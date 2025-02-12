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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/trumptan-ukrayna-krizinin-cozumuyle-ilgili-aciklamada-muazzam-ilerleme-kaydedildi-1093595094.html
Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklamada: ‘Muazzam ilerleme kaydedildi’
Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklamada: ‘Muazzam ilerleme kaydedildi’
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde “muazzam ilerleme” gördüğünü dile getiren ABD Başkanı Trump, selefi Biden döneminde Kiev’e askeri yardım için ayrılan fondan... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T10:54+0300
2025-02-12T11:04+0300
ukrayna krizi
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü yönünde ilerleme elde ettiklerini dile getirdi.Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Savaş konusunda muazzam bir ilerleme kaydettiğimize inanıyorum... Savaşın sona ermesini istiyorum” şeklinde konuştu.ABD lideri, Ukrayna'ya askeri yardım için selefi Joe Biden döneminden kalan yaklaşık 4 milyar dolarlık fonun kullanılması planlarına ilişkin bir soruya, “Bakacağız” dedi.'Ateşle oyun'Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.'Uzun vadeli barış istiyoruz'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayında Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm hedefinin kısa bir ateşkes değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini belirtmişti. Putin, açıklamalarında Rusların çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini ve özel operasyonun da bu amaca hizmet ettiğini vurgulamış, Ukrayna'da barışın, 'tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı' temelinde olması gerektiğini kaydetmişti.Trump, 'Zelenskiy hazır' demiştiABD Başkanı Donald Trump ise Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu ifade etmiş, ancak hangi şartlarda olduğunu belirtmemişti.Trump, Putin ile bir görüşmenin 'çok yakında' gerçekleşebileceğini de sözlerine eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusyadan-kiev-rejiminin-orduya-gencleri-alma-projesine-tepki-ukrayna-halkini-yok-ediyorlar-1093593563.html
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abd, donald trump, ukrayna, çözüm, joe biden, askeri yardım
abd, donald trump, ukrayna, çözüm, joe biden, askeri yardım

Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklamada: ‘Muazzam ilerleme kaydedildi’

10:54 12.02.2025 (güncellendi: 11:04 12.02.2025)
© AA / Celal GüneşAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA / Celal Güneş
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Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde “muazzam ilerleme” gördüğünü dile getiren ABD Başkanı Trump, selefi Biden döneminde Kiev’e askeri yardım için ayrılan fondan henüz harcanmayan 4 milyar dolarlık kısmıyla ilgili planlarının olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü yönünde ilerleme elde ettiklerini dile getirdi.
Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Savaş konusunda muazzam bir ilerleme kaydettiğimize inanıyorum... Savaşın sona ermesini istiyorum” şeklinde konuştu.
ABD lideri, Ukrayna'ya askeri yardım için selefi Joe Biden döneminden kalan yaklaşık 4 milyar dolarlık fonun kullanılması planlarına ilişkin bir soruya, “Bakacağız” dedi.

'Ateşle oyun'

Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.

'Uzun vadeli barış istiyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayında Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm hedefinin kısa bir ateşkes değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini belirtmişti. Putin, açıklamalarında Rusların çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini ve özel operasyonun da bu amaca hizmet ettiğini vurgulamış, Ukrayna'da barışın, 'tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı' temelinde olması gerektiğini kaydetmişti.

Trump, 'Zelenskiy hazır' demişti

ABD Başkanı Donald Trump ise Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu ifade etmiş, ancak hangi şartlarda olduğunu belirtmemişti.
Trump, Putin ile bir görüşmenin 'çok yakında' gerçekleşebileceğini de sözlerine eklemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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