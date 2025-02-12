https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/fenerbahce-efsanesi-oguz-cetin-hastaneye-kaldirildi-1093586267.html
Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Oğuz Çetin, sağlık sorunları nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin'in beyninde pıhtı... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T00:26+0300
2025-02-12T00:26+0300
2025-02-12T00:26+0300
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hastaneye kaldırıldı
beyin
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beyin cerrahı
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Türk futbolunun sevilen isimlerinden Oğuz Çetin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Hasan Can Aksu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Oğuz Çetin beyninde pıhtı atması sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Çetin'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi.Oğuz Çetin kimdir?15 Şubat 1963 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Oğuz Çetin futbolculuk kariyerine 1980 yılında Samsunspor'da başladı. 1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertli forma altında efsaneleşti. Fenerbahçe'de 1996 yılına kadar oynadı ve takımın önemli oyuncularından biri oldu. Türkiye millî futbol takımında 70 kez forma giydi ve 3 gol kaydetti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlendi. Ayrıca Türkiye millî futbol takımında teknik direktör yardımcılığı görevini de üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/fenerbahce-yonetim-kurulu-uyesi-mehmet-dereli-hayatini-kaybetti-1093268718.html
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fenerbahçe, oğuz çetin, hastane, özel hastane, hastaneye kaldırıldı, beyin, beyin kanaması, beyin cerrahisi, beyin cerrahı, beyin ameliyatı
fenerbahçe, oğuz çetin, hastane, özel hastane, hastaneye kaldırıldı, beyin, beyin kanaması, beyin cerrahisi, beyin cerrahı, beyin ameliyatı
Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Oğuz Çetin, sağlık sorunları nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin'in beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Türk futbolunun sevilen isimlerinden Oğuz Çetin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hasan Can Aksu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Oğuz Çetin beyninde pıhtı atması sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Çetin'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
15 Şubat 1963 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Oğuz Çetin futbolculuk kariyerine 1980 yılında Samsunspor'da başladı. 1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertli forma altında efsaneleşti. Fenerbahçe'de 1996 yılına kadar oynadı ve takımın önemli oyuncularından biri oldu. Türkiye millî futbol takımında 70 kez forma giydi ve 3 gol kaydetti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlendi. Ayrıca Türkiye millî futbol takımında teknik direktör yardımcılığı görevini de üstlendi.