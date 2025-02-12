https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/meteoroloji-ve-akom-istanbul-icin-saat-verdi--yeni-kar-yagisi-icin-tarih-isaret-edildi-firtinaya-1093592426.html
Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi: Yeni kar yağışı için tarih işaret edildi, 'fırtınaya hazır olun'
Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi: Yeni kar yağışı için tarih işaret edildi, 'fırtınaya hazır olun'
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından yeni kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul’a kar tekrar ne zaman yağacak?
2025-02-12T10:18+0300
2025-02-12T10:18+0300
2025-02-12T10:18+0300
türkiye
ahmet köse
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
perşembe
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akom
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istanbul hava durumu
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İstanbul’da gece boyunca devam eden kar yağışı sabah saatlerinde şehir genelinde etkisini sürdürdü. Soğuk hava dalgası nedeniyle araçların camları buz tuttu, vatandaşlar işe gitmek için araçlarını temizlemekte zorlandı. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca etkili olurken, İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da kar yağışının akşam saat 18.00’e kadar kuzeybatı bölgelerinde etkili olacağını açıkladı. İstanbul 18 Şubat Pazar günü yeni bir kar yağışı dalgasına girecek. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, şehir genelinde etkili bir kar yağışı yaşanması bekleniyor.AKOM'dan İstanbul için yeni uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, yağışların öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası’nda, daha sonra Anadolu Yakası’nda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam edeceğini bildirdi. AKOM uyarısında, "Sabah saatlerinde kuzey bölgelerimizde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemize terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.'Pazar günü İstanbul genelinde çok etkili bir kar yağışı bekliyoruz'Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, SÖZCÜ TV’ye yaptığı açıklamada, İstanbul’un kar yağışına pazar günü (18 Şubat) yeniden teslim olacağını belirtti.Köse’nin açıklamaları şöyle:"İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak. perşembe gününden itibaren etkisini kaybedecek. Kış güneşi İstanbulluları karşılayacak. Yükselen sıcaklıklar pazar günü tekrar düşecek. Kar yağışı pazar günü İstanbul'a gelecek.Şubat ayının 18'inde kar yağışı tekrar başlayacak. Pazar günü başlayacak yağışlı hava, kar topu oynayan çocukların kardan adam yapmasını bile sağlayacak. Kar yağışı gelen sistem üzerinden çok etkili olması bekleniyor. mevcut durum devam ederse okulları tatil edilen çocuklar kardan adam dahi yapabilecek.Şehre doğru inen kar yağışı etkisini kaybedecek. gece vaktinde ise buz ve don hadisesi bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü kış güneşini göreceğiz. Pazar günü 7 dereceye düşen hava durumu tekrar kış moduna girecek. Pazar günü İstanbul genelinde çok etkili bir kar yağışı bekliyoruz."
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Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi: Yeni kar yağışı için tarih işaret edildi, 'fırtınaya hazır olun'
İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını temizlemek için zor anlar yaşadı. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, 18 Şubat Pazar günü İstanbul genelinde çok etkili bir kar yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM da İstanbul'u yeniden uyardı.
İstanbul’da gece boyunca devam eden kar yağışı sabah saatlerinde şehir genelinde etkisini sürdürdü. Soğuk hava dalgası nedeniyle araçların camları buz tuttu, vatandaşlar işe gitmek için araçlarını temizlemekte zorlandı. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca etkili olurken, İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, İstanbul’da
kar yağışının akşam saat 18.00’e kadar kuzeybatı bölgelerinde etkili olacağını
açıkladı. İstanbul 18 Şubat Pazar günü yeni bir kar yağışı dalgasına girecek
. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, şehir genelinde etkili bir kar yağışı yaşanması bekleniyor
.
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM
) ise yaptığı açıklamada, yağışların öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası’nda
, daha sonra Anadolu Yakası’nda
karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam edeceğini bildirdi. AKOM uyarısında, "Sabah saatlerinde kuzey bölgelerimizde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemize terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir"
ifadelerine yer verildi.
'Pazar günü İstanbul genelinde çok etkili bir kar yağışı bekliyoruz'
Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse
, SÖZCÜ TV’ye yaptığı açıklamada
, İstanbul’un kar yağışına pazar günü (18 Şubat) yeniden teslim olacağını
belirtti.
Köse’nin açıklamaları şöyle:
"İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak. perşembe gününden itibaren etkisini kaybedecek. Kış güneşi İstanbulluları karşılayacak. Yükselen sıcaklıklar pazar günü tekrar düşecek. Kar yağışı pazar günü İstanbul'a gelecek.
Şubat ayının 18'inde kar yağışı tekrar başlayacak. Pazar günü başlayacak yağışlı hava, kar topu oynayan çocukların kardan adam yapmasını bile sağlayacak. Kar yağışı gelen sistem üzerinden çok etkili olması bekleniyor. mevcut durum devam ederse okulları tatil edilen çocuklar kardan adam dahi yapabilecek.
Şehre doğru inen kar yağışı etkisini kaybedecek. gece vaktinde ise buz ve don hadisesi bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü kış güneşini göreceğiz. Pazar günü 7 dereceye düşen hava durumu tekrar kış moduna girecek. Pazar günü İstanbul genelinde çok etkili bir kar yağışı bekliyoruz."