https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/buyukelci-yerhov-bati-istanbul-anlasmalarinin-uygulanmasini-engelledi-1093583211.html

Büyükelçi Yerhov: Batı, İstanbul anlaşmalarının uygulanmasını engelledi

Büyükelçi Yerhov: Batı, İstanbul anlaşmalarının uygulanmasını engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Batı'nın yıkıcı tutumunun Ukrayna hususunda İstanbul'da imzalanan ve yalnızca kağıt üzerinde kalan anlaşmaların... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T20:50+0300

2025-02-11T20:50+0300

2025-02-11T20:50+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

aleksey yerhov

türkiye

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Türk diplomasisinin üç yıl önce İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesinde üstlendiği rolü hatırlatmak isterim. Sadece Batı'nın yıkıcı çizgisi, mevcut olan ve hatta kağıt üzerinde başlatılan anlaşmaların uygulanmasını engelliyor" dedi.Kasım 2023'te, Ukrayna Halkın Hizmetkarı partisinin grup başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi David Arahamiya, Ukrayna'daki askeri operasyonların 2022 baharında sona erebileceğini belirtmişti. Ancak Kiev makamları, tarafsızlığı kabul etmemişti. İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan görüşmelerin ardından dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'i Moskova ile hiçbir şekilde anlaşma imzalamamaya ve 'sadece savaşmaya' çağırmıştı.Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in müzakere etme arzusu varsa Moskova'nın diyalog kurmaktan kaçınmayacağını belirterek böyle bir diyaloğun İstanbul'da kararlaştırılan anlaşmalar temelinde gerçekleşmesi gerektiğini de vurgulamıştı.'Türkiye Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne katkıda bulunmaya hazır'Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'nin Ukrayna'da çözüme katkıda bulunmaya hazır olduğunu, Rusya'nın da gerçekçi girişim ve teklifleri görüşmeye açık olduğunu söyledi.Yerhov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Büyükelçi Yerhov Moskova'nın Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuk rolü oynayacağını iddia eden ülkelerin 'eşit mesafe ilkelerine bağlı kalmaları ve kendilerini çatışmanın taraflarından biriyle ilişkilendirmemeleri gerektiği' varsayımından hareket ettiğini söyledi.

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rusya, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, türkiye