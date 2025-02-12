https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/meteorolojiden-turkiye-donuyor-uyarisi-istanbul-dahil-3-sehre-sari-alarm-verildi-kar-firtina-gibi-1093588202.html

Meteoroloji'den 'Türkiye donuyor' uyarısı: İstanbul dahil 3 şehre sarı alarm verildi, kar fırtına gibi geliyor

Meteoroloji'den 'Türkiye donuyor' uyarısı: İstanbul dahil 3 şehre sarı alarm verildi, kar fırtına gibi geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 12 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil 65 ilde kar yağışı beklenirken, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayına karşı uyarılar... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T07:05+0300

2025-02-12T07:05+0300

2025-02-12T07:05+0300

doğu anadolu

tekirdağ

orta karadeniz

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Şubat 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ dahil olmak üzere toplam 65 ilde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da etkili olacak yağışlar, buzlanma ve don olaylarıyla birlikte çığ tehlikesi yaratabilir.Yağışlar nerelerde etkili olacak?Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde etkili olması bekleniyor.Yağış türleri:Özellikle İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda kar yağışının yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor.Çığ tehlikesi ve don olayına dikkatMeteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçları için çığ tehlikesine karşı uyardı. Sabah ve gece saatlerinde ise ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülecek.Rüzgarın kuvveti artıyorRüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, özellikle Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve soğuk hava hissinin artmasına yol açabilir.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altındaHava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.Sarı kodlu uyarı yapılan şehirlerMeteoroloji, 3 şehir için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu şehirlerde kuvvetli kar yağışı, rüzgar ve buzlanma olayları nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtildi:Meteoroloji’den yapılan uyarılarMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar şu şekilde:1. Kuvvetli kar yağışı uyarısı:İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ’da beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.2. Kuvvetli rüzgar uyarısı:Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de esmesi beklenen kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi riskler oluşturabilir.3. Çığ tehlikesi uyarısı:Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edenlerin dikkatli olması önem taşıyor.4. Buzlanma ve don uyarısı:İç ve doğu kesimlerde görülecek buzlanma, özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücüler için risk yaratabilir.Bugün hava nasıl olacak?MarmaraMarmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.EgeEge Bölgesi’nde kıyılar parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kütahya çevresinde karla karışık yağmur etkili olacak.Akdeni̇zAkdeniz Bölgesi’nde kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Antalya’nın doğusunda sağanak yağış etkili olacak.İç AnadoluBölge genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.Batı Karadeni̇zBölgenin genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Orta ve Doğu Karadeni̇zParçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı, kıyılarda ise yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu AnadoluBölge genelinde kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Güneydoğu AnadoluBölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.Denizlerde HavaMeteoroloji, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/istanbulda-yogun-sis-bogazda-trafik-askiya-alindi-hangi-vapur-seferleri-iptal-1093587729.html

doğu anadolu

tekirdağ

orta karadeniz

türkiye

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