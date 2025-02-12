https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/trumptan-ukrayna-krizinin-cozumuyle-ilgili-aciklamada-muazzam-ilerleme-kaydedildi-1093595094.html

Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklamada: ‘Muazzam ilerleme kaydedildi’

Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklamada: ‘Muazzam ilerleme kaydedildi’

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde “muazzam ilerleme” gördüğünü dile getiren ABD Başkanı Trump, selefi Biden döneminde Kiev’e askeri yardım için ayrılan fondan... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T10:54+0300

2025-02-12T10:54+0300

2025-02-12T11:04+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

ukrayna

çözüm

joe biden

askeri yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093220598_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b3c37d41566a43ab0d0ecbcee7aa5d08.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü yönünde ilerleme elde ettiklerini dile getirdi.Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Savaş konusunda muazzam bir ilerleme kaydettiğimize inanıyorum... Savaşın sona ermesini istiyorum” şeklinde konuştu.ABD lideri, Ukrayna'ya askeri yardım için selefi Joe Biden döneminden kalan yaklaşık 4 milyar dolarlık fonun kullanılması planlarına ilişkin bir soruya, “Bakacağız” dedi.'Ateşle oyun'Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.'Uzun vadeli barış istiyoruz'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayında Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm hedefinin kısa bir ateşkes değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini belirtmişti. Putin, açıklamalarında Rusların çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini ve özel operasyonun da bu amaca hizmet ettiğini vurgulamış, Ukrayna'da barışın, 'tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı' temelinde olması gerektiğini kaydetmişti.Trump, 'Zelenskiy hazır' demiştiABD Başkanı Donald Trump ise Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu ifade etmiş, ancak hangi şartlarda olduğunu belirtmemişti.Trump, Putin ile bir görüşmenin 'çok yakında' gerçekleşebileceğini de sözlerine eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusyadan-kiev-rejiminin-orduya-gencleri-alma-projesine-tepki-ukrayna-halkini-yok-ediyorlar-1093593563.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, çözüm, joe biden, askeri yardım