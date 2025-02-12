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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-basini-avrupa-ulkelerinin-ukrayna-meselesindeki-tutumu-degismeye-basladi-1093598884.html
ABD basını: Avrupa ülkelerinin Ukrayna meselesindeki tutumu değişmeye başladı
ABD basını: Avrupa ülkelerinin Ukrayna meselesindeki tutumu değişmeye başladı
Sputnik Türkiye
ABD'de başlayan 2. Trump dönemi, çeşitli kriz noktalarında etkisini hemen göstermeye başlarken Avrupa ülkeleri de Washington'da yaşanan değişime 'ayak... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T12:51+0300
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Avrupa ülkelerinin Moskova ile Kiev arasındaki ihtilafı çözmeye yönelik müzakerelerde yer almaya çalıştığı ve bundan dolayı Ukrayna'ya karşı daha sert bir tavır takınan ABD'ye yaklaşmaya başladığı belirtildi.Washington merkezli Politico gazetesi, AB'nin Rusya-Ukrayna ihtilafına ilişkin stratejisinin ABD'nin etkisiyle değiştiğini ve Avrupa'nın artık Kiev'e kararlı destek vaatleri vermekten uzaklaşıp müzakereleri yeniden başlatması için baskı yapmaya yöneldiğini yazdı.AB'nin stratejisindeki değişikliklerin 14-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nda görüleceğini belirten Politico, bu yılki konferansın, Kiev'e her zaman 'gerektiği kadar' yardım etme sözü veren Joe Biden'ın başkanlığı dönemindeki toplantılardan tamamen farklı olacağını vurguladı.Poltico'ya demeç veren eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand, Avrupa ülkelerinin kendilerini menüde değil, masada olacak şekilde konumlandırmaya başladığının altını çizdi.Mayıs 2024'te görev süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı dinleyip, çatışmayı sona erdirme görüşmelerine katılmasına izin vereceğinden şüphe duyduğunu dile getirmiş ve AB'ye daha güçlü bir küresel aktör olma çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rubio-trump-rusyadaki-tum-hukumlu-abd-vatandaslarini-ulkelerine-dondurmeyi-planliyor-1093595760.html
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abd, joe biden, kiev, ukrayna, ab, politico, donald trump, avrupa
abd, joe biden, kiev, ukrayna, ab, politico, donald trump, avrupa

ABD basını: Avrupa ülkelerinin Ukrayna meselesindeki tutumu değişmeye başladı

12:51 12.02.2025
© AP Photo / Vadim GhirdaFransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ABD'de başlayan 2. Trump dönemi, çeşitli kriz noktalarında etkisini hemen göstermeye başlarken Avrupa ülkeleri de Washington'da yaşanan değişime 'ayak uydurmaya' çalışıyor.
Avrupa ülkelerinin Moskova ile Kiev arasındaki ihtilafı çözmeye yönelik müzakerelerde yer almaya çalıştığı ve bundan dolayı Ukrayna'ya karşı daha sert bir tavır takınan ABD'ye yaklaşmaya başladığı belirtildi.

Washington merkezli Politico gazetesi, AB'nin Rusya-Ukrayna ihtilafına ilişkin stratejisinin ABD'nin etkisiyle değiştiğini ve Avrupa'nın artık Kiev'e kararlı destek vaatleri vermekten uzaklaşıp müzakereleri yeniden başlatması için baskı yapmaya yöneldiğini yazdı.

AB'nin stratejisindeki değişikliklerin 14-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nda görüleceğini belirten Politico, bu yılki konferansın, Kiev'e her zaman 'gerektiği kadar' yardım etme sözü veren Joe Biden'ın başkanlığı dönemindeki toplantılardan tamamen farklı olacağını vurguladı.

Poltico'ya demeç veren eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand, Avrupa ülkelerinin kendilerini menüde değil, masada olacak şekilde konumlandırmaya başladığının altını çizdi.

Mayıs 2024'te görev süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı dinleyip, çatışmayı sona erdirme görüşmelerine katılmasına izin vereceğinden şüphe duyduğunu dile getirmiş ve AB'ye daha güçlü bir küresel aktör olma çağrısında bulunmuştu.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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