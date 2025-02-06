https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yunanistanda-cumhurbaskani-secim-krizi-suruyor-ucuncu-turda-da-sonuc-cikmadi-1093426943.html
Yunanistan’da cumhurbaşkanı seçim krizi sürüyor: Üçüncü turda da sonuç çıkmadı
Yunanistan’da cumhurbaşkanı seçim krizi sürüyor: Üçüncü turda da sonuç çıkmadı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da cumhurbaşkanı seçimlerinin üçüncü turu da sonuçsuz kaldı. Görev süresi Mart'ta dolacak olan mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T15:46+0300
2025-02-06T15:46+0300
2025-02-06T15:46+0300
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Yunanistan’da parlamento, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için üçüncü kez sandık başına gitti ancak sonuç yine değişmedi. Hiçbir aday yeterli çoğunluğu sağlayamazken, gözler şimdi 12 Şubat’ta yapılacak dördüncü tura çevrildi.Parlamentodaki oylamada adayların gerekli oy sayısına ulaşamaması, ülkede siyasi belirsizliği derinleştirirken, yeni turda nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu. 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için adayın en az 180 oy alması gerekiyor. Ancak üçüncü turda da bu eşik aşılamadı.Mevcut durumda, 12 Şubat’ta gerçekleşecek dördüncü tur seçimde gerekli oy barajı 151’e düşecek. Bu da cumhurbaşkanı seçilmesini kolaylaştırabilir. Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun görev süresi Mart ayında dolacak.Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.Tasulas 160 oyla birinci olurken, Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 52 oldu.
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yunanistan cumhurbaşkanı seçimi, yunanistan seçim krizi, yunanistan siyasi belirsizlik, yunan parlamentosu, yunanistan seçimleri
yunanistan cumhurbaşkanı seçimi, yunanistan seçim krizi, yunanistan siyasi belirsizlik, yunan parlamentosu, yunanistan seçimleri
Yunanistan’da cumhurbaşkanı seçim krizi sürüyor: Üçüncü turda da sonuç çıkmadı
Yunanistan'da cumhurbaşkanı seçimlerinin üçüncü turu da sonuçsuz kaldı. Görev süresi Mart'ta dolacak olan mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine kimin geçeceğini belirleyen seçimlerde gözler 12 Şubat'taki dördüncü tura çevrildi.
Yunanistan’da parlamento, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için üçüncü kez sandık başına gitti ancak sonuç yine değişmedi. Hiçbir aday yeterli çoğunluğu sağlayamazken, gözler şimdi 12 Şubat’ta yapılacak dördüncü tura çevrildi.
Parlamentodaki oylamada adayların gerekli oy sayısına ulaşamaması, ülkede siyasi belirsizliği derinleştirirken, yeni turda nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu. 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için adayın en az 180 oy alması gerekiyor. Ancak üçüncü turda da bu eşik aşılamadı.
Mevcut durumda, 12 Şubat’ta gerçekleşecek dördüncü tur seçimde gerekli oy barajı 151’e düşecek. Bu da cumhurbaşkanı seçilmesini kolaylaştırabilir. Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun görev süresi Mart ayında dolacak.
Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.
Tasulas 160 oyla birinci olurken, Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 52 oldu.