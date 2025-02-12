https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/prof-dr-ahmet-ercan-ege-denizi-depremleri-sonrasi-en-kotu-senaryoyu-acikladi-1093601854.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi depremleri sonrası en kötü senaryoyu açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi depremleri sonrası en kötü senaryoyu açıkladı

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde son haftalarda meydana gelen art arda depremler, Yunan adaları Santorini ve Amorgos'ta endişeye neden oldu. Sarsıntıların, bölgedeki yanardağ... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T14:38+0300

2025-02-12T14:38+0300

2025-02-12T14:38+0300

türkiye

övgün ahmet ercan

ahmet ercan

deprem

ege denizi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ce79ae2998766040bff2b4d9788dfb77.jpg

Ege Denizi'nde 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu depremler 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntılar, Santorini, Amorgos ve Kiklad adaları başta olmak üzere bölgedeki yerleşimlerde hissedildi. Sürekli süregelen küçük sarsıntılar ve yeraltından gelen uğultular, halk arasında büyük bir depremin habercisi olarak değerlendiriliyor.Yanardağ patlaması riski gündemdeJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgedeki depremlerin yanardağ hareketliliğiyle bağlantılı olabileceğini belirtti. Ercan, en kötü senaryonun yanardağ patlamasıyla birlikte kül, taş ve lav fırlaması olabileceğini ifade etti. Böyle bir patlamanın 5 ila 7 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceği ve bunun sonucunda Ege genelinde bir tsunami tehlikesi doğurabileceği uyarısında bulundu.Ege Kıyıları i̇çin tsunami uyarısıProf. Dr. Ercan’a göre, olası bir büyük deprem veya yanardağ patlaması, Ege Denizi'nde tsunami dalgaları oluşturabilir. Bu dalgaların Santorini, Amorgos, Girit, Yunanistan ve Türkiye kıyılarını etkileyebileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/egede-6-dakika-arayla-4un-uzerinde-iki-deprem-1093598225.html

türkiye

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

övgün ahmet ercan, ahmet ercan, deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)