21 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Haluk Bilginer'li Maria beklenti yaratıyor, İlyas Salman kahkaha garanti ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç faciasının birinci yılında dava süreci  
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da 2 milyar TL'lik sahte kanser ilacı operasyonu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2025 yılında yapay zekayı neler bekliyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri anlatıyor: Özelleştirmede ısrar edilirse ne yapacaklar?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/21-subatta-vizyona-girecek-filmler-haluk-bilginerli-maria-beklenti-yaratiyor-ilyas-salman-kahkaha-1093642986.html
21 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Haluk Bilginer'li Maria beklenti yaratıyor, İlyas Salman kahkaha garanti ediyor
21 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Haluk Bilginer'li Maria beklenti yaratıyor, İlyas Salman kahkaha garanti ediyor
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'li "Maria", Gerard Butler'ın başrolünde olduğu "Suç Takımı 2: Pantera" ve Stephen King'in öyküsünden uyarlanan "Monkey" dikkat... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T19:52+0300
2025-02-13T19:52+0300
yaşam
haluk bilginer
gerard butler
angelina jolie
ilyas salman
stephen king
theo james
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093646162_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_f6b99c77f82ef185185605884956e392.jpg
Ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki hayatının bir bölümünü konu alan Maria filminde Angelina Jolie ile Haluk Bilginer başrolleri paylaşıyor. 300 Spartalı filmiyle dünya çapında ünlenen Gerard Butler'ın aksiyon dolu filmi Suç Takımı 2: Pantera ve ünlü korku romanı yazarı Stephen King'in öyküsünden derlenen Theo James'li Monkey, beklenti yaratan filmler arasında. Suç Takımı 2: PanteraGerard Butler'ın başrolünde olduğu, Avrupa'nın en büyük elmas soygununu gerçekleştirmeye çalışan bir çetenin hikâyesini konu alan Suç Takımı 2: Pantera filmi gerilim, aksiyon ve macera filmleri sevenler için Şubat ayında vizyona giriyor. Big Nick, elmas hırsızlarının kötü şöhretli Panter mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie'nin peşine düşüyor. Donnie ise dünyanın en büyük elmas borsasına büyük bir soygun planlıyor.The MonkeyStephen King'in öyküsünden uyarlanan, lanetli bir oyuncak maymunun peşini bırakmadığı iki kardeşin hikayesini konu alan Monkey filmi, Şubat ayının dikkat çeken korku filmleri arasında. Theo James ve Elijah Wood başrollerde oynuyor.Son BiletHalil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli, Hamdi Alkan gibi usta oyuncuların rol aldığı Son Bilet adlı yerli yapım dram, suç ve aksiyon seven izleyiciler için 21 Şubat'ta gösterime giriyor. Kazada eşini ve oğlunu kaybeden Barboros, kendi adaletini aramaya başlar ve büyük bir plan yapar. MariaÜnlü opera sanatçısı Maria Callas'ın 1977'de Paris'teki son yedi gününü ve hayatının geçmişteki günlerine dönüşlerini konu alıyor. Maria Callas'ı Angelina Jolie, Callas'ın eski sevgilisi Aristotle Onassis'i ise Haluk Bilginer canlandırıyor. Film, yönetmen Pablo Larrain'in Jacqueline Kennedy'nin hayatını konu alan "Jackie" ile Prenses Diana'nın hayatından kesiti konu alan "Spencer" filmleriyle birlikte üçlemenin son filmi olarak gösteriliyor. Oy'una GeldikSinemaseverlere kahkaha tufanı yaşatırken Türkiye siyaseti üzerine de oldukça düşündüreceği vurgulanan “OY’UNA GELDİK!” 21 Şubat'ta vizyona girecek. Başrolde İlyas Salman'ı izlemek isteyenler için tüm Türkiye'de ve Avrupa'da sinemalarda gösterime girecek olan film, kahkaha garanti ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/2025in-subat-ayinda-vizyona-girecek-filmler-romantik-komediden-korku-filmine-kadar-dikkat-ceken-1093545788.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093646162_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_367ce8a6866bab5e5dfb083e4cda6bca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haluk bilginer, gerard butler, angelina jolie, ilyas salman, stephen king, theo james
haluk bilginer, gerard butler, angelina jolie, ilyas salman, stephen king, theo james

21 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Haluk Bilginer'li Maria beklenti yaratıyor, İlyas Salman kahkaha garanti ediyor

19:52 13.02.2025
© AP Photo / Jordan Strauss21 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin başrollerinde Maria gösterime giriyor
21 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin başrollerinde Maria gösterime giriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Abone ol
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'li "Maria", Gerard Butler'ın başrolünde olduğu "Suç Takımı 2: Pantera" ve Stephen King'in öyküsünden uyarlanan "Monkey" dikkat çekiyor. Usta aktör İlyas Salman'ın nadir yer aldığı yapımlardan biri olan "Oy'una Geldik" ise yine 21 Şubat'ta gösterime girecek filmler arasında.
Ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki hayatının bir bölümünü konu alan Maria filminde Angelina Jolie ile Haluk Bilginer başrolleri paylaşıyor. 300 Spartalı filmiyle dünya çapında ünlenen Gerard Butler'ın aksiyon dolu filmi Suç Takımı 2: Pantera ve ünlü korku romanı yazarı Stephen King'in öyküsünden derlenen Theo James'li Monkey, beklenti yaratan filmler arasında.

Suç Takımı 2: Pantera

Gerard Butler'ın başrolünde olduğu, Avrupa'nın en büyük elmas soygununu gerçekleştirmeye çalışan bir çetenin hikâyesini konu alan Suç Takımı 2: Pantera filmi gerilim, aksiyon ve macera filmleri sevenler için Şubat ayında vizyona giriyor. Big Nick, elmas hırsızlarının kötü şöhretli Panter mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie'nin peşine düşüyor. Donnie ise dünyanın en büyük elmas borsasına büyük bir soygun planlıyor.

The Monkey

Stephen King'in öyküsünden uyarlanan, lanetli bir oyuncak maymunun peşini bırakmadığı iki kardeşin hikayesini konu alan Monkey filmi, Şubat ayının dikkat çeken korku filmleri arasında. Theo James ve Elijah Wood başrollerde oynuyor.

Son Bilet

Halil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli, Hamdi Alkan gibi usta oyuncuların rol aldığı Son Bilet adlı yerli yapım dram, suç ve aksiyon seven izleyiciler için 21 Şubat'ta gösterime giriyor. Kazada eşini ve oğlunu kaybeden Barboros, kendi adaletini aramaya başlar ve büyük bir plan yapar.

Maria

Ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın 1977'de Paris'teki son yedi gününü ve hayatının geçmişteki günlerine dönüşlerini konu alıyor. Maria Callas'ı Angelina Jolie, Callas'ın eski sevgilisi Aristotle Onassis'i ise Haluk Bilginer canlandırıyor. Film, yönetmen Pablo Larrain'in Jacqueline Kennedy'nin hayatını konu alan "Jackie" ile Prenses Diana'nın hayatından kesiti konu alan "Spencer" filmleriyle birlikte üçlemenin son filmi olarak gösteriliyor.

Oy'una Geldik

Sinemaseverlere kahkaha tufanı yaşatırken Türkiye siyaseti üzerine de oldukça düşündüreceği vurgulanan “OY’UNA GELDİK!” 21 Şubat'ta vizyona girecek. Başrolde İlyas Salman'ı izlemek isteyenler için tüm Türkiye'de ve Avrupa'da sinemalarda gösterime girecek olan film, kahkaha garanti ediyor.
2025'in Şubat ayında vizyona girecek filmler: Dikkat çeken yerli ve yabancı yapımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
YAŞAM
2025'in Şubat ayında vizyona girecek filmler: Romantik komediden korku filmine kadar dikkat çeken yapımlar
10 Şubat, 20:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала