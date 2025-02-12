https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ukraynada-dron-atolyelerini-vuruldu-kiev-rejimi-bin-180-asker-kaybetti-1093598683.html

Ukrayna’da dron atölyeleri vuruldu: Kiev rejimi bin 180 asker kaybetti

Ukrayna’da dron atölyeleri vuruldu: Kiev rejimi bin 180 asker kaybetti

Sputnik Türkiye

Rus ordusu bu sabah Ukrayna’da insansız hava araçları (İHA) ve FVP dronları üreten atölyeleri vurduğunu bildirildi. Ukrayna ordusunun son bir gün içerisindeki... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T12:48+0300

2025-02-12T12:48+0300

2025-02-12T12:48+0300

ukrayna krizi

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rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah Ukrayna’nın İHA ve FVP dronları üreten askeri sanayi tesislerinin atölyelerine yoğun füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde, düşman birimlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı en az bin 180 asker, üç tank ve dokuz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 139 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, yakıt depoları, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 12 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 66 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusyadan-kiev-rejiminin-orduya-gencleri-alma-projesine-tepki-ukrayna-halkini-yok-ediyorlar-1093593563.html

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