https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/transfer-sezonu-sona-erdi-hangi-takim-ne-kadar-harcama-yapti-1093606907.html
Transfer sezonu sona erdi: Hangi takım ne kadar harcama yaptı?
Transfer sezonu sona erdi: Hangi takım ne kadar harcama yaptı?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de devre arası transfer dönemi tamamlandı. 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşen transfer döneminde 100 oyuncu transfer edilirken, 113... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T17:20+0300
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Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kulüpler toplam 74.7 milyon euro harcayıp 24.2 milyon euro gelir elde etti. Trendyol Süper Lig'de en fazla harcama yapan takım 27.46 milyon euro ile Galatasaray olurken, transfer bilançosu -18.06 milyon euro olarak gerçekleşti. CNBC-e'nin haberine göre; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş da kadrolarını güçlendirirken, transfer döneminde toplam 100 oyuncu takımlara katıldı, 113 oyuncu ise ayrıldı.Transfer şampiyonu GalatasarayGalatasaray, 7 oyuncu transfer ederek transfer döneminin en aktif takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, bu transferler için 27.46 milyon euro harcadı ve 9.4 milyon euro gelir elde etti. En pahalı transferi Carlos Cuesta (8 milyon euro, Genk) oldu. Galatasaray'ın transfer bilançosu -18.6 milyon euro olarak gerçekleşti.Fenerbahçe 16.7 milyon euro harcadıFenerbahçe, 4 oyuncuyu transfer ederken, transferlerden herhangi bir gelir sağlayamadı. En büyük transferi Diego Carlos (10 milyon euro, Aston Villa) olurken, toplam transfer bilançosu -16.7 milyon euro oldu.Trabzonspor’un en büyük yatırımı Sikan ve ZubrovTrabzonspor, 4 transfer için 13.4 milyon euro harcadı ve 5 oyuncusunu sattı. En büyük transferleri Danylo Sikan (6 milyon euro) ve Oleksandr Zubkov (6 milyon euro) oldu. Transfer bilançosu -7.9 milyon euro olarak gerçekleşti.Beşiktaş Güney Amerika’dan oyuncu getirdiBeşiktaş, Ekvadorlu Keny Arroyo (5 milyon euro) ve Kolombiyalı Elan Ricardo (2 milyon euro) transferlerini yaptı. Kulüp, toplam 6 milyon euro harcarken, sadece 1 milyon euro gelir elde etti. Genel olarak, en fazla harcama yapan takım Galatasaray olurken, kulüplerin transfer giderleri gelirlerini aştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/besiktastan-buyuk-hamle-cies-raporunda-yer-alan-kolombiyali-elan-ricardo-kadroda-1093554084.html
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transfer, para transferi, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş
transfer, para transferi, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş
Transfer sezonu sona erdi: Hangi takım ne kadar harcama yaptı?
Süper Lig'de devre arası transfer dönemi tamamlandı. 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşen transfer döneminde 100 oyuncu transfer edilirken, 113 oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulüpler toplam 74.7 milyon euro harcarken, transferlerden 24.2 milyon euro gelir elde etti. Net transfer bilançosu -50.5 milyon euro olarak gerçekleşti.
Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kulüpler toplam 74.7 milyon euro harcayıp 24.2 milyon euro gelir elde etti.
Trendyol Süper Lig'de en fazla harcama yapan takım 27.46 milyon euro ile Galatasaray olurken, transfer bilançosu -18.06 milyon euro olarak gerçekleşti. CNBC-e'nin haberine göre; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş da kadrolarını güçlendirirken, transfer döneminde toplam 100 oyuncu takımlara katıldı, 113 oyuncu ise ayrıldı.
Transfer şampiyonu Galatasaray
Galatasaray, 7 oyuncu transfer ederek transfer döneminin en aktif takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, bu transferler için 27.46 milyon euro harcadı ve 9.4 milyon euro gelir elde etti. En pahalı transferi Carlos Cuesta (8 milyon euro, Genk) oldu. Galatasaray'ın transfer bilançosu -18.6 milyon euro olarak gerçekleşti.
Fenerbahçe 16.7 milyon euro harcadı
Fenerbahçe, 4 oyuncuyu transfer ederken, transferlerden herhangi bir gelir sağlayamadı. En büyük transferi Diego Carlos (10 milyon euro, Aston Villa) olurken, toplam transfer bilançosu -16.7 milyon euro oldu.
Trabzonspor’un en büyük yatırımı Sikan ve Zubrov
Trabzonspor, 4 transfer için 13.4 milyon euro harcadı ve 5 oyuncusunu sattı. En büyük transferleri Danylo Sikan (6 milyon euro) ve Oleksandr Zubkov (6 milyon euro) oldu. Transfer bilançosu -7.9 milyon euro olarak gerçekleşti.
Beşiktaş Güney Amerika’dan oyuncu getirdi
Beşiktaş, Ekvadorlu Keny Arroyo (5 milyon euro) ve Kolombiyalı Elan Ricardo (2 milyon euro) transferlerini yaptı. Kulüp, toplam 6 milyon euro harcarken, sadece 1 milyon euro gelir elde etti. Genel olarak, en fazla harcama yapan takım Galatasaray olurken, kulüplerin transfer giderleri gelirlerini aştı.