https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/uzun-suredir-haber-alinamayan-kadinin-evinde-kemikleri-bulundu-10-yildir-gorusmuyorduk-1093586455.html
Uzun süredir haber alınamayan kadının evinde 'kemikleri' bulundu: '10 yıldır görüşmüyorduk'
Uzun süredir haber alınamayan kadının evinde 'kemikleri' bulundu: '10 yıldır görüşmüyorduk'
Sputnik Türkiye
İzmir'de uzun süre ulaşılamadığı ihbarıyle evine gidilen kadının kemiklerine ulaşılarak uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T00:59+0300
2025-02-12T00:59+0300
2025-02-12T00:59+0300
türkiye
izmir
izmir adli tıp kurumu
112 acil servis
çilingir
ölü bulundu
kemik
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İzmir'in Konak ilçesinin Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.İhbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingir eşliğinde Çoğulu'nun yalnız yaşadığı evinin adresine gitti. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.'10 yıldır görüşmüyorduk'Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi.Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html
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izmir, izmir adli tıp kurumu, 112 acil servis, çilingir, ölü bulundu, kemik
izmir, izmir adli tıp kurumu, 112 acil servis, çilingir, ölü bulundu, kemik
Uzun süredir haber alınamayan kadının evinde 'kemikleri' bulundu: '10 yıldır görüşmüyorduk'
İzmir'de uzun süre ulaşılamadığı ihbarıyle evine gidilen kadının kemiklerine ulaşılarak uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.
İzmir'in Konak ilçesinin Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingir eşliğinde Çoğulu'nun yalnız yaşadığı evinin adresine gitti. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.
Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
'10 yıldır görüşmüyorduk'
Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi.
Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.