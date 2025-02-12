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Kar yağışı alarmıyla beklentiler arttı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat'ta eğitime ara verilecek mi?
Kar yağışı alarmıyla beklentiler arttı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat'ta eğitime ara verilecek mi?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. 12 Şubat’ta okullar tatil edilirken, 13 Şubat Perşembe günü için gözler valilik açıklamasında. Meteoroloji buzlanma uyarısı yaptı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
2025-02-12T16:46+0300
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Yoğun kar yağışı, Türkiye’nin birçok ilinde hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ, Kahramanmaraş, Çorum, Sinop, Samsun ve Malatya gibi illerde bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İstanbul ve Adıyaman’da ise 12 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildi.İstanbul’da kar yağışı alarmıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, kar yağışının Anadolu Yakası’nda etkili olacağını bildirdi.Bugün öğle saatlerinde Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar gibi ilçelerde kar yağışı görüldü. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.İstanbul’da 13 Şubat’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı?Öğrenciler ve veliler, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 12 Şubat’ta İstanbul’da tüm okullar tatil edilmesinin ardından gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek yeni açıklamaya çevrildi.İstanbul’da yarın için henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak Meteoroloji verilerine göre kar yağışı beklenmiyor fakat soğuk hava dalgası, buzlanma ve don riski devam edecek.İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?İBB AKOM'un hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da:Son kararı valilik verecekİstanbul’da 13 Şubat Perşembe günü için okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği’nin hava ve ulaşım koşullarını değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/meteoroloji-ve-akom-istanbul-icin-saat-verdi--yeni-kar-yagisi-icin-tarih-isaret-edildi-firtinaya-1093592426.html
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Kar yağışı alarmıyla beklentiler arttı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat'ta eğitime ara verilecek mi?

16:46 12.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA
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Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. 12 Şubat'ta İstanbul ve Adıyaman'da eğitime ara verilirken, 13 Şubat Perşembe günü için gözler valilik açıklamalarına çevrildi. Meteoroloji, İstanbul için uyarıda bulunurken kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Peki, İstanbul'da 13 Şubat’ta okullar tatil mi? Yarın okullar var mı?
Yoğun kar yağışı, Türkiye’nin birçok ilinde hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ, Kahramanmaraş, Çorum, Sinop, Samsun ve Malatya gibi illerde bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İstanbul ve Adıyaman’da ise 12 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildi.

İstanbul’da kar yağışı alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, kar yağışının Anadolu Yakası’nda etkili olacağını bildirdi.
Bugün öğle saatlerinde Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar gibi ilçelerde kar yağışı görüldü. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’da 13 Şubat’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Öğrenciler ve veliler, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 12 Şubat’ta İstanbul’da tüm okullar tatil edilmesinin ardından gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek yeni açıklamaya çevrildi.
İstanbul’da yarın için henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak Meteoroloji verilerine göre kar yağışı beklenmiyor fakat soğuk hava dalgası, buzlanma ve don riski devam edecek.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İBB AKOM'un hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da:
Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur görülebilir.
Öğle saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olabilir.
Soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek.
Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yükselmesiyle hava mevsim normallerine dönecek.

Son kararı valilik verecek

İstanbul’da 13 Şubat Perşembe günü için okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği’nin hava ve ulaşım koşullarını değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi: Yeni kar yağışı için tarih işaret edildi, 'fırtınaya hazır olun'
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