https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/putin-ve-suriyenin-yeni-lideri-sara-arasinda-ilk-temas-gerceklesti-1093606624.html

Putin ve Suriye'nin yeni lideri Şara arasında ilk temas gerçekleşti

Putin ve Suriye'nin yeni lideri Şara arasında ilk temas gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Geçiş Hükümetinin lideri Ahmet Şara'yla telefon görüşmesi yaparak Şam'daki yeni yönetimle ilk temasını... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T16:56+0300

2025-02-12T16:56+0300

2025-02-12T17:19+0300

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Kremlin'den yayınlanan açıklamaya göre Putin ve Şara, telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki durumu ele aldı.Kremlin, görüşmeye dair açıklamasında, "Vladimir Putin, Ahmet Şara'ya, ülkenin yeni yönetimini bekleyen, dostluk ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ilişkileriyle Rusya'ya tarihsel olarak bağlı olan Suriye halkının yararını gözeten görevlerin yerine getirilmesinde başarılar diledi" ifadelerini kullandı.Putin ve Şara'nın Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yaptığını aktaran Kremlin, "Rus tarafı, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi yönündeki ilkeli tutumunu vurguladı. Bu bağlamda, ülkede sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması ve önde gelen siyasi güçlerin ve toplumdaki etnik ve dini grupların katılımıyla Suriyeliler arası diyaloğun aktif hale getirilmesi amacıyla bir dizi önlemin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. Vladimir Putin, Suriyelilere insani yardım sunulması da dahil Suriye'deki sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesine katkı sunmaya her zaman hazır olduklarını belirtti" bilgisini paylaştı.Kremlin'in aktardığına göre Putin ve Şara, özellikle Rus heyetinin kısa süre önce Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeleri dikkate alarak, ticaret, ekonomi, eğitim ve diğer alanlardaki pratik işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konuyu ele aldı. Taraflar, ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geniş bir gündem oluşturulması amacıyla bu tür faydalı temasların sürdürülmesi hususunda mutabakat sağladı.Açıklamada, Putin ve Şara arasındaki telefon görüşmesinin yapıcı, iş odaklı ve kapsamlı olduğunun da altı çizildi.

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suriye, şam, rusya, vladimir putin, ahmed eş-şara