https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/sampiyonlar-liginde-halil-umut-melerin-penalti-karari-gundem-oldu-atalanta-sert-tepki-gosterdi-1093615974.html

Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'in penaltı kararı gündem oldu: Atalanta sert tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'in penaltı kararı gündem oldu: Atalanta sert tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi play-off maçında Club Brugge ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90+2. dakikasında Halil Umut Meler’in Brugge lehine verdiği penaltı... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T23:38+0300

2025-02-12T23:38+0300

2025-02-12T23:38+0300

spor

halil umut meler

atalanta

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

hakem

hakem hataları

video yardımcı hakem (var)

penaltı

italya

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Halil Umut Meler’in Club Brugge lehine verdiği 90+2. dakikadaki penaltı kararı, Atalanta cephesinde büyük tepkiye yol açtı.Şampiyonlar Ligi play-off turunda Club Brugge evinde Atalanta'yı ağırladı. Belçika'da oynanan mücadelede FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada skor 1-1 devam ederken, 90+2. dakikada Meler’in Club Brugge lehine verdiği penaltı kararı gündem yarattı.Atalanta oyuncuları ve teknik ekibi, pozisyonun penaltı olmadığını savunarak karara sert şekilde itiraz etti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, büyük bir öfkeyle doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Maçın bitiş düdüğünün ardından da Atalanta futbolcuları Halil Umut Meler’in etrafını sararak karara tepki gösterdi. Öte yandan, iki takım oyuncuları arasında da gergin anlar yaşandı.İtalyan basını, verilen penaltı kararını eleştirirken, Atalanta taraftarları sosyal medyada hakem yönetimine tepki gösterdi. Meler’in kararına ilişkin UEFA’nın nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu oldu.

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