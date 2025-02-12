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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusyadan-kiev-rejiminin-orduya-gencleri-alma-projesine-tepki-ukrayna-halkini-yok-ediyorlar-1093593563.html
Rusya’dan Kiev rejiminin orduya gençleri alma projesine tepki: ‘Ukrayna halkını yok ediyorlar’
Rusya’dan Kiev rejiminin orduya gençleri alma projesine tepki: ‘Ukrayna halkını yok ediyorlar’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin gençleri Ukrayna ordusuna sözleşmeli olarak alma projesinin, Ukrayna halkının yok edilmesi ve... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T10:11+0300
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, 18-25 yaş arası gönüllüleri bir yıllık sözleşme ile Ukrayna ordusuna alma yönünde bir proje başlattı. Vladimir Zelenskiy, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir yıllık hizmet karşılığında 24 bin dolar, üniversiteye sınavsız giriş ve yüzde 0 faizle konut kredisi gibi özel bir sözleşme sunarak gençleri Ukrayna ordusuna çekmeyi planladığını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu projeyi ve Zelenskiy’in açıklamasını değerlendirdi.Kiev rejiminin 18-25 yaş arası kendi vatandaşlarını yok etmeye başladığını dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'da gençlerin her zaman yedek güç olarak görüldüğünü dile getiren Rus diplomat, Batı ülkelerinin Zelenskiy’e verdiği somut görevlerden birinin Ukrayna halkını yok etmek olduğunu belirterek şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-kursktaki-bir-koyde-neredeyse-tum-erkekleri-oldurdu-1093590028.html
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Rusya’dan Kiev rejiminin orduya gençleri alma projesine tepki: ‘Ukrayna halkını yok ediyorlar’

10:11 12.02.2025 (güncellendi: 10:20 12.02.2025)
© Sputnik / Aleksey MayşevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Aleksey Mayşev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin gençleri Ukrayna ordusuna sözleşmeli olarak alma projesinin, Ukrayna halkının yok edilmesi ve genç Ukraynalılar için ‘tek yön bilet’ anlamına geldiğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, 18-25 yaş arası gönüllüleri bir yıllık sözleşme ile Ukrayna ordusuna alma yönünde bir proje başlattı. Vladimir Zelenskiy, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir yıllık hizmet karşılığında 24 bin dolar, üniversiteye sınavsız giriş ve yüzde 0 faizle konut kredisi gibi özel bir sözleşme sunarak gençleri Ukrayna ordusuna çekmeyi planladığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu projeyi ve Zelenskiy’in açıklamasını değerlendirdi.
Kiev rejiminin 18-25 yaş arası kendi vatandaşlarını yok etmeye başladığını dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu bir mesleki eğitime davet değil. Bunlar eğitilecek, yetiştirilecek, donatılacak insanlar değil. Bunlar top yemi. Bu, yeni bir yaş grubunu daha yok etmeye yönelik korkunç ve tamamen üstü açık bir girişim.
Ukrayna'da gençlerin her zaman yedek güç olarak görüldüğünü dile getiren Rus diplomat, Batı ülkelerinin Zelenskiy’e verdiği somut görevlerden birinin Ukrayna halkını yok etmek olduğunu belirterek şunu dedi:
Bu proje genç Ukraynalılar için ‘tek yön bilet’ olacak.
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