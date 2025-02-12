https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/valilikler-duyurdu-hangi-il-ve-ilcelerde-okullar-yarin-tatil-edildi-1093612226.html

Valilikler duyurdu: Hangi il ve ilçelerde okullar yarın tatil edildi?

Valilikler duyurdu: Hangi il ve ilçelerde okullar yarın tatil edildi?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Kırşehir'de 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T20:31+0300

2025-02-12T20:31+0300

2025-02-12T20:43+0300

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Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Kırşehir'de etkili kar yağışı nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve don nedeniyle Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Kırşehir'de 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Valilikler, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacağını belirtti.Malatya'da eğitime ara verildiMalatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde kar yağışının artacağını belirterek, il genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yavuz, öğrencilere kitap okumayı ve ders çalışmayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.Elazığ'da eğitime kar engeliElazığ Valisi Numan Hatipoğlu da benzer bir açıklama yaparak, kent genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Hatipoğlu, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağını ifade etti.Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verildiKırşehir Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, 13 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.Bingöl'de okullar tatil edildiBingöl Valiliği, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı doğrultusunda 13 Şubat Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirtti. Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerdeki tüm resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.Kayseri'de eğitime 1 gün ara verildiKayseri Valiliği, 13 Şubat Perşembe günü Kayseri'de eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kayseri genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/kar-yagisi-alarmiyla-beklentiler-artti-istanbulda-yarin-okullar-tatil-mi-13-subatta-egitime-ara-1093606013.html

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