https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/puskov-trumpin-suikast-davasi-usaidi-asabilir-1093587370.html

Puşkov: Trump'ın suikast davası USAID'i aşabilir

Puşkov: Trump'ın suikast davası USAID'i aşabilir

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Telegram kanalında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi suçlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T04:47+0300

2025-02-12T04:47+0300

2025-02-12T04:47+0300

dünya

abd

rus senatör aleksey puşkov

donald trump

marco rubio

abd

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

fbi

gizli servis

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091616302_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_19b436cb05c2676f4db0074d667f4817.jpg

Rus Senatör Aleksey Puşkov, bu davanın sadece ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile sınırlı kalmayabileceğini, aynı zamanda önceki Demokrat yönetimde de soruşturmalar başlatılabileceğini belirtti. Puşkov'un açıklamasına göre, ABD'de ismi açıklanmayan bir muhbir, kolluk kuvvetlerine başvurarak Biden yönetimini, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro'yu ve eski FBI Direktörü Christopher Wray'i Temmuz 2024'te Trump'a yönelik bir suikast girişimi düzenlemekle suçladı. İddialar, eski FBI Başkanı Wray ve Pensilvanya Eyalet Polis Şefi Christopher Paris'in, suikast girişiminin organizasyonunu koordine etmiş olduğu yönünde. Ayrıca, iddianamede Biden yönetimi üyelerinin, Gizli Servis ve FBI'nın komplodan haberdar olmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulundukları öne sürülüyor. Bu durum, Trump yönetimindeki USAID davasının sadece ifşaatlarla kalmayacağını gösteriyor.Neler olmuştu? Geçen yıl, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında Trump'a yönelik bir suikast girişiminde Trump kulağından vurularak yaralanırken, bir kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı.Trump'a yönelik ikinci bir suikast girişimi ise 15 Eylül'de Florida'daki bir golf kulübünün önünde gerçekleşmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump tarafından USAID'in başına vekaleten atanmıştı. Rubio, daha önce yaptığı açıklamada, USAID'in ABD'nin 'zararına' para harcaması nedeniyle, program finansmanının mevcut yönetimin uluslararası politikasıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için ajansı 'tepeden tırnağa' gözden geçireceklerini ifade etti. Yeniden değerlendirmenin ardından yardımların dondurulmayacağını ya da bazı durumlarda arttırılacağını belirtti. Ayrıca, USAID daha önce dünya genelinde doğrudan istihdam edilen personelinin bazı istisnalar dışında idari izne çıkarılacağını duyurmuştu. CBS televizyonunun daha önceki haberlerine göre, USAID'in yurtdışındaki tüm ofislerinin kapatılmasının emredildiği ve tüm personelin geri çağrılacağı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/kremlinden-trumpa-yanit-ukraynanin-onemli-bir-bolumu-rusya-olmak-istiyor-ve-halihazirda-oldu-1093570615.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rus senatör aleksey puşkov, donald trump, marco rubio, abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), fbi, gizli servis, telegram