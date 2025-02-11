Kremlin'den Trump'a yanıt: Ukrayna'nın önemli bir bölümü Rusya olmak istiyor ve halihazırda oldu
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
© Sputnik / Ramil Sitdikov/
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Trump'ın Ukrayna'yla ilgili açıklamalarını değerlendiren Peskov, sahada yaşanan gerçeklerin ABD Başkanı'nın sözleriyle örtüştüğünün altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın önemli bir bölümünün Rusya olmak istediğini ve halihazırda da olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın günün birinde Rusya olabileceği yönündeki açıklamasına yanıt veren Peskov, Ukrayna'nın önemli bir bölümünün Rusya topraklarına katılmak istediğinin ve halihazırda katıldığının bir gerçek olduğu mesajını gönderdi.
Kremlin Sözcüsü, "Sahada vuku bulan bu gerçek, 4 yeni Rus bölgesidir. İnsanlar, sayısız tehlikeye rağmen sıraya girerek Rusya Federasyonu'na yeniden bağlanmaya ilişkin referandumda oy kullandı. Bu durum, Başkan Trump'ın sözleriyle birçok açıdan örtüşüyor" dedi.
Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ın Avrupalı liderler üzerindeki etkisi hakkında yaptığı "Hepsi sahibinin yanında hizaya gelecek ve sadakatle kuyruk sallayacak" şeklindeki açıklamanın yer aldığı bir sosyal medya paylaşımının Trump tarafından yeniden gönderilmesi de soruldu.
Trump'ın bu adımının Rusya ve ABD'nin bakış açılarının yakınlaştığını gösterdiğini düşünmediğini söyleyen Peskov, "ABD'li yetkililerin Rusya'dan gelen açıklamalara olan ilgisi, Washington'ın Moskova'nın küresel meselelerdeki pozisyonunu anlaması açısından önemli. Vladimir Putin'in açıklamaları tüm dünyada izleniyor ve analiz ediliyor. Küresel olaylara yaklaşımımızı anlama açısından, bunun Washington'da da yapılması çok önemli" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın günün birinde Rusya olabileceği yönündeki açıklamasına yanıt veren Peskov, Ukrayna'nın önemli bir bölümünün Rusya topraklarına katılmak istediğinin ve halihazırda katıldığının bir gerçek olduğu mesajını gönderdi.
Kremlin Sözcüsü, "Sahada vuku bulan bu gerçek, 4 yeni Rus bölgesidir. İnsanlar, sayısız tehlikeye rağmen sıraya girerek Rusya Federasyonu'na yeniden bağlanmaya ilişkin referandumda oy kullandı. Bu durum, Başkan Trump'ın sözleriyle birçok açıdan örtüşüyor" dedi.
Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ın Avrupalı liderler üzerindeki etkisi hakkında yaptığı "Hepsi sahibinin yanında hizaya gelecek ve sadakatle kuyruk sallayacak" şeklindeki açıklamanın yer aldığı bir sosyal medya paylaşımının Trump tarafından yeniden gönderilmesi de soruldu.
Trump'ın bu adımının Rusya ve ABD'nin bakış açılarının yakınlaştığını gösterdiğini düşünmediğini söyleyen Peskov, "ABD'li yetkililerin Rusya'dan gelen açıklamalara olan ilgisi, Washington'ın Moskova'nın küresel meselelerdeki pozisyonunu anlaması açısından önemli. Vladimir Putin'in açıklamaları tüm dünyada izleniyor ve analiz ediliyor. Küresel olaylara yaklaşımımızı anlama açısından, bunun Washington'da da yapılması çok önemli" yanıtını verdi.