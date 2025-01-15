https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rtukten-zahide-yetisin-programina-inceleme-1092723437.html

RTÜK'ten Zahide Yetiş'in programına inceleme

RTÜK'ten Zahide Yetiş'in programına inceleme

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Şahin, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T21:41+0300

2025-01-15T21:41+0300

2025-01-15T21:41+0300

türkiye

zahide yetiş

ebubekir şahin

rtük

star tv

inceleme

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti. Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."Neden inceleme başlatıldı?Televizyon programcısı Zahide Yetiş'in, eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir adama canlı yayında 'cinsel ilişki' görüntüleri izletip 'Bu kadın sizin karınız mı?' diye sorması büyük tepki çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cahide-yetis-canli-yayinda-cinsel-iliski-videosu-izletti-sosyal-medya-ayaga-kalkti-1092711088.html

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