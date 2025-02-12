https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/son-karar-ekk-toplantisinda-verilecek-emeklilerin-bayram-ikramiyesi-artacak-mi-1093610870.html

Son karar EKK toplantısında verilecek: Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?

Son karar EKK toplantısında verilecek: Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilerin bayram ikramiyesinin önümüzdeki günlerde güdeme gelebileceğini açıkladı. Konunun 21 Şubat’ta... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T19:44+0300

2025-02-12T19:44+0300

2025-02-12T19:44+0300

ekonomi

emekli

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

tbmm

emekli

emekli ikramiyesi

bayram ikramiyesi

ramazan

ramazan bayramı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir etkinlikte emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili soru üzerine, bunu konuşmak için biraz erken olduğunu, şu an konunun gündemlerinde bulunmadığını ancak yakın zamanda gündeme alacaklarını duyurdu.Emekli ikramiyesinde yapılacak artış için kanun değişikliği gerekiyor. Kamuoyunda her bir bayram için 3 bin lira olan ikramiyenin 2025 yılında bin ila 2 bin lira arasında artabileceği beklentisi bulunuyor.Edinilen bilgiye göre, ikramiyeye ilişkin karar, 21 Şubat'ta Erzurum'da Doğu Anadolu Kalkınma Planı lansmanı için bir araya gelecek olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından netleşecek. Kurul toplantısında ekonomik veriler değerlendirilerek emeklilerin ikramiyesinin ne kadar artabileceğinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Bu yıl artış yapılıp yapılmayacağı ya da artış miktarının ne kadar olacağının belirlenmesi ve bu konuda yasal düzenlemenin meclise gönderilmesi gerekiyor. 16.3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için kanun değişikliği gerekiyor. Kanun teklifi Ramazan ayında Meclis gündemine alınması planlanıyor.Emekliye 2018'den bu yana ödenen bayram ikramiyesi geçen yıl 3 bin liraya çıkarılmıştı. Geçen yıl emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda toplamda 6 bin lira aldı. Emekliler 30 Mart 2025 öncesi Ramazan Bayramı için, 6 Haziran 2025 öncesi ise Kurban Bayramı için ikramiye alacak. Emeklinin ilk bayram ikramiyesinin ise 28 Mart 2025 Cuma gününe kadar hesaplara geçmiş olacağı düşünülüyor. Ancak kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/calisma-hayatinda-buyuk-degisiklikler-kapida-bakan-isikhan-tek-tek-acikladi-mesai-saatleri-1093365958.html

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