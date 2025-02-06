https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yunanistanda-cumhurbaskani-secim-krizi-suruyor-ucuncu-turda-da-sonuc-cikmadi-1093426943.html

Yunanistan’da cumhurbaşkanı seçim krizi sürüyor: Üçüncü turda da sonuç çıkmadı

Yunanistan’da cumhurbaşkanı seçim krizi sürüyor: Üçüncü turda da sonuç çıkmadı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da cumhurbaşkanı seçimlerinin üçüncü turu da sonuçsuz kaldı. Görev süresi Mart'ta dolacak olan mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T15:46+0300

2025-02-06T15:46+0300

2025-02-06T15:46+0300

dünya

avrupa

yunanistan

cumhurbaşkanı adayı

cumhurbaşkanı

seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0e/1042844575_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_4941370629bbf869181afcb87eebf1c4.jpg

Yunanistan’da parlamento, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için üçüncü kez sandık başına gitti ancak sonuç yine değişmedi. Hiçbir aday yeterli çoğunluğu sağlayamazken, gözler şimdi 12 Şubat’ta yapılacak dördüncü tura çevrildi.Parlamentodaki oylamada adayların gerekli oy sayısına ulaşamaması, ülkede siyasi belirsizliği derinleştirirken, yeni turda nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu. 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için adayın en az 180 oy alması gerekiyor. Ancak üçüncü turda da bu eşik aşılamadı.Mevcut durumda, 12 Şubat’ta gerçekleşecek dördüncü tur seçimde gerekli oy barajı 151’e düşecek. Bu da cumhurbaşkanı seçilmesini kolaylaştırabilir. Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun görev süresi Mart ayında dolacak.Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.Tasulas 160 oyla birinci olurken, Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 52 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/deprem-riski-nedeniyle-bosaltilan-santorinide-yeni-tehlike-yetkililer-hirsizliga-karsi-onlemleri-1093426480.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan cumhurbaşkanı seçimi, yunanistan seçim krizi, yunanistan siyasi belirsizlik, yunan parlamentosu, yunanistan seçimleri