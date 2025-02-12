https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusya-sudanda-askeri-deniz-ussu-kuracak-soz-konusu-ussun-stratejik-ve-jeopolitik-onemi-ne-1093608035.html
Rusya, Sudan'da askeri deniz üssü kuracak: Söz konusu üssün stratejik ve jeopolitik önemi ne?
Rusya, Sudan'da askeri deniz üssü kuracak: Söz konusu üssün stratejik ve jeopolitik önemi ne?
Sputnik Türkiye
Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf Ahmed el Şerif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Sudan ve Rusya'nın... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T18:08+0300
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sudan
hint okyanusu
kızıldeniz
hızlı destek güçleri (rsf)
süveyş kanalı
rusya
askeri üs
deniz üssü
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Sputnik'e konuşan askeri uzman Yevgeny Mihailov, Port Sudan'da üzerinde anlaşmaya varılan Rus deniz üssünün, 'diğer pek çoklarının bir dayanak noktası kurmak istediği, ancak sadece bizim başardığımız' kilit bir bölgede yer aldığını söyledi.Güney Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Mihailov söz konusu anlaşmanın sayısız faydasını şu şekilde sıraladı:Deniz erişimiStratejik değerJeopolitik etkiMihailov açıklamasında, “Küresel Batı'ya karşı mücadele ettiğimizi görüyorlar. Giderek daha fazla üçüncü dünya ülkesi bize katılıyor, işbirliğimizi güçlendiriyoruz ve Rus etkisi genişliyor” cümlesinin altını çizdi.'Her konuda anlaştık ve mutabık kaldık'Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada Sudan ve Rusya'nın bir Rus deniz üssü kurulması konusunda 'her konuda' anlaştıklarını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen brifingde konuşan Yusuf, “Her konuda anlaştık ve mutabık kaldık” dedi.Lavrov Sudanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Rusya'nın Sudan'da istikrarın yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söylemişti. Lavrov ayrıca ikili işbirliğinin tam olarak yeniden başlamasının Sudan'daki güvenlik koşullarına bağlı olduğunu dile getirmişti.Üç günlük resmi bir ziyaret için Rusya'da bulunan Yusuf, ülkesinin 'ordusu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki ciddi bir savaş vuku bulması halinde Moskova'nın dayanışmasına değer verdiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusya-ve-sudan-rus-askeri-deniz-ussunun-kurulmasi-konusunda-anlasti-1093602145.html
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sudan, hint okyanusu, kızıldeniz, hızlı destek güçleri (rsf), süveyş kanalı, rusya, askeri üs, deniz üssü
sudan, hint okyanusu, kızıldeniz, hızlı destek güçleri (rsf), süveyş kanalı, rusya, askeri üs, deniz üssü
Rusya, Sudan'da askeri deniz üssü kuracak: Söz konusu üssün stratejik ve jeopolitik önemi ne?
Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf Ahmed el Şerif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Sudan ve Rusya'nın Moskova'daki deniz üssü anlaşması konusunda karşılıklı mutabakata vardığını ve her iki tarafın da gerekli tüm şartları tamamladığını duyurmuştu. Söz konusu bu üs ne anlama geliyor?
Sputnik'e konuşan askeri uzman Yevgeny Mihailov, Port Sudan'da üzerinde anlaşmaya varılan Rus deniz üssünün, 'diğer pek çoklarının bir dayanak noktası kurmak istediği, ancak sadece bizim başardığımız' kilit bir bölgede yer aldığını söyledi.
Güney Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Mihailov söz konusu anlaşmanın sayısız faydasını şu şekilde sıraladı:
Rusya Kızıldeniz'de bir dayanak noktası elde ederken Hint Okyanusu'na da erişim sağlayacak.
Muhtelif askeri birimler için lojistik destek
sağlayacak.
Kızıldeniz
ve Süveyş Kanalı
bölgelerindeki Rus tanker ve gemilerine yönelik Baltık Denizi'nde görüldüğü gibi sözde 'medeni dünya korsanlığı
' kaynaklı tehditlerin azaltılmasına yardımcı olacak.
NATO
, ABD
ve Fransa
, Orta Afrika bölgesinden çıkarılırken istihbarat takibi için uygun bir nokta sağlayacak.
Rusya'nın Afrika kıtasındaki nüfuzunu ve kabiliyetlerini güçlendirecek ve Sudan'ın komşu ülkeler arasındaki konumunu yükselterek Rusya ile işbirliğini sağlamlaştıracak.
Mihailov açıklamasında, “Küresel Batı'ya karşı mücadele ettiğimizi görüyorlar. Giderek daha fazla üçüncü dünya ülkesi bize katılıyor, işbirliğimizi güçlendiriyoruz ve Rus etkisi genişliyor” cümlesinin altını çizdi.
'Her konuda anlaştık ve mutabık kaldık'
Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada Sudan ve Rusya'nın bir Rus deniz üssü kurulması konusunda 'her konuda' anlaştıklarını söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen brifingde konuşan Yusuf, “Her konuda anlaştık ve mutabık kaldık” dedi.
Lavrov Sudanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Rusya'nın Sudan'da istikrarın yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söylemişti. Lavrov ayrıca ikili işbirliğinin tam olarak yeniden başlamasının Sudan'daki güvenlik koşullarına bağlı olduğunu dile getirmişti.
Üç günlük resmi bir ziyaret için Rusya'da bulunan Yusuf, ülkesinin 'ordusu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki ciddi bir savaş vuku bulması halinde Moskova'nın dayanışmasına değer verdiğini kaydetmişti.