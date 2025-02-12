https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/kar-yagisi-alarmiyla-beklentiler-artti-istanbulda-yarin-okullar-tatil-mi-13-subatta-egitime-ara-1093606013.html

Kar yağışı alarmıyla beklentiler arttı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat'ta eğitime ara verilecek mi?

Kar yağışı alarmıyla beklentiler arttı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat'ta eğitime ara verilecek mi?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. 12 Şubat’ta okullar tatil edilirken, 13 Şubat Perşembe günü için gözler valilik açıklamasında. Meteoroloji buzlanma uyarısı yaptı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

2025-02-12T16:46+0300

2025-02-12T16:46+0300

2025-02-12T16:46+0300

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Yoğun kar yağışı, Türkiye’nin birçok ilinde hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ, Kahramanmaraş, Çorum, Sinop, Samsun ve Malatya gibi illerde bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İstanbul ve Adıyaman’da ise 12 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildi.İstanbul’da kar yağışı alarmıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, kar yağışının Anadolu Yakası’nda etkili olacağını bildirdi.Bugün öğle saatlerinde Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar gibi ilçelerde kar yağışı görüldü. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.İstanbul’da 13 Şubat’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı?Öğrenciler ve veliler, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 12 Şubat’ta İstanbul’da tüm okullar tatil edilmesinin ardından gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek yeni açıklamaya çevrildi.İstanbul’da yarın için henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak Meteoroloji verilerine göre kar yağışı beklenmiyor fakat soğuk hava dalgası, buzlanma ve don riski devam edecek.İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?İBB AKOM'un hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da:Son kararı valilik verecekİstanbul’da 13 Şubat Perşembe günü için okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği’nin hava ve ulaşım koşullarını değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/meteoroloji-ve-akom-istanbul-icin-saat-verdi--yeni-kar-yagisi-icin-tarih-isaret-edildi-firtinaya-1093592426.html

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