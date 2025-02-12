https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ozlem-gursesin-ev-hapsi-kaldirildi-studyoda-gozyaslarini-tutamadi-1093592230.html
Özlem Gürses'in ev hapsi kaldırıldı: Stüdyoda gözyaşlarını tutamadı
Özlem Gürses'in ev hapsi kaldırıldı: Stüdyoda gözyaşlarını tutamadı
Sputnik Türkiye
YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci Özlem Gürses'in cezası 52 gün sonra kaldırıldı. Programına stüdyodan... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T09:44+0300
2025-02-12T09:44+0300
2025-02-12T09:44+0300
türkiye
özlem gürses
ceza
ev hapsi
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YouTube kanalında yaptığı bir yayındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek ev hapsi cezası alan gazeteci Özlem Gürses, 52 gün süren ev hapsinin ardından serbest kaldı. Kararın kaldırılmasıyla birlikte Gürses, Sözcü TV’de sunduğu Para Politika programına yeniden stüdyodan katıldı.Ev hapsinin sona erdiğini gösteren elektronik kelepçenin çıkarıldığı anlar, Para Politika yayınından hemen önce izleyicilerle paylaşıldı.'Özgürlük güzel'Ev hapsi sürecinin bitmesiyle ilk kez dışarı çıkan Özlem Gürses, yaşadığı duyguları şu sözlerle paylaştı:"52 gün ilk defa kapının dışına çıkıyorum, özgürlük güzel."Bu sözleriyle duygularını dile getiren Gürses, özgürlüğüne kavuşmanın verdiği mutlulukla izleyicileriyle yeniden buluştu.Stüdyoda gözyaşlarını tutamadıUzun bir aradan sonra Sözcü TV stüdyosuna dönen Gürses, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Yayında, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:"Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım, SÖZCÜ TV’deyim. Uzun süre sonra ilk defa sokağa çıktım, işime geldim."Bu süreçte kendisine destek olanlara da teşekkür eden Gürses, sözlerine şu şekilde devam etti:"52 gün boyunca dayanışma duygularıyla beni bir saniye bile yalnız bırakmayan SÖZCÜ TV yönetimine, haber merkezine, tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, kaprislerimi, iniş çıkışlarımı çeken, bana tahammül eden teknik ekibe ve editörlerime, beni bir an bile yalnız bırakmayan konuklarıma, izleyicilerime teşekkür ediyorum."
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özlem gürses, ceza, ev hapsi
özlem gürses, ceza, ev hapsi
Özlem Gürses'in ev hapsi kaldırıldı: Stüdyoda gözyaşlarını tutamadı
YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci Özlem Gürses'in cezası 52 gün sonra kaldırıldı. Programına stüdyodan katılan Gürses, duygusal anlar yaşadı. İlk kez dışarı çıkan Gürses, "Özgürlük güzel" dedi.
YouTube kanalında yaptığı bir yayındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek ev hapsi cezası alan gazeteci Özlem Gürses, 52 gün süren ev hapsinin ardından serbest kaldı. Kararın kaldırılmasıyla birlikte Gürses, Sözcü TV’de sunduğu Para Politika programına yeniden stüdyodan katıldı.
Ev hapsinin sona erdiğini gösteren elektronik kelepçenin çıkarıldığı anlar, Para Politika yayınından hemen önce izleyicilerle paylaşıldı.
Ev hapsi sürecinin bitmesiyle ilk kez dışarı çıkan Özlem Gürses, yaşadığı duyguları şu sözlerle paylaştı:
"52 gün ilk defa kapının dışına çıkıyorum, özgürlük güzel."
Bu sözleriyle duygularını dile getiren Gürses, özgürlüğüne kavuşmanın verdiği mutlulukla izleyicileriyle yeniden buluştu.
Stüdyoda gözyaşlarını tutamadı
Uzun bir aradan sonra Sözcü TV stüdyosuna dönen Gürses, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Yayında, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:
"Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım, SÖZCÜ TV’deyim. Uzun süre sonra ilk defa sokağa çıktım, işime geldim."
Bu süreçte kendisine destek olanlara da teşekkür eden Gürses, sözlerine şu şekilde devam etti:
"52 gün boyunca dayanışma duygularıyla beni bir saniye bile yalnız bırakmayan SÖZCÜ TV yönetimine, haber merkezine, tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, kaprislerimi, iniş çıkışlarımı çeken, bana tahammül eden teknik ekibe ve editörlerime, beni bir an bile yalnız bırakmayan konuklarıma, izleyicilerime teşekkür ediyorum."