https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusyadan-kiev-rejiminin-orduya-gencleri-alma-projesine-tepki-ukrayna-halkini-yok-ediyorlar-1093593563.html

Rusya’dan Kiev rejiminin orduya gençleri alma projesine tepki: ‘Ukrayna halkını yok ediyorlar’

Rusya’dan Kiev rejiminin orduya gençleri alma projesine tepki: ‘Ukrayna halkını yok ediyorlar’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin gençleri Ukrayna ordusuna sözleşmeli olarak alma projesinin, Ukrayna halkının yok edilmesi ve... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T10:11+0300

2025-02-12T10:11+0300

2025-02-12T10:20+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, 18-25 yaş arası gönüllüleri bir yıllık sözleşme ile Ukrayna ordusuna alma yönünde bir proje başlattı. Vladimir Zelenskiy, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir yıllık hizmet karşılığında 24 bin dolar, üniversiteye sınavsız giriş ve yüzde 0 faizle konut kredisi gibi özel bir sözleşme sunarak gençleri Ukrayna ordusuna çekmeyi planladığını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu projeyi ve Zelenskiy’in açıklamasını değerlendirdi.Kiev rejiminin 18-25 yaş arası kendi vatandaşlarını yok etmeye başladığını dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'da gençlerin her zaman yedek güç olarak görüldüğünü dile getiren Rus diplomat, Batı ülkelerinin Zelenskiy’e verdiği somut görevlerden birinin Ukrayna halkını yok etmek olduğunu belirterek şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-kursktaki-bir-koyde-neredeyse-tum-erkekleri-oldurdu-1093590028.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy