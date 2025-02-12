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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ukraynada-dron-atolyelerini-vuruldu-kiev-rejimi-bin-180-asker-kaybetti-1093598683.html
Ukrayna’da dron atölyeleri vuruldu: Kiev rejimi bin 180 asker kaybetti
Ukrayna’da dron atölyeleri vuruldu: Kiev rejimi bin 180 asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Rus ordusu bu sabah Ukrayna’da insansız hava araçları (İHA) ve FVP dronları üreten atölyeleri vurduğunu bildirildi. Ukrayna ordusunun son bir gün içerisindeki... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T12:48+0300
2025-02-12T12:48+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna
donbass
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah Ukrayna’nın İHA ve FVP dronları üreten askeri sanayi tesislerinin atölyelerine yoğun füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde, düşman birimlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı en az bin 180 asker, üç tank ve dokuz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 139 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, yakıt depoları, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 12 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 66 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusyadan-kiev-rejiminin-orduya-gencleri-alma-projesine-tepki-ukrayna-halkini-yok-ediyorlar-1093593563.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)

Ukrayna’da dron atölyeleri vuruldu: Kiev rejimi bin 180 asker kaybetti

12:48 12.02.2025
© Sputnik / Andrey Alexandrov / Multimedya arşivine gidinRus Toçka-U füzeleri
Rus Toçka-U füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Andrey Alexandrov
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Rus ordusu bu sabah Ukrayna’da insansız hava araçları (İHA) ve FVP dronları üreten atölyeleri vurduğunu bildirildi. Ukrayna ordusunun son bir gün içerisindeki kaybının bin 180 üzerinde gerçekleştiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah Ukrayna’nın İHA ve FVP dronları üreten askeri sanayi tesislerinin atölyelerine yoğun füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde, düşman birimlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı en az bin 180 asker, üç tank ve dokuz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 139 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, yakıt depoları, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 12 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 66 uçak tipi İHA imha etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
Ukrayna krizi
Rusya’dan Kiev rejiminin orduya gençleri alma projesine tepki: ‘Ukrayna halkını yok ediyorlar’
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