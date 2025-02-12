https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rubio-trump-rusyadaki-tum-hukumlu-abd-vatandaslarini-ulkelerine-dondurmeyi-planliyor-1093595760.html

Rubio: Trump, Rusya'daki tüm hükümlü ABD vatandaşlarını ülkelerine döndürmeyi planlıyor

Rubio: Trump, Rusya'daki tüm hükümlü ABD vatandaşlarını ülkelerine döndürmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD vatandaşı Fogel'in Moskova tarafından Washington'a iade edilmesinin ardından Başkan Trump'ın Rusya'daki diğer hükümlü ABD'lileri ülkelerine döndürmeyi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T11:23+0300

2025-02-12T11:23+0300

2025-02-12T11:27+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Rusya'da hüküm giyen tüm ABD vatandaşlarını özgürlüğüne kavuşturmayı planladığını açıkladı.Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alan Marc Fogel'in iadesi sonrası açıklama yapan Rubio, "Sözler verildi, sözler yerine getirildi. Başkan Trump, Vogel ailesine Marc'ı eve getireceğine dair söz vermişti ve Marc bugün yola çıktı. Rusya'da üç buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra Marc sonunda serbest" ifadelerini kullandı.Marc'ın serbest bırakılmasının Rusya'da başka Amerikan vatandaşlarının hala tutuklu bulunduğunu da hatırlattığını kaydeden Rubio, Başkan Trump'ın hepsini evlerine döndürmeye kararlı olduğunu belirtti.ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’li Fogel'in iadesi için dün Moskova’ya gitmiş ve Fogel'le birlikte ABD'ye dönmüştü.Trump, Fogel’in iadesi nedeniyle Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e teşekkür ederek "Yaptıkları için kendisine minnettarım. Başkan Putin'in yaptıklarını takdir ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bunu Moskova’nın iyi niyet göstergesi sayesinde başardıklarını kaydederek "Bu, Ukrayna'daki acımasız ve korkunç savaşı sona erdirme yolunda doğru yönde ilerlediğimizin bir işareti" demişti.Rusya'nın serbest bıraktığı Marc Fogel kim?Fogel ve eşi, 2021 Ağustos ayında, Moskova’nın Şeremetyevo havalimanında gözaltına alınmıştı. Fogel çiftinin bagajında esrar ve haşhaş yağı bulunmuştu. Fogel'in evinde de arama yapan yetkililer, tüm delillerin polis gelmeden önce yok edildiğini bildirmişti.Rusya İçişleri Bakanlığı, 2021 Mayıs ayına kadar diplomatik statüye sahip olan Fogel’in, bu statüden yaralanarak Rusya’ya uyuşturucu sevkiyatını organize etmişti. Fogel’in uyuşturucuyu, öğretmen olarak çalıştığı Anglo-Amerikan okulundaki öğrencilere dağıttığı belirtilmişti.ABD Büyükelçiliği’nin eski çalışanı olan Fogel, uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçlanmıştı. Suçunu tamamen kabul eden Fogel, Rus mahkemesi tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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abd, marco rubio, washington, başkan, mark fogel, donald trump, vladimir putin, takas, iade, iade talebi, rusya içişleri bakanlığı