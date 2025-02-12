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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/uskudarda-gece-saatlerinde-iki-bina-bosaltildi-gidecek-yeri-olmayanlar-belediye-tarafindan-otellere-1093586985.html
Üsküdar'da gece saatlerinde iki bina boşaltıldı: Gidecek yeri olmayanlar belediye tarafından otellere yerleştirilecek
Üsküdar'da gece saatlerinde iki bina boşaltıldı: Gidecek yeri olmayanlar belediye tarafından otellere yerleştirilecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman boşaltıldı. Bir apartman sakini evden çıkmayı reddederken gidecek yeri... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
üsküdar
istinat duvarı
apartman
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Üsküdar'da Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki istinat duvarı yan yattı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.7 dükkan mühürlendiDörder katlı iki bina tedbiren boşaltıldı. Daireler ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.Bitişikteki binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise belediye tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.Polis ve zabıta ekiplerinin binaların önündeki bekleyişi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/uzun-suredir-haber-alinamayan-kadinin-evinde-kemikleri-bulundu-10-yildir-gorusmuyorduk-1093586455.html
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üsküdar, istinat duvarı, apartman
üsküdar, istinat duvarı, apartman

Üsküdar'da gece saatlerinde iki bina boşaltıldı: Gidecek yeri olmayanlar belediye tarafından otellere yerleştirilecek

02:51 12.02.2025 (güncellendi: 02:53 12.02.2025)
© AA / Halis AkyıldızÜsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman boşaltıldı
Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA / Halis Akyıldız
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İstanbul Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman boşaltıldı. Bir apartman sakini evden çıkmayı reddederken gidecek yeri olmayanlar belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi.
Üsküdar'da Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki istinat duvarı yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

7 dükkan mühürlendi

Dörder katlı iki bina tedbiren boşaltıldı. Daireler ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.
Bitişikteki binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.
Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise belediye tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.
Polis ve zabıta ekiplerinin binaların önündeki bekleyişi sürüyor.
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