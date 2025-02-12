https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/mecliste-zahide-yetis-gerginligi-zahide-yetis-burada-sunum-mu-yapiyor-1093613825.html

Meclis'te 'Zahide Yetiş' gerginliği: 'Zahide Yetiş burada sunum mu yapıyor?'

Meclis'te 'Zahide Yetiş' gerginliği: 'Zahide Yetiş burada sunum mu yapıyor?'

Sputnik Türkiye

TBMM'de gerçekleştirilen Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısına Zahide Yetiş'in davet edilmesi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T21:50+0300

2025-02-12T21:50+0300

2025-02-12T21:51+0300

türkiye

zahide yetiş

tbmm

kadına şiddet

tbmm kadına şiddet komisyonu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya sabah programı sunucularından Zahide Yetiş katılım sağladı.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'in sunum yapmasına tepki gösterdi.'Zahide Yetiş burada sunum mu yapıyor?'Konuşmasında Başarır, Zahide Yetiş'in Komisyon'da sunum yapmasına tepki göstererek, "Kadına karşı şiddet, ayrımcılık konuşulacaksa Zahide Yetiş ne verebilir?" şeklinde konuştu. Ayrıca Başarır, "Bu, parlamentoya, kadın milletvekillerine hakaret. Bu işe yıllarını vermiş bilim insanları varken, Zahide Yetiş burada sunum mu yapıyor? Yazıklar olsun. Sabah kanalları değiştirdiğimde, bazen kendisini seyrederken ben utanıyorum. Elimden gelse o kanalları çıkaracağım listeden" ifadelerini kullandı.'Şu anda Türkiye'de bir kadın kuşağı programları sorunu var'AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de televizyonlardaki sabah kuşağı programlarına ilişkin, "Şu anda Türkiye'de bir kadın kuşağı programları sorunu var. Sadece sabah değil, öğleden sonra da var olan programlarda dehşet problemli işler oluyor" dedi.Geçmişte televizyonlarda evlilik programları yapıldığını hatırlatan Zengin, bu programların engellenmesiyle ilgili kadın örgütlerinin ve bakanlıkların içerisinde olduğu çalışmalar yapıldığını ve bir ölçüde sonuç alındığını söyledi.'Öğrenmeliler'Sunucu Zahide Yetiş'in Komisyon'da neden bulunduğu sorusuna Zengin, programların ne kadar rahatsızlık verdiğini sunucuların görmeleri gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu programlar Türkiye için çok zararlı'Zengin, sabah programlarına karşı herkese görev düştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:'Sabah programlarına destek anlamına gelmiyor'Zahide Yetiş'in Komisyona davet edilmesinin kesinlikle kendisine ya da sabah kuşağı programlarına bir destek anlamına gelmediğini ifade eden Zengin, "Bu programlar Türkiye için çok zararlıdır. Bu programların kesinlikle ortadan kalkması için sadece ceza yaptırımı yetmez, muhakkak RTÜK yapmalı, onun da ayrıca altını çiziyorum ama onun da dışında kadın programlarının dünya standartlarına uygun, Türkiye'de yaşayan insanların değerlerine uygun, topluma, aileye zarar vermeyecek bir forma dönüşmesi TBMM'deki her milletvekilinin sorumluluğudur" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rtukten-zahide-yetisin-programina-inceleme-1092723437.html

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