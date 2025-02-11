https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/lavrov-rusya-uluslararasi-kuruluslara-verdigi-taahhutleri-yeniden-gozden-gecirecek--1093550847.html
Lavrov: Rusya uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütleri yeniden gözden geçirecek
Lavrov: Rusya uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütleri yeniden gözden geçirecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütlerin yeniden gözden geçirileceğini duyurdu. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T02:43+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Diplomatik Çalışanlar Günü vesilesiyle düzenlenen resmi bir toplantıda, Rusya'nın uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütleri yeniden gözden geçireceğini duyurdu. Lavrov, Moskova'nın açıkça ayrımcı yaklaşımların uygulandığı bu kuruluşlara karşı yükümlülüklerini yeniden değerlendireceğini belirtti. Konuşmasında Lavrov, “Bu koşullar altında, katılımcıların eşit haklara sahip olduğu yasal ilkenin gözetilmediği ve üzerinde mutabık kalınan uzlaşma prosedürlerinin ihlal edildiği kuruluşlara yönelik taahhütlerimiz gözden geçirilecektir” ifadelerini kullandıAyrıca Lavrov, bu sürecin çoktan başladığını ve bazı durumlarda radikal değişiklikler olabileceği konusunda uyararak, uluslararası örgütlerin hibrit bir savaş aracına dönüştüğünü ve kolektif Batı'nın savaş sonrası dönemde kendi mali, ekonomik ve ticari çıkarlarına hizmet etmek üzere inşa ettiği sistemin yok edildiğini de sözlerine ekledi.
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sergey lavrov, rusya
Lavrov: Rusya uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütleri yeniden gözden geçirecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütlerin yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Diplomatik Çalışanlar Günü vesilesiyle düzenlenen resmi bir toplantıda, Rusya'nın uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütleri yeniden gözden geçireceğini duyurdu.
Lavrov, Moskova'nın açıkça ayrımcı yaklaşımların uygulandığı bu kuruluşlara karşı yükümlülüklerini yeniden değerlendireceğini belirtti.
Konuşmasında Lavrov, “Bu koşullar altında, katılımcıların eşit haklara sahip olduğu yasal ilkenin gözetilmediği ve üzerinde mutabık kalınan uzlaşma prosedürlerinin ihlal edildiği kuruluşlara yönelik taahhütlerimiz gözden geçirilecektir” ifadelerini kullandı
Ayrıca Lavrov, bu sürecin çoktan başladığını ve bazı durumlarda radikal değişiklikler olabileceği konusunda uyararak, uluslararası örgütlerin hibrit bir savaş aracına dönüştüğünü ve kolektif Batı'nın savaş sonrası dönemde kendi mali, ekonomik ve ticari çıkarlarına hizmet etmek üzere inşa ettiği sistemin yok edildiğini de sözlerine ekledi.