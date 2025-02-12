https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/tuzla-tersanesinde-bir-gemide-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1093595551.html
Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Tuzla Tersanesi'nde bulunan bir gemide bakım ve onarım sırasında yangın çıktı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T11:13+0300
2025-02-12T11:13+0300
2025-02-12T11:18+0300
türkiye
tuzla
yangın
yangın söndürme
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Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sürüyor. Yangın, Tuzla Tersanesi’nde bulunan gemide saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tersanede bulunan ‘Esen’ isimli bir geminin bakım ve onarımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html
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tuzla, yangın, yangın söndürme
tuzla, yangın, yangın söndürme
Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı: Müdahale sürüyor
11:13 12.02.2025 (güncellendi: 11:18 12.02.2025)
Tuzla Tersanesi'nde bulunan bir gemide bakım ve onarım sırasında yangın çıktı.
Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sürüyor.
Yangın, Tuzla Tersanesi’nde bulunan gemide saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tersanede bulunan ‘Esen’ isimli bir geminin bakım ve onarımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.