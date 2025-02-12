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Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas oldu
Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas oldu
Sputnik Türkiye
Yunanistan Parlamentosunda yapılan 4. tur oylamada, yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas olarak belirlendi. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T13:06+0300
2025-02-12T13:06+0300
dünya
avrupa
yunanistan
katerina sakelaropulu
konstantinos tasulas
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Yunanistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4. tur oylamasının ardından, yeni cumhurbaşkanı İktidar partisi Yeni Demokrasi'den Kostantinos Tasulas oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek isimin belirlenmesi için yapılan dört kez oylama yapıldı. Oylamada, 160 oy toplayarak birinci sıraya ulaşan Tasulas, Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. Tasulas, Sakerapulu'nun görev süresinin bitmesiyle, 13 Mart'ta parlamentoda yemin ederek göreve başlayacak.Parlamentoda yapılan ilk 3 tur seçimlerinde, hiçbir aday yeterli oy sayısına ulaşamadığı için seçim, dördüncü tura kalmıştı.Konstantinos Tasulas kimdir?Siyasi kariyerine 1981-1990 yılları arasında Evangelos Averoff’un özel sekreteri olarak başlayan Tasulas, 1994-1998 yılları arasında Kifisia Belediye Başkanı olarak görev yaptı.2000 yılından itibaren Ioannina bölgesini temsilen milletvekili olan Tasulas, 2007-2009 yıllarında Milli Savunma Bakan Yardımcılığı ve 2014-2015 yıllarında Kültür ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu. 2019’da Yunan Parlamentosu Başkanı seçilen Tasulas, bu görevi 2025’e kadar sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yunanistanda-cumhurbaskani-secim-krizi-suruyor-ucuncu-turda-da-sonuc-cikmadi-1093426943.html
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avrupa, yunanistan, katerina sakelaropulu, konstantinos tasulas, cumhurbaşkanlığı seçimi
avrupa, yunanistan, katerina sakelaropulu, konstantinos tasulas, cumhurbaşkanlığı seçimi

Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas oldu

13:06 12.02.2025
© AP Photo / Yorgos KarahalisYunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas
Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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Yunanistan Parlamentosunda yapılan 4. tur oylamada, yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas olarak belirlendi.
Yunanistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4. tur oylamasının ardından, yeni cumhurbaşkanı İktidar partisi Yeni Demokrasi'den Kostantinos Tasulas oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek isimin belirlenmesi için yapılan dört kez oylama yapıldı.
Oylamada, 160 oy toplayarak birinci sıraya ulaşan Tasulas, Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. Tasulas, Sakerapulu'nun görev süresinin bitmesiyle, 13 Mart'ta parlamentoda yemin ederek göreve başlayacak.
Parlamentoda yapılan ilk 3 tur seçimlerinde, hiçbir aday yeterli oy sayısına ulaşamadığı için seçim, dördüncü tura kalmıştı.

Konstantinos Tasulas kimdir?

Siyasi kariyerine 1981-1990 yılları arasında Evangelos Averoff’un özel sekreteri olarak başlayan Tasulas, 1994-1998 yılları arasında Kifisia Belediye Başkanı olarak görev yaptı.
2000 yılından itibaren Ioannina bölgesini temsilen milletvekili olan Tasulas, 2007-2009 yıllarında Milli Savunma Bakan Yardımcılığı ve 2014-2015 yıllarında Kültür ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu. 2019’da Yunan Parlamentosu Başkanı seçilen Tasulas, bu görevi 2025’e kadar sürdürdü.
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