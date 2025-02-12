https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusya-ve-sudan-rus-askeri-deniz-ussunun-kurulmasi-konusunda-anlasti-1093602145.html

Rusya ve Sudan, Rus askeri deniz üssünün kurulması konusunda anlaştı

Rusya ve Sudan, Rus askeri deniz üssünün kurulması konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Sudan Dışişleri Bakanı El Şerif, Rusya ve Sudan’ın, ülkede Rus askeri deniz üssünün kurulması konusunda ortak bir anlayışa ulaştığını belirtti. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T14:13+0300

2025-02-12T14:13+0300

2025-02-12T14:13+0300

dünya

sudan

sudan dışişleri bakanlığı

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

rus askeri üssü

anlaşma

mutabakat

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Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sudan ve Rusya’nın Rus deniz üssünün kurulmasına ilişkin ‘her konuda’ anlaşmaya vardıklarını ifade etti.El Şerif ilgili soru karşısında, “Bu konuda ortak bir anlayışa ulaştık. Dolayısıyla bu konu oldukça net. Buna ekleyecek bir şeyim yok. Her konuda mutabakata vardık ve anlaştık” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/lavrov-rusya-uluslararasi-kuruluslara-verdigi-taahhutleri-yeniden-gozden-gecirecek--1093550847.html

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sudan, sudan dışişleri bakanlığı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rus askeri üssü, anlaşma, mutabakat