https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/uskudarda-gece-saatlerinde-iki-bina-bosaltildi-gidecek-yeri-olmayanlar-belediye-tarafindan-otellere-1093586985.html

Üsküdar'da gece saatlerinde iki bina boşaltıldı: Gidecek yeri olmayanlar belediye tarafından otellere yerleştirilecek

Üsküdar'da gece saatlerinde iki bina boşaltıldı: Gidecek yeri olmayanlar belediye tarafından otellere yerleştirilecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman boşaltıldı. Bir apartman sakini evden çıkmayı reddederken gidecek yeri... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T02:51+0300

2025-02-12T02:51+0300

2025-02-12T02:53+0300

türkiye

üsküdar

istinat duvarı

apartman

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Üsküdar'da Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki istinat duvarı yan yattı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.7 dükkan mühürlendiDörder katlı iki bina tedbiren boşaltıldı. Daireler ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.Bitişikteki binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise belediye tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.Polis ve zabıta ekiplerinin binaların önündeki bekleyişi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/uzun-suredir-haber-alinamayan-kadinin-evinde-kemikleri-bulundu-10-yildir-gorusmuyorduk-1093586455.html

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üsküdar, istinat duvarı, apartman