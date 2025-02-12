https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/sahayi-terk-eden-adana-demirspora-ve-murat-sancak-pfdkya-gonderildi-1093586193.html

Sahayı terk eden Adana Demirspor ve Murat Sancak PFDK'ya gönderildi

Sahayı terk eden Adana Demirspor ve Murat Sancak PFDK'ya gönderildi

Sputnik Türkiye

Galatasaray ile karşılaşmasında maçın 34. dakikasında sahayı terk eden Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T00:27+0300

2025-02-12T00:27+0300

2025-02-12T00:28+0300

spor

murat sancak

adana demirspor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray sk

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ya gönderildiğini açıkladı.Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray'a verilen penaltı kararı sonrası Adana Demirspor, 34. dakikada sahadan çekilme kararı almıştı.Maçın hakem tarafından tatil edilmesinin ardından Galatasaray, olayları 'komplo' olarak nitelendirmiş ve karşılaşmayla ilgili adli mercilere başvurduklarını duyurmuştu.

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murat sancak, adana demirspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray sk