https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/21-subatta-vizyona-girecek-filmler-haluk-bilginerli-maria-beklenti-yaratiyor-ilyas-salman-kahkaha-1093642986.html

21 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Haluk Bilginer'li Maria beklenti yaratıyor, İlyas Salman kahkaha garanti ediyor

21 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Haluk Bilginer'li Maria beklenti yaratıyor, İlyas Salman kahkaha garanti ediyor

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'li "Maria", Gerard Butler'ın başrolünde olduğu "Suç Takımı 2: Pantera" ve Stephen King'in öyküsünden uyarlanan "Monkey" dikkat... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T19:52+0300

2025-02-13T19:52+0300

2025-02-13T19:52+0300

yaşam

haluk bilginer

gerard butler

angelina jolie

ilyas salman

stephen king

theo james

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Ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki hayatının bir bölümünü konu alan Maria filminde Angelina Jolie ile Haluk Bilginer başrolleri paylaşıyor. 300 Spartalı filmiyle dünya çapında ünlenen Gerard Butler'ın aksiyon dolu filmi Suç Takımı 2: Pantera ve ünlü korku romanı yazarı Stephen King'in öyküsünden derlenen Theo James'li Monkey, beklenti yaratan filmler arasında. Suç Takımı 2: PanteraGerard Butler'ın başrolünde olduğu, Avrupa'nın en büyük elmas soygununu gerçekleştirmeye çalışan bir çetenin hikâyesini konu alan Suç Takımı 2: Pantera filmi gerilim, aksiyon ve macera filmleri sevenler için Şubat ayında vizyona giriyor. Big Nick, elmas hırsızlarının kötü şöhretli Panter mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie'nin peşine düşüyor. Donnie ise dünyanın en büyük elmas borsasına büyük bir soygun planlıyor.The MonkeyStephen King'in öyküsünden uyarlanan, lanetli bir oyuncak maymunun peşini bırakmadığı iki kardeşin hikayesini konu alan Monkey filmi, Şubat ayının dikkat çeken korku filmleri arasında. Theo James ve Elijah Wood başrollerde oynuyor.Son BiletHalil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli, Hamdi Alkan gibi usta oyuncuların rol aldığı Son Bilet adlı yerli yapım dram, suç ve aksiyon seven izleyiciler için 21 Şubat'ta gösterime giriyor. Kazada eşini ve oğlunu kaybeden Barboros, kendi adaletini aramaya başlar ve büyük bir plan yapar. MariaÜnlü opera sanatçısı Maria Callas'ın 1977'de Paris'teki son yedi gününü ve hayatının geçmişteki günlerine dönüşlerini konu alıyor. Maria Callas'ı Angelina Jolie, Callas'ın eski sevgilisi Aristotle Onassis'i ise Haluk Bilginer canlandırıyor. Film, yönetmen Pablo Larrain'in Jacqueline Kennedy'nin hayatını konu alan "Jackie" ile Prenses Diana'nın hayatından kesiti konu alan "Spencer" filmleriyle birlikte üçlemenin son filmi olarak gösteriliyor. Oy'una GeldikSinemaseverlere kahkaha tufanı yaşatırken Türkiye siyaseti üzerine de oldukça düşündüreceği vurgulanan “OY’UNA GELDİK!” 21 Şubat'ta vizyona girecek. Başrolde İlyas Salman'ı izlemek isteyenler için tüm Türkiye'de ve Avrupa'da sinemalarda gösterime girecek olan film, kahkaha garanti ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/2025in-subat-ayinda-vizyona-girecek-filmler-romantik-komediden-korku-filmine-kadar-dikkat-ceken-1093545788.html

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haluk bilginer, gerard butler, angelina jolie, ilyas salman, stephen king, theo james