https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusya-sudanda-askeri-deniz-ussu-kuracak-soz-konusu-ussun-stratejik-ve-jeopolitik-onemi-ne-1093608035.html

Rusya, Sudan'da askeri deniz üssü kuracak: Söz konusu üssün stratejik ve jeopolitik önemi ne?

Rusya, Sudan'da askeri deniz üssü kuracak: Söz konusu üssün stratejik ve jeopolitik önemi ne?

Sputnik Türkiye

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf Ahmed el Şerif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Sudan ve Rusya'nın... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T18:08+0300

2025-02-12T18:08+0300

2025-02-12T18:08+0300

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askeri üs

deniz üssü

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Sputnik'e konuşan askeri uzman Yevgeny Mihailov, Port Sudan'da üzerinde anlaşmaya varılan Rus deniz üssünün, 'diğer pek çoklarının bir dayanak noktası kurmak istediği, ancak sadece bizim başardığımız' kilit bir bölgede yer aldığını söyledi.Güney Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Mihailov söz konusu anlaşmanın sayısız faydasını şu şekilde sıraladı:Deniz erişimiStratejik değerJeopolitik etkiMihailov açıklamasında, “Küresel Batı'ya karşı mücadele ettiğimizi görüyorlar. Giderek daha fazla üçüncü dünya ülkesi bize katılıyor, işbirliğimizi güçlendiriyoruz ve Rus etkisi genişliyor” cümlesinin altını çizdi.'Her konuda anlaştık ve mutabık kaldık'Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada Sudan ve Rusya'nın bir Rus deniz üssü kurulması konusunda 'her konuda' anlaştıklarını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen brifingde konuşan Yusuf, “Her konuda anlaştık ve mutabık kaldık” dedi.Lavrov Sudanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Rusya'nın Sudan'da istikrarın yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söylemişti. Lavrov ayrıca ikili işbirliğinin tam olarak yeniden başlamasının Sudan'daki güvenlik koşullarına bağlı olduğunu dile getirmişti.Üç günlük resmi bir ziyaret için Rusya'da bulunan Yusuf, ülkesinin 'ordusu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki ciddi bir savaş vuku bulması halinde Moskova'nın dayanışmasına değer verdiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusya-ve-sudan-rus-askeri-deniz-ussunun-kurulmasi-konusunda-anlasti-1093602145.html

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hint okyanusu

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