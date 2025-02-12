https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/uzun-suredir-haber-alinamayan-kadinin-evinde-kemikleri-bulundu-10-yildir-gorusmuyorduk-1093586455.html

Uzun süredir haber alınamayan kadının evinde 'kemikleri' bulundu: '10 yıldır görüşmüyorduk'

Uzun süredir haber alınamayan kadının evinde 'kemikleri' bulundu: '10 yıldır görüşmüyorduk'

Sputnik Türkiye

İzmir'de uzun süre ulaşılamadığı ihbarıyle evine gidilen kadının kemiklerine ulaşılarak uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T00:59+0300

2025-02-12T00:59+0300

2025-02-12T00:59+0300

türkiye

izmir

izmir adli tıp kurumu

112 acil servis

çilingir

ölü bulundu

kemik

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İzmir'in Konak ilçesinin Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.İhbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingir eşliğinde Çoğulu'nun yalnız yaşadığı evinin adresine gitti. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.'10 yıldır görüşmüyorduk'Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi.Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html

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izmir, izmir adli tıp kurumu, 112 acil servis, çilingir, ölü bulundu, kemik