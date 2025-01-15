https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rtukten-zahide-yetisin-programina-inceleme-1092723437.html
RTÜK'ten Zahide Yetiş'in programına inceleme
RTÜK'ten Zahide Yetiş'in programına inceleme
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Şahin, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T21:41+0300
2025-01-15T21:41+0300
2025-01-15T21:41+0300
türkiye
zahide yetiş
ebubekir şahin
rtük
star tv
inceleme
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti. Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."Neden inceleme başlatıldı?Televizyon programcısı Zahide Yetiş'in, eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir adama canlı yayında 'cinsel ilişki' görüntüleri izletip 'Bu kadın sizin karınız mı?' diye sorması büyük tepki çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cahide-yetis-canli-yayinda-cinsel-iliski-videosu-izletti-sosyal-medya-ayaga-kalkti-1092711088.html
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RTÜK'ten Zahide Yetiş'in programına inceleme
RTÜK Başkanı Şahin, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti. Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:
"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."
Neden inceleme başlatıldı?
Televizyon programcısı Zahide Yetiş'in, eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir adama canlı yayında 'cinsel ilişki' görüntüleri izletip 'Bu kadın sizin karınız mı?' diye sorması büyük tepki çekmişti.