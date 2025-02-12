https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/sampiyonlar-liginde-halil-umut-melerin-penalti-karari-gundem-oldu-atalanta-sert-tepki-gosterdi-1093615974.html
Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'in penaltı kararı gündem oldu: Atalanta sert tepki gösterdi
Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'in penaltı kararı gündem oldu: Atalanta sert tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi play-off maçında Club Brugge ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90+2. dakikasında Halil Umut Meler’in Brugge lehine verdiği penaltı... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T23:38+0300
2025-02-12T23:38+0300
2025-02-12T23:38+0300
spor
halil umut meler
atalanta
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
hakem
hakem hataları
video yardımcı hakem (var)
penaltı
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Halil Umut Meler’in Club Brugge lehine verdiği 90+2. dakikadaki penaltı kararı, Atalanta cephesinde büyük tepkiye yol açtı.Şampiyonlar Ligi play-off turunda Club Brugge evinde Atalanta'yı ağırladı. Belçika'da oynanan mücadelede FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada skor 1-1 devam ederken, 90+2. dakikada Meler’in Club Brugge lehine verdiği penaltı kararı gündem yarattı.Atalanta oyuncuları ve teknik ekibi, pozisyonun penaltı olmadığını savunarak karara sert şekilde itiraz etti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, büyük bir öfkeyle doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Maçın bitiş düdüğünün ardından da Atalanta futbolcuları Halil Umut Meler’in etrafını sararak karara tepki gösterdi. Öte yandan, iki takım oyuncuları arasında da gergin anlar yaşandı.İtalyan basını, verilen penaltı kararını eleştirirken, Atalanta taraftarları sosyal medyada hakem yönetimine tepki gösterdi. Meler’in kararına ilişkin UEFA’nın nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/tff-galatasaray---adana-demirspor-macinin-var-kaydini-yayinladi-1093614021.html
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halil umut meler, atalanta, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, hakem, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), penaltı, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), club brugge futbol takımı
halil umut meler, atalanta, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, hakem, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), penaltı, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), club brugge futbol takımı
Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'in penaltı kararı gündem oldu: Atalanta sert tepki gösterdi
Şampiyonlar Ligi play-off maçında Club Brugge ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90+2. dakikasında Halil Umut Meler’in Brugge lehine verdiği penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Atalanta Teknik Direktörü Gasperini karara tepki göstererek doğrudan soyunma odasına gitti. Maç sonunda Atalanta oyuncuları hakeme itiraz etti.
Halil Umut Meler’in Club Brugge lehine verdiği 90+2. dakikadaki penaltı kararı, Atalanta cephesinde büyük tepkiye yol açtı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Club Brugge evinde Atalanta'yı ağırladı. Belçika'da oynanan mücadelede FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada skor 1-1 devam ederken, 90+2. dakikada Meler’in Club Brugge lehine verdiği penaltı kararı gündem yarattı.
Atalanta oyuncuları ve teknik ekibi, pozisyonun penaltı olmadığını savunarak karara sert şekilde itiraz etti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, büyük bir öfkeyle doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Maçın bitiş düdüğünün ardından da Atalanta futbolcuları Halil Umut Meler’in etrafını sararak karara tepki gösterdi. Öte yandan, iki takım oyuncuları arasında da gergin anlar yaşandı.
İtalyan basını, verilen penaltı kararını eleştirirken, Atalanta taraftarları sosyal medyada hakem yönetimine tepki gösterdi. Meler’in kararına ilişkin UEFA’nın nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu oldu.