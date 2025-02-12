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Rusya ve Sudan, Rus askeri deniz üssünün kurulması konusunda anlaştı
Rusya ve Sudan, Rus askeri deniz üssünün kurulması konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Sudan Dışişleri Bakanı El Şerif, Rusya ve Sudan’ın, ülkede Rus askeri deniz üssünün kurulması konusunda ortak bir anlayışa ulaştığını belirtti. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sudan ve Rusya’nın Rus deniz üssünün kurulmasına ilişkin ‘her konuda’ anlaşmaya vardıklarını ifade etti.El Şerif ilgili soru karşısında, “Bu konuda ortak bir anlayışa ulaştık. Dolayısıyla bu konu oldukça net. Buna ekleyecek bir şeyim yok. Her konuda mutabakata vardık ve anlaştık” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/lavrov-rusya-uluslararasi-kuruluslara-verdigi-taahhutleri-yeniden-gozden-gecirecek--1093550847.html
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sudan, sudan dışişleri bakanlığı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rus askeri üssü, anlaşma, mutabakat
sudan, sudan dışişleri bakanlığı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rus askeri üssü, anlaşma, mutabakat

Rusya ve Sudan, Rus askeri deniz üssünün kurulması konusunda anlaştı

14:13 12.02.2025
© Sputnik / Сергей ГунеевAli Yusuf El Şerif
Ali Yusuf El Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sudan Dışişleri Bakanı El Şerif, Rusya ve Sudan’ın, ülkede Rus askeri deniz üssünün kurulması konusunda ortak bir anlayışa ulaştığını belirtti.
Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sudan ve Rusya’nın Rus deniz üssünün kurulmasına ilişkin ‘her konuda’ anlaşmaya vardıklarını ifade etti.
El Şerif ilgili soru karşısında, “Bu konuda ortak bir anlayışa ulaştık. Dolayısıyla bu konu oldukça net. Buna ekleyecek bir şeyim yok. Her konuda mutabakata vardık ve anlaştık” ifadelerini kullandı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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