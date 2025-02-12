https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/sahayi-terk-eden-adana-demirspora-ve-murat-sancak-pfdkya-gonderildi-1093586193.html
Sahayı terk eden Adana Demirspor ve Murat Sancak PFDK'ya gönderildi
Sahayı terk eden Adana Demirspor ve Murat Sancak PFDK'ya gönderildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile karşılaşmasında maçın 34. dakikasında sahayı terk eden Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T00:27+0300
2025-02-12T00:27+0300
2025-02-12T00:28+0300
spor
murat sancak
adana demirspor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray sk
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ya gönderildiğini açıkladı.Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray'a verilen penaltı kararı sonrası Adana Demirspor, 34. dakikada sahadan çekilme kararı almıştı.Maçın hakem tarafından tatil edilmesinin ardından Galatasaray, olayları 'komplo' olarak nitelendirmiş ve karşılaşmayla ilgili adli mercilere başvurduklarını duyurmuştu.
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murat sancak, adana demirspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray sk
murat sancak, adana demirspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray sk
Sahayı terk eden Adana Demirspor ve Murat Sancak PFDK'ya gönderildi
00:27 12.02.2025 (güncellendi: 00:28 12.02.2025)
Galatasaray ile karşılaşmasında maçın 34. dakikasında sahayı terk eden Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ya gönderildiğini açıkladı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray'a verilen penaltı kararı sonrası Adana Demirspor, 34. dakikada sahadan çekilme kararı almıştı.
Maçın hakem tarafından tatil edilmesinin ardından Galatasaray, olayları 'komplo' olarak nitelendirmiş ve karşılaşmayla ilgili adli mercilere başvurduklarını duyurmuştu.