https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/zelenskiy-catismanin-aktif-asamasi-sona-erince-ulkede-secimler-yapilabilir-1093610591.html
Zelenskiy: Çatışmanın aktif aşaması sona erince ülkede seçimler yapılabilir
Zelenskiy: Çatışmanın aktif aşaması sona erince ülkede seçimler yapılabilir
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri harekat bölgesindeki çatışmanın aktif aşamasının sona ermesinin ardından Ukrayna’da seçimlerin yapılabileceğini... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T19:12+0300
2025-02-12T19:12+0300
2025-02-12T19:11+0300
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vladimir zelenskiy
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Vladimir Zelenskiy, Economist dergisine verdiği röportajda Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın aktif aşamasının sona ermesi halinde Ukrayna'da sıkıyönetimin kaldırılabileceğini ve seçimlerin yapılabileceğini söyledi.Zelenskiy, “Ateşkes savaşın sıcak aşamasının sona ermesinin bir parçası olabilir. Savaşın sıcak aşaması sona ermeli. Eğer sona ererse, belki sıkıyönetim kaldırılır. Bilmiyorum, muhtemelen” dediZelenskiy ayrıca, Ukrayna parlamentosunun sıkıyönetim olmaksızın seçimlere gitmesi gerektiğini belirterek, “Seçimlerin yapılacağı tarihi belirleyebilmesi ve yasama adımlarını atabilmesi açısından” ifadesini kullandı.Çarşamba günü Zelenskiy, Guardian'a verdiği röportajda, güvenlik sorunları ve askeri personelin yanı sıra Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde veya yurtdışında bulunan vatandaşların oy kullanma imkanı olmaması nedeniyle ülkede seçimlerin yapılamayacağını dile getirmişti.Daha önce, ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABD’nin Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını gerekli gördüğünü söylemişti.Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Putin, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-basini-avrupa-ulkelerinin-ukrayna-meselesindeki-tutumu-degismeye-basladi-1093598884.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, economist, sıkıyönetim, seçimler, parlamento, keith kellogg, guardian, vladimir putin, röportaj
vladimir zelenskiy, ukrayna, economist, sıkıyönetim, seçimler, parlamento, keith kellogg, guardian, vladimir putin, röportaj
Zelenskiy: Çatışmanın aktif aşaması sona erince ülkede seçimler yapılabilir
Zelenskiy, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri harekat bölgesindeki çatışmanın aktif aşamasının sona ermesinin ardından Ukrayna’da seçimlerin yapılabileceğini belirtti.
Vladimir Zelenskiy, Economist dergisine verdiği röportajda Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın aktif aşamasının sona ermesi halinde Ukrayna'da sıkıyönetimin kaldırılabileceğini ve seçimlerin yapılabileceğini söyledi.
Zelenskiy, “Ateşkes savaşın sıcak aşamasının sona ermesinin bir parçası olabilir. Savaşın sıcak aşaması sona ermeli. Eğer sona ererse, belki sıkıyönetim kaldırılır. Bilmiyorum, muhtemelen” dedi
Zelenskiy ayrıca, Ukrayna parlamentosunun sıkıyönetim olmaksızın seçimlere gitmesi gerektiğini belirterek, “Seçimlerin yapılacağı tarihi belirleyebilmesi ve yasama adımlarını atabilmesi açısından” ifadesini kullandı.
Çarşamba günü Zelenskiy, Guardian'a verdiği röportajda, güvenlik sorunları ve askeri personelin yanı sıra Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde veya yurtdışında bulunan vatandaşların oy kullanma imkanı olmaması nedeniyle ülkede seçimlerin yapılamayacağını dile getirmişti.
Daha önce, ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABD’nin Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını gerekli gördüğünü söylemişti.
Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Putin, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.