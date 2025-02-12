https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/emekliye-bayram-ikramiyesi-zammi-ne-kadar-olacak-yeni-rakam-icin-son-tahmin-verildi-1093591201.html

Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Yeni rakam için son tahmin verildi

Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Yeni rakam için son tahmin verildi

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesine zam için ekonomi kurmaylarının çalışma yapacağını duyurdu. 16,5 milyon emekliyi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T09:35+0300

2025-02-12T09:35+0300

2025-02-12T09:35+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli

emekli maaşı

bayram ikramiyesi

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16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusunda hükümet yeni bir adım atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomi kurmaylarının bayram ikramiyesi için zam çalışması yapacağını açıkladı.Hürriyet'in haberine göre, hükümet tarafında ikramiye artışı talepleri yankı bulurken, nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtildi.Emekliye bayram ikramiyesine zam senaryolarıŞu anda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Ancak yapılacak artışla bu rakamın değişmesi bekleniyor. İşte olası zam senaryoları:Hükümetin ikramiye artışına ilişkin etki analizlerini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.Bayram ikramiyesi 6 yılda yüzde 200 arttı2018 yılında 1.000 lira olarak başlayan emekli bayram ikramiyesi süreç içinde önemli artışlar gördü:Böylece ilk uygulamaya başlandığından bu yana toplamda yüzde 200 zam yapıldı.Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, bayramlardan önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl:İkramiyelerin 30 Mart'tan önce ödenmesi bekleniyor.Kimler bayram i̇kramiyesi alabiliyor?Emekli maaşı alanların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de ikramiyeden yararlanıyor. Hak sahipleri, maaş oranlarına göre ikramiyeden pay alıyor.29 Ekim’de de 5 bin lira ödenmiştiHükümet, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak 2023 yılında emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmıştı. Yeni bayram ikramiyesi düzenlemesiyle emeklilere ek gelir sağlanması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/emekli-bayram-ikramiyeleri-zamlanacak-mi-bakan-isikhandan-aciklama-1093576270.html

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