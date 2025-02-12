https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-kursktaki-bir-koyde-neredeyse-tum-erkekleri-oldurdu-1093590028.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Kursk’taki bir köyde neredeyse tüm erkekleri öldürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Kursk’taki bir köyde neredeyse tüm erkekleri öldürdü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Kursk Bölgesi’nin Nikolayevo-Daryino köyünde yeniden kontrol sağlandıktan sonra, Ukraynalı askerlerin köy sakinlerini rehin... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T07:53+0300

2025-02-12T07:53+0300

2025-02-12T08:13+0300

ukrayna krizi

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Kursk Bölgesi’nin Nikolayevo-Daryino köyü 27 Ocak’ta özgürleştirildi. Hayatta kalmayı başaran köy sakinleri Ukrayna işgalinde yaşadıklarını anlattı. Ukraynalı askerlerin evlerin bodrum katlarını el bombalarıyla patlattıklarını söyleyen köy sakinleri, tam da bu yüzden onlara güvenmediklerini kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “83. Bağımsız Muhafız Hava İndirme Taarruz Tugayı'na bağlı askerler, 2025 Ocak sonunda Kursk Bölgesi'nin Suca ilçesindeki Nikolayevo-Daryino köyünü Ukraynalı neo-Nazilerden kurtardı. Ağustos 2024'te Ukrayna ordu birlikleri tarafından işgal edildiğinde tahliye olamayan Rus siviller köyde kalmaya devam ediyordu” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “Köyde, mucize sonucu sadece bir erkek hayatta kalmayı başardı, diğer tüm erkekler Ukrayna ordusu tarafından öldürüldü” diye kaydedildi.Kurtarılmadan önce köy sakinlerinin 6 ay boyunca rehin tutulduğu belirtilirken, Ukrayna ordusunun sivilleri kalkan olarak kullandığı, onlara hiçbir yardım sunmadığı, işkence edip öldürdüğü köy sakinleri tarafından doğrulandığı bildirildi.Yerel sakinlerinden olan Nadejda, “Eşimi, eve su getirmeye gittiği için öldürdüler” diye konuştu.Rus askerler köye geldiğinde, vatandaşların onları sevinçle karşıladığını ve Rusya'nın derinliklerine tahliye etmelerini istediğini aktaran Bakanlık, kötü hava koşullarına rağmen sivillerin güvenli bir yere tahliyesinin organize edildiği belirterek şu ifadeyi kullandı:Kursk Bölgesi’nin cephe hattından uzak ilçelerine tahliye edilen vatandaşlar tıbbi yardım sağlandıktan sonra rehabilitasyon merkezlerine yönlendirildi. Rus askerler daha sonra Nikolayevo-Daryino köyünün onlarca sakinini daha tahliye ederek güvenli bölgelere ulaştırdı.Ukraynalı ve paralı askerler tarafından Rusya’nın sınır bölgelerinde işlenen suçlar, Rus savcılık ve Soruşturma Komitesi tarafından belgeleniyor ve araştırılıyor. Bu tür suçları işleyenler arasında hüküm giymiş olanlar ve ceza almayı bekleyenler bulunuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında, Kiev rejiminin her gün kendi halkına ve Rus halkına karşı suç işlediğini, bu nedenle askeri adalet kurumlarının görevinin özellikle sivillere yönelik tüm bu ihlalleri belgelemek, özel servislerin görevinin de failleri bulup cezalandırmak olduğunu dile getirmişti.Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’nde provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil rastgele ateş açtığını anlatan Putin, düşmanın layık olduğu cevabı alacağını, Rusya'nın karşı karşıya olduğu tüm hedeflere ulaşılacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde de vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

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rusya, kursk bölgesi, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil ölümü, sivil ölümleri, savaş suçu