Puşkov: Trump'ın suikast davası USAID'i aşabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki müzik tercihleri: Gelir seviyesi ve siyasi tercihlerle ilişkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat: 'CHP'de adaylık için başka isimler de gündeme gelebilir'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Gazeteciler, ya hakikatin bekçisi olacaklar ya da hakikatin celladı olacaklar'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
SGK'dan ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların kutu sayısı kısıtlaması
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Dünyada kendini yere en çok bırakan futbolcular
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Trump, Hamas’a değil İsrail’e baskı yapmalı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Kariyeri ile rekorlara imza atmış bir diva: Whitney Houston
19:15
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar verildi
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/puskov-trumpin-suikast-davasi-usaidi-asabilir-1093587370.html
Puşkov: Trump'ın suikast davası USAID'i aşabilir
Puşkov: Trump'ın suikast davası USAID'i aşabilir
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Telegram kanalında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi suçlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T04:47+0300
2025-02-12T04:47+0300
dünya
abd
rus senatör aleksey puşkov
donald trump
marco rubio
abd
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
fbi
gizli servis
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091616302_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_19b436cb05c2676f4db0074d667f4817.jpg
Rus Senatör Aleksey Puşkov, bu davanın sadece ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile sınırlı kalmayabileceğini, aynı zamanda önceki Demokrat yönetimde de soruşturmalar başlatılabileceğini belirtti. Puşkov'un açıklamasına göre, ABD'de ismi açıklanmayan bir muhbir, kolluk kuvvetlerine başvurarak Biden yönetimini, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro'yu ve eski FBI Direktörü Christopher Wray'i Temmuz 2024'te Trump'a yönelik bir suikast girişimi düzenlemekle suçladı. İddialar, eski FBI Başkanı Wray ve Pensilvanya Eyalet Polis Şefi Christopher Paris'in, suikast girişiminin organizasyonunu koordine etmiş olduğu yönünde. Ayrıca, iddianamede Biden yönetimi üyelerinin, Gizli Servis ve FBI'nın komplodan haberdar olmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulundukları öne sürülüyor. Bu durum, Trump yönetimindeki USAID davasının sadece ifşaatlarla kalmayacağını gösteriyor.Neler olmuştu? Geçen yıl, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında Trump'a yönelik bir suikast girişiminde Trump kulağından vurularak yaralanırken, bir kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı.Trump'a yönelik ikinci bir suikast girişimi ise 15 Eylül'de Florida'daki bir golf kulübünün önünde gerçekleşmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump tarafından USAID'in başına vekaleten atanmıştı. Rubio, daha önce yaptığı açıklamada, USAID'in ABD'nin 'zararına' para harcaması nedeniyle, program finansmanının mevcut yönetimin uluslararası politikasıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için ajansı 'tepeden tırnağa' gözden geçireceklerini ifade etti. Yeniden değerlendirmenin ardından yardımların dondurulmayacağını ya da bazı durumlarda arttırılacağını belirtti. Ayrıca, USAID daha önce dünya genelinde doğrudan istihdam edilen personelinin bazı istisnalar dışında idari izne çıkarılacağını duyurmuştu. CBS televizyonunun daha önceki haberlerine göre, USAID'in yurtdışındaki tüm ofislerinin kapatılmasının emredildiği ve tüm personelin geri çağrılacağı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/kremlinden-trumpa-yanit-ukraynanin-onemli-bir-bolumu-rusya-olmak-istiyor-ve-halihazirda-oldu-1093570615.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091616302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92b1d00d8acecb88fdb2d585ef8f289f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rus senatör aleksey puşkov, donald trump, marco rubio, abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), fbi, gizli servis, telegram
abd, rus senatör aleksey puşkov, donald trump, marco rubio, abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), fbi, gizli servis, telegram

Puşkov: Trump'ın suikast davası USAID'i aşabilir

04:47 12.02.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump suikast girişimi
Donald Trump suikast girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Telegram kanalında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi suçlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Rus Senatör Aleksey Puşkov, bu davanın sadece ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile sınırlı kalmayabileceğini, aynı zamanda önceki Demokrat yönetimde de soruşturmalar başlatılabileceğini belirtti.
Puşkov'un açıklamasına göre, ABD'de ismi açıklanmayan bir muhbir, kolluk kuvvetlerine başvurarak Biden yönetimini, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro'yu ve eski FBI Direktörü Christopher Wray'i Temmuz 2024'te Trump'a yönelik bir suikast girişimi düzenlemekle suçladı.
İddialar, eski FBI Başkanı Wray ve Pensilvanya Eyalet Polis Şefi Christopher Paris'in, suikast girişiminin organizasyonunu koordine etmiş olduğu yönünde. Ayrıca, iddianamede Biden yönetimi üyelerinin, Gizli Servis ve FBI'nın komplodan haberdar olmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulundukları öne sürülüyor.
Bu durum, Trump yönetimindeki USAID davasının sadece ifşaatlarla kalmayacağını gösteriyor.

Neler olmuştu?

Geçen yıl, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında Trump'a yönelik bir suikast girişiminde Trump kulağından vurularak yaralanırken, bir kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı.
Trump'a yönelik ikinci bir suikast girişimi ise 15 Eylül'de Florida'daki bir golf kulübünün önünde gerçekleşmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump tarafından USAID'in başına vekaleten atanmıştı. Rubio, daha önce yaptığı açıklamada, USAID'in ABD'nin 'zararına' para harcaması nedeniyle, program finansmanının mevcut yönetimin uluslararası politikasıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için ajansı 'tepeden tırnağa' gözden geçireceklerini ifade etti.
Yeniden değerlendirmenin ardından yardımların dondurulmayacağını ya da bazı durumlarda arttırılacağını belirtti.
Ayrıca, USAID daha önce dünya genelinde doğrudan istihdam edilen personelinin bazı istisnalar dışında idari izne çıkarılacağını duyurmuştu.
CBS televizyonunun daha önceki haberlerine göre, USAID'in yurtdışındaki tüm ofislerinin kapatılmasının emredildiği ve tüm personelin geri çağrılacağı bildirilmişti.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
DÜNYA
Kremlin'den Trump'a yanıt: Ukrayna'nın önemli bir bölümü Rusya olmak istiyor ve halihazırda oldu
Dün, 13:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала