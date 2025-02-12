https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/tuzla-tersanesinde-bir-gemide-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1093595551.html

Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Tuzla Tersanesi'nde bulunan bir gemide bakım ve onarım sırasında yangın çıktı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T11:13+0300

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Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sürüyor. Yangın, Tuzla Tersanesi’nde bulunan gemide saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tersanede bulunan ‘Esen’ isimli bir geminin bakım ve onarımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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