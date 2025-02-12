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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/emekliye-bayram-ikramiyesi-zammi-ne-kadar-olacak-yeni-rakam-icin-son-tahmin-verildi-1093591201.html
Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Yeni rakam için son tahmin verildi
Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Yeni rakam için son tahmin verildi
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesine zam için ekonomi kurmaylarının çalışma yapacağını duyurdu. 16,5 milyon emekliyi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T09:35+0300
2025-02-12T09:35+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli
emekli maaşı
bayram ikramiyesi
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16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusunda hükümet yeni bir adım atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomi kurmaylarının bayram ikramiyesi için zam çalışması yapacağını açıkladı.Hürriyet'in haberine göre, hükümet tarafında ikramiye artışı talepleri yankı bulurken, nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtildi.Emekliye bayram ikramiyesine zam senaryolarıŞu anda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Ancak yapılacak artışla bu rakamın değişmesi bekleniyor. İşte olası zam senaryoları:Hükümetin ikramiye artışına ilişkin etki analizlerini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.Bayram ikramiyesi 6 yılda yüzde 200 arttı2018 yılında 1.000 lira olarak başlayan emekli bayram ikramiyesi süreç içinde önemli artışlar gördü:Böylece ilk uygulamaya başlandığından bu yana toplamda yüzde 200 zam yapıldı.Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, bayramlardan önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl:İkramiyelerin 30 Mart'tan önce ödenmesi bekleniyor.Kimler bayram i̇kramiyesi alabiliyor?Emekli maaşı alanların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de ikramiyeden yararlanıyor. Hak sahipleri, maaş oranlarına göre ikramiyeden pay alıyor.29 Ekim’de de 5 bin lira ödenmiştiHükümet, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak 2023 yılında emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmıştı. Yeni bayram ikramiyesi düzenlemesiyle emeklilere ek gelir sağlanması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/emekli-bayram-ikramiyeleri-zamlanacak-mi-bakan-isikhandan-aciklama-1093576270.html
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Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Yeni rakam için son tahmin verildi

09:35 12.02.2025
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesine zam için ekonomi kurmaylarının çalışma yapacağını duyurdu. 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren yeni ikramiye tutarı için farklı senaryolar gündemde. Zam oranına bağlı olarak ikramiyenin 4 bin 500 ila 6 bin liraya çıkması bekleniyor.
16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusunda hükümet yeni bir adım atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomi kurmaylarının bayram ikramiyesi için zam çalışması yapacağını açıkladı.
Hürriyet'in haberine göre, hükümet tarafında ikramiye artışı talepleri yankı bulurken, nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtildi.

Emekliye bayram ikramiyesine zam senaryoları

Şu anda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Ancak yapılacak artışla bu rakamın değişmesi bekleniyor. İşte olası zam senaryoları:
Yüzde 15,75 zam uygulanırsa 3 bin 472 liraya, yuvarlama ile 3 bin 500 liraya çıkabilir.
Yüzde 50 zam yapılırsa 4 bin 500 lira olabilir.
Yüzde 100 zam gelirse bayram ikramiyesi 6 bin liraya yükselebilir.
Hükümetin ikramiye artışına ilişkin etki analizlerini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

Bayram ikramiyesi 6 yılda yüzde 200 arttı

2018 yılında 1.000 lira olarak başlayan emekli bayram ikramiyesi süreç içinde önemli artışlar gördü:
2021'de 1.100 lira
2023'te 2.000 lira
2024'te 3.000 lira
Böylece ilk uygulamaya başlandığından bu yana toplamda yüzde 200 zam yapıldı.

Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, bayramlardan önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl:
Ramazan Bayramı 30 Mart’ta,
Kurban Bayramı 6 Haziran’da kutlanacak.
İkramiyelerin 30 Mart'tan önce ödenmesi bekleniyor.

Kimler bayram i̇kramiyesi alabiliyor?

Emekli maaşı alanların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de ikramiyeden yararlanıyor. Hak sahipleri, maaş oranlarına göre ikramiyeden pay alıyor.

29 Ekim’de de 5 bin lira ödenmişti

Hükümet, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak 2023 yılında emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmıştı. Yeni bayram ikramiyesi düzenlemesiyle emeklilere ek gelir sağlanması planlanıyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
EKONOMİ
Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Dün, 15:51
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