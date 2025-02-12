Türkiye
Putin ve Suriye'nin yeni lideri Şara arasında ilk temas gerçekleşti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki müzik tercihleri: Gelir seviyesi ve siyasi tercihlerle ilişkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat: 'CHP'de adaylık için başka isimler de gündeme gelebilir'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Gazeteciler, ya hakikatin bekçisi olacaklar ya da hakikatin celladı olacaklar'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
SGK'dan ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların kutu sayısı kısıtlaması
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Dünyada kendini yere en çok bırakan futbolcular
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Trump, Hamas’a değil İsrail’e baskı yapmalı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Kariyeri ile rekorlara imza atmış bir diva: Whitney Houston
19:15
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/putin-ve-suriyenin-yeni-lideri-sara-arasinda-ilk-temas-gerceklesti-1093606624.html
Putin ve Suriye'nin yeni lideri Şara arasında ilk temas gerçekleşti
Putin ve Suriye'nin yeni lideri Şara arasında ilk temas gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Geçiş Hükümetinin lideri Ahmet Şara'yla telefon görüşmesi yaparak Şam'daki yeni yönetimle ilk temasını... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T16:56+0300
2025-02-12T17:19+0300
dünya
suriye
şam
rusya
vladimir putin
ahmed eş-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093319077_0:0:757:426_1920x0_80_0_0_729d9f409cdbb47dc8a9f31370e086fe.png
Kremlin'den yayınlanan açıklamaya göre Putin ve Şara, telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki durumu ele aldı.Kremlin, görüşmeye dair açıklamasında, "Vladimir Putin, Ahmet Şara'ya, ülkenin yeni yönetimini bekleyen, dostluk ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ilişkileriyle Rusya'ya tarihsel olarak bağlı olan Suriye halkının yararını gözeten görevlerin yerine getirilmesinde başarılar diledi" ifadelerini kullandı.Putin ve Şara'nın Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yaptığını aktaran Kremlin, "Rus tarafı, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi yönündeki ilkeli tutumunu vurguladı. Bu bağlamda, ülkede sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması ve önde gelen siyasi güçlerin ve toplumdaki etnik ve dini grupların katılımıyla Suriyeliler arası diyaloğun aktif hale getirilmesi amacıyla bir dizi önlemin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. Vladimir Putin, Suriyelilere insani yardım sunulması da dahil Suriye'deki sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesine katkı sunmaya her zaman hazır olduklarını belirtti" bilgisini paylaştı.Kremlin'in aktardığına göre Putin ve Şara, özellikle Rus heyetinin kısa süre önce Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeleri dikkate alarak, ticaret, ekonomi, eğitim ve diğer alanlardaki pratik işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konuyu ele aldı. Taraflar, ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geniş bir gündem oluşturulması amacıyla bu tür faydalı temasların sürdürülmesi hususunda mutabakat sağladı.Açıklamada, Putin ve Şara arasındaki telefon görüşmesinin yapıcı, iş odaklı ve kapsamlı olduğunun da altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/orban-abnin-rusyaya-enerji-yaptirimlari-icermeyen-yeni-bir-ekonomi-politikasina-ihtiyaci-var-1093605458.html
suriye
şam
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093319077_10:0:638:471_1920x0_80_0_0_f1c3241300a105fbd3f3bb121286899c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, şam, rusya, vladimir putin, ahmed eş-şara
suriye, şam, rusya, vladimir putin, ahmed eş-şara

Putin ve Suriye'nin yeni lideri Şara arasında ilk temas gerçekleşti

16:56 12.02.2025 (güncellendi: 17:19 12.02.2025)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Geçiş Hükümetinin lideri Ahmet Şara'yla telefon görüşmesi yaparak Şam'daki yeni yönetimle ilk temasını gerçekleştirdi.
Kremlin'den yayınlanan açıklamaya göre Putin ve Şara, telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki durumu ele aldı.

Kremlin, görüşmeye dair açıklamasında, "Vladimir Putin, Ahmet Şara'ya, ülkenin yeni yönetimini bekleyen, dostluk ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ilişkileriyle Rusya'ya tarihsel olarak bağlı olan Suriye halkının yararını gözeten görevlerin yerine getirilmesinde başarılar diledi" ifadelerini kullandı.

Putin ve Şara'nın Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yaptığını aktaran Kremlin, "Rus tarafı, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi yönündeki ilkeli tutumunu vurguladı. Bu bağlamda, ülkede sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması ve önde gelen siyasi güçlerin ve toplumdaki etnik ve dini grupların katılımıyla Suriyeliler arası diyaloğun aktif hale getirilmesi amacıyla bir dizi önlemin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. Vladimir Putin, Suriyelilere insani yardım sunulması da dahil Suriye'deki sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesine katkı sunmaya her zaman hazır olduklarını belirtti" bilgisini paylaştı.

Kremlin'in aktardığına göre Putin ve Şara, özellikle Rus heyetinin kısa süre önce Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeleri dikkate alarak, ticaret, ekonomi, eğitim ve diğer alanlardaki pratik işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konuyu ele aldı. Taraflar, ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geniş bir gündem oluşturulması amacıyla bu tür faydalı temasların sürdürülmesi hususunda mutabakat sağladı.

Açıklamada, Putin ve Şara arasındaki telefon görüşmesinin yapıcı, iş odaklı ve kapsamlı olduğunun da altı çizildi.
Viktor Orbán - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
DÜNYA
Orban: AB'nin Rusya'ya enerji yaptırımları içermeyen yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı var
16:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала