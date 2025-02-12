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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi depremleri sonrası en kötü senaryoyu açıkladı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi depremleri sonrası en kötü senaryoyu açıkladı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde son haftalarda meydana gelen art arda depremler, Yunan adaları Santorini ve Amorgos'ta endişeye neden oldu. Sarsıntıların, bölgedeki yanardağ... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T14:38+0300
2025-02-12T14:38+0300
türkiye
övgün ahmet ercan
ahmet ercan
deprem
ege denizi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Ege Denizi'nde 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu depremler 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntılar, Santorini, Amorgos ve Kiklad adaları başta olmak üzere bölgedeki yerleşimlerde hissedildi. Sürekli süregelen küçük sarsıntılar ve yeraltından gelen uğultular, halk arasında büyük bir depremin habercisi olarak değerlendiriliyor.Yanardağ patlaması riski gündemdeJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgedeki depremlerin yanardağ hareketliliğiyle bağlantılı olabileceğini belirtti. Ercan, en kötü senaryonun yanardağ patlamasıyla birlikte kül, taş ve lav fırlaması olabileceğini ifade etti. Böyle bir patlamanın 5 ila 7 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceği ve bunun sonucunda Ege genelinde bir tsunami tehlikesi doğurabileceği uyarısında bulundu.Ege Kıyıları i̇çin tsunami uyarısıProf. Dr. Ercan’a göre, olası bir büyük deprem veya yanardağ patlaması, Ege Denizi'nde tsunami dalgaları oluşturabilir. Bu dalgaların Santorini, Amorgos, Girit, Yunanistan ve Türkiye kıyılarını etkileyebileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/egede-6-dakika-arayla-4un-uzerinde-iki-deprem-1093598225.html
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övgün ahmet ercan, ahmet ercan, deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
övgün ahmet ercan, ahmet ercan, deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi depremleri sonrası en kötü senaryoyu açıkladı

14:38 12.02.2025
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© İHA
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Ege Denizi'nde son haftalarda meydana gelen art arda depremler, Yunan adaları Santorini ve Amorgos'ta endişeye neden oldu. Sarsıntıların, bölgedeki yanardağ faaliyetlerini tetikleyip tetiklemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, en kötü senaryoyu açıklayarak 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.
Ege Denizi'nde 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu depremler 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntılar, Santorini, Amorgos ve Kiklad adaları başta olmak üzere bölgedeki yerleşimlerde hissedildi. Sürekli süregelen küçük sarsıntılar ve yeraltından gelen uğultular, halk arasında büyük bir depremin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Yanardağ patlaması riski gündemde

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgedeki depremlerin yanardağ hareketliliğiyle bağlantılı olabileceğini belirtti. Ercan, en kötü senaryonun yanardağ patlamasıyla birlikte kül, taş ve lav fırlaması olabileceğini ifade etti. Böyle bir patlamanın 5 ila 7 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceği ve bunun sonucunda Ege genelinde bir tsunami tehlikesi doğurabileceği uyarısında bulundu.

Ege Kıyıları i̇çin tsunami uyarısı

Prof. Dr. Ercan’a göre, olası bir büyük deprem veya yanardağ patlaması, Ege Denizi'nde tsunami dalgaları oluşturabilir. Bu dalgaların Santorini, Amorgos, Girit, Yunanistan ve Türkiye kıyılarını etkileyebileceği belirtiliyor.
Ege Denizi'nde deprem, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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Ege'de deprem fırtınası sürüyor: 6 dakika arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi
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