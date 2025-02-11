https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/google-haritalarinda-meksika-korfezi-ismini-amerika-korfezi-olarak-degistirmeye-basladi-1093564196.html
Google, haritalarında ‘Meksika Körfezi’ ismini ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirmeye başladı
Google, haritalarında ‘Meksika Körfezi’ ismini ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirmeye başladı
Sputnik Türkiye
Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, ABD’deki harita uygulamasında ‘Meksika Körfezi’ ismini ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirdiğini duyurdu. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T11:57+0300
2025-02-11T11:57+0300
2025-02-11T11:56+0300
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Google'dan yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin resmi olarak ‘Meksika Körfezi’ ismini ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirdiği bildirildi.Açıklamada, “İki hafta önce duyurduğumuz gibi ve uzun süredir devam eden uygulamamıza uygun olarak, bu güncellemeyi yansıtacak değişiklikleri uygulamaya başlıyoruz” ifadesi kullanıldı.ABD'deki kullanıcılar 'Amerika Körfezi' ismini görürken, Meksika'daki kullanıcıların 'Meksika Körfezi' ismini görmeye devam edecek. Diğer ülkelerdeki kullanıcıların her iki ismi de göreceği kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi emrini vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/putinden-rusyanin-nukleer-potansiyelini-tam-kullanma-cagrisi-1093562384.html
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google, abd, donald trump, meksika körfezi, amerika körfezi, meksika
google, abd, donald trump, meksika körfezi, amerika körfezi, meksika
Google, haritalarında ‘Meksika Körfezi’ ismini ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirmeye başladı
Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, ABD’deki harita uygulamasında ‘Meksika Körfezi’ ismini ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirdiğini duyurdu.
Google'dan yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin resmi olarak ‘Meksika Körfezi’ ismini ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirdiği bildirildi.
Açıklamada, “İki hafta önce duyurduğumuz gibi ve uzun süredir devam eden uygulamamıza uygun olarak, bu güncellemeyi yansıtacak değişiklikleri uygulamaya başlıyoruz” ifadesi kullanıldı.
ABD'deki kullanıcılar 'Amerika Körfezi' ismini görürken, Meksika'daki kullanıcıların 'Meksika Körfezi' ismini görmeye devam edecek. Diğer ülkelerdeki kullanıcıların her iki ismi de göreceği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi emrini vermişti.