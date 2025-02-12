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Hülya Koçyiğit AVM'de ölümle burun buruna geldi: '2 saat ambulansın gelmesini bekledim'
Hülya Koçyiğit AVM'de ölümle burun buruna geldi: '2 saat ambulansın gelmesini bekledim'
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Londra'da geçirdiği talihsiz kazada ölümle burun buruna geldi. AVM'de yere düşerek kafasını sert şekilde çarpan usta... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T09:19+0300
2025-02-12T09:19+0300
yaşam
hülya koçyiğit
avm
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Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda Londra'da geçirdiği kaza ile ölümden döndü. Bir alışveriş merkezinde dolaşırken ayağı ters dönen Koçyiğit, dengesini kaybederek sırt üstü düştü ve başını sert bir şekilde yere çarptı.Şiddetli çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran oyuncu, ilk olarak bilincini kontrol etti. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, ünlü oyuncu yerinden kalkamadı. Olay yerine çağrılan ambulans ise tam 2 saat boyunca gelmedi.'Yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim'Sabah'ın haberine göre, olayın ardından yaşadığı süreci anlatan Koçyiğit, sağlık hizmetlerindeki gecikmeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördüm. Yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye’de olsa 5 dakikada en yakındaki ambulans gelir ve yaralıyı hastaneye götürürdü. Ancak orada uzun süre müdahale edilmesini bekledim. Sağ olsun çevremdekiler yardımcı oldu ama ailem yanımda olmadığı için çok zor bir süreçti."Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldıKafatasında büyük bir şişlik oluşan Hülya Koçyiğit, hastaneye götürüldüğünde beyin kanaması şüphesiyle tetkiklerden geçirildi. Yapılan testler sonucunda hayati bir risk taşımadığı anlaşılan usta oyuncu, evinde bir ay boyunca dinlenerek toparlanmaya çalıştı.Bu süreçte yaşadıklarını sadece eşi Selim Soydan ile paylaşan Koçyiğit, çocukları ve torunlarının üzülmemesi için durumu sakladı.Zorlu sürecin ardından birkaç kez kontrole giden Koçyiğit’in sağlık durumu iyi.
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hülya koçyiğit, avm, ambulans
hülya koçyiğit, avm, ambulans

Hülya Koçyiğit AVM'de ölümle burun buruna geldi: '2 saat ambulansın gelmesini bekledim'

09:19 12.02.2025
© AAHülya Koçyiğit
Hülya Koçyiğit - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA
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Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Londra'da geçirdiği talihsiz kazada ölümle burun buruna geldi. AVM'de yere düşerek kafasını sert şekilde çarpan usta oyuncu, tam 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi. Koçyiğit yaşadıklarını "Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim" ifadeleriyle anlattı.
Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda Londra'da geçirdiği kaza ile ölümden döndü. Bir alışveriş merkezinde dolaşırken ayağı ters dönen Koçyiğit, dengesini kaybederek sırt üstü düştü ve başını sert bir şekilde yere çarptı.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran oyuncu, ilk olarak bilincini kontrol etti. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, ünlü oyuncu yerinden kalkamadı. Olay yerine çağrılan ambulans ise tam 2 saat boyunca gelmedi.

'Yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim'

Sabah'ın haberine göre, olayın ardından yaşadığı süreci anlatan Koçyiğit, sağlık hizmetlerindeki gecikmeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördüm. Yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye’de olsa 5 dakikada en yakındaki ambulans gelir ve yaralıyı hastaneye götürürdü. Ancak orada uzun süre müdahale edilmesini bekledim. Sağ olsun çevremdekiler yardımcı oldu ama ailem yanımda olmadığı için çok zor bir süreçti."

Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kafatasında büyük bir şişlik oluşan Hülya Koçyiğit, hastaneye götürüldüğünde beyin kanaması şüphesiyle tetkiklerden geçirildi. Yapılan testler sonucunda hayati bir risk taşımadığı anlaşılan usta oyuncu, evinde bir ay boyunca dinlenerek toparlanmaya çalıştı.
Bu süreçte yaşadıklarını sadece eşi Selim Soydan ile paylaşan Koçyiğit, çocukları ve torunlarının üzülmemesi için durumu sakladı.
Zorlu sürecin ardından birkaç kez kontrole giden Koçyiğit’in sağlık durumu iyi.
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