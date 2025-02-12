Meclis'te 'Zahide Yetiş' gerginliği: 'Zahide Yetiş burada sunum mu yapıyor?'
21:50 12.02.2025 (güncellendi: 21:51 12.02.2025)
© AA / Cem GencoTBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, başkanlığında toplandı. Komisyona Televizyon sunucusu Zahide Yetiş de (ortada) katıldı.
© AA / Cem Genco
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TBMM'de gerçekleştirilen Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısına Zahide Yetiş'in davet edilmesi gerginliğe sebep oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya sabah programı sunucularından Zahide Yetiş katılım sağladı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'in sunum yapmasına tepki gösterdi.
'Zahide Yetiş burada sunum mu yapıyor?'
Konuşmasında Başarır, Zahide Yetiş'in Komisyon'da sunum yapmasına tepki göstererek, "Kadına karşı şiddet, ayrımcılık konuşulacaksa Zahide Yetiş ne verebilir?" şeklinde konuştu. Ayrıca Başarır, "Bu, parlamentoya, kadın milletvekillerine hakaret. Bu işe yıllarını vermiş bilim insanları varken, Zahide Yetiş burada sunum mu yapıyor? Yazıklar olsun. Sabah kanalları değiştirdiğimde, bazen kendisini seyrederken ben utanıyorum. Elimden gelse o kanalları çıkaracağım listeden" ifadelerini kullandı.
'Şu anda Türkiye'de bir kadın kuşağı programları sorunu var'
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de televizyonlardaki sabah kuşağı programlarına ilişkin, "Şu anda Türkiye'de bir kadın kuşağı programları sorunu var. Sadece sabah değil, öğleden sonra da var olan programlarda dehşet problemli işler oluyor" dedi.
Geçmişte televizyonlarda evlilik programları yapıldığını hatırlatan Zengin, bu programların engellenmesiyle ilgili kadın örgütlerinin ve bakanlıkların içerisinde olduğu çalışmalar yapıldığını ve bir ölçüde sonuç alındığını söyledi.
'Öğrenmeliler'
Sunucu Zahide Yetiş'in Komisyon'da neden bulunduğu sorusuna Zengin, programların ne kadar rahatsızlık verdiğini sunucuların görmeleri gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyon araştırma yaparken elbette ki televizyon programlarını da incelemek durumunda. Ben, az önce siz söyleyince burada öğrendim, davet edilen kişiyi ve komisyon başkanımızı aradım. Komisyon olarak tüm sabah ve öğleden sonra kuşak programları yapan yapımcı ve sunucuları davet etmişler. Burada siz soruyorsunuz, 'ne öğrenilecek' diye ama bence onlar öğrenmeliler, buradaki rahatsızlığı, olan bitenin Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini, toplumu ne kadar bozduğunu, buradaki rahatsızlığı görmeliler. Aynı zamanda bizler komisyonun çalışmalarını tamamlamasından sonra burada düzenlemeler yapmalıyız. Bu konularla ilgili herhangi bir indirime yol açacak, iyi hal indirimi de dahil olmak üzere bu konuyla ilgili muhakkak suretle kolay bir yönteme müsade etmeyecek düzenlemeler yapmamız lazım. Aynı şey televizyon yayıncılığı için de geçerli."
'Bu programlar Türkiye için çok zararlı'
Zengin, sabah programlarına karşı herkese görev düştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:
"Reklam verenlere, televizyon sahiplerine ve izleyenlere görev düşüyor. Toplumsal olarak bir refleks vermemiz lazım. Hiçbirimiz ekranlarda bu kadar çirkin, nahoş şeyleri izlemek, detay detay dinlemek zorunda değiliz. Herkesin ruh dünyasında hasar açıyor. Çocuklara, kadınlara, aileye zarar veriyor. Bize düşen, olması gereken, toplumsal hayata faydası olacak kültür, sanat, dünya standardında yapılan kuşak programları var. Bu kuşak programları formatına Türkiye derhal geçmek durumundadır. Bu, TBMM'nin de ortak bir çağrısı olmalıdır."
'Sabah programlarına destek anlamına gelmiyor'
Zahide Yetiş'in Komisyona davet edilmesinin kesinlikle kendisine ya da sabah kuşağı programlarına bir destek anlamına gelmediğini ifade eden Zengin, "Bu programlar Türkiye için çok zararlıdır. Bu programların kesinlikle ortadan kalkması için sadece ceza yaptırımı yetmez, muhakkak RTÜK yapmalı, onun da ayrıca altını çiziyorum ama onun da dışında kadın programlarının dünya standartlarına uygun, Türkiye'de yaşayan insanların değerlerine uygun, topluma, aileye zarar vermeyecek bir forma dönüşmesi TBMM'deki her milletvekilinin sorumluluğudur" dedi.
15 Ocak, 21:41