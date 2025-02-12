https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-basini-avrupa-ulkelerinin-ukrayna-meselesindeki-tutumu-degismeye-basladi-1093598884.html

ABD basını: Avrupa ülkelerinin Ukrayna meselesindeki tutumu değişmeye başladı

ABD basını: Avrupa ülkelerinin Ukrayna meselesindeki tutumu değişmeye başladı

Sputnik Türkiye

ABD'de başlayan 2. Trump dönemi, çeşitli kriz noktalarında etkisini hemen göstermeye başlarken Avrupa ülkeleri de Washington'da yaşanan değişime 'ayak... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T12:51+0300

2025-02-12T12:51+0300

2025-02-12T12:51+0300

ukrayna krizi

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Avrupa ülkelerinin Moskova ile Kiev arasındaki ihtilafı çözmeye yönelik müzakerelerde yer almaya çalıştığı ve bundan dolayı Ukrayna'ya karşı daha sert bir tavır takınan ABD'ye yaklaşmaya başladığı belirtildi.Washington merkezli Politico gazetesi, AB'nin Rusya-Ukrayna ihtilafına ilişkin stratejisinin ABD'nin etkisiyle değiştiğini ve Avrupa'nın artık Kiev'e kararlı destek vaatleri vermekten uzaklaşıp müzakereleri yeniden başlatması için baskı yapmaya yöneldiğini yazdı.AB'nin stratejisindeki değişikliklerin 14-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nda görüleceğini belirten Politico, bu yılki konferansın, Kiev'e her zaman 'gerektiği kadar' yardım etme sözü veren Joe Biden'ın başkanlığı dönemindeki toplantılardan tamamen farklı olacağını vurguladı.Poltico'ya demeç veren eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand, Avrupa ülkelerinin kendilerini menüde değil, masada olacak şekilde konumlandırmaya başladığının altını çizdi.Mayıs 2024'te görev süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı dinleyip, çatışmayı sona erdirme görüşmelerine katılmasına izin vereceğinden şüphe duyduğunu dile getirmiş ve AB'ye daha güçlü bir küresel aktör olma çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rubio-trump-rusyadaki-tum-hukumlu-abd-vatandaslarini-ulkelerine-dondurmeyi-planliyor-1093595760.html

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