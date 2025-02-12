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Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Tuzla Tersanesi'nde bulunan bir gemide bakım ve onarım sırasında yangın çıktı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sürüyor. Yangın, Tuzla Tersanesi’nde bulunan gemide saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tersanede bulunan ‘Esen’ isimli bir geminin bakım ve onarımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html
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tuzla, yangın, yangın söndürme
tuzla, yangın, yangın söndürme

Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı: Müdahale sürüyor

11:13 12.02.2025 (güncellendi: 11:18 12.02.2025)
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK - ONUR HAMZAOĞLUİstanbul Caddebostan yat limanında elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken 6 tekne yangından ötürü kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Caddebostan yat limanında elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken 6 tekne yangından ötürü kullanılamaz hale geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK - ONUR HAMZAOĞLU
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Tuzla Tersanesi'nde bulunan bir gemide bakım ve onarım sırasında yangın çıktı.
Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sürüyor.
Yangın, Tuzla Tersanesi’nde bulunan gemide saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tersanede bulunan ‘Esen’ isimli bir geminin bakım ve onarımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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