https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/mahkemeden-emsal-banka-karari-adina-kredi-cekilen-vatandas-borclu-degil-1093608635.html
Mahkemeden emsal banka kararı: 'Adına kredi çekilen vatandaş borçlu değil'
Mahkemeden emsal banka kararı: 'Adına kredi çekilen vatandaş borçlu değil'
Sputnik Türkiye
Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, banka dolandırıcılığına uğrayan kişiler için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, kimliği kullanılarak adına kredi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T18:24+0300
2025-02-12T18:24+0300
2025-02-12T18:24+0300
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banka dolandırıcılığı
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Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, kimliği kullanılarak adına kredi çekilen Hatice Şap’ın borçlu olmadığını tespit ederek emsal bir karara imza attı.Hatice Şap, 9 Mayıs 2024’te bankadan bilgisi dışında 100 bin TL kredi çekildiğini ve ek hesabından da 50 bin TL kullanılarak yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını belirterek dava açtı. Şap, avukatı aracılığıyla Ankara 13. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak bankaya dava açtı. Dava dilekçesinde, bankanın gerekli güvenlik önlemlerini almadığı öne sürülerek maddi ve manevi tazminat talep edildi. Ayrıca, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek kredinin ödemesinin durdurulması istendi.Mahkeme borcu geçersiz saydıMahkeme, bankaya olan borcun yargılama süreci boyunca durdurulmasına karar verdi. 5 Şubat 2025’te ise mahkeme nihai kararını açıkladı ve Hatice Şap’ın davaya konu olan 100 bin TL kredi sözleşmesi ile ek hesaptan çekilen 50 bin TL nedeniyle borçlu olmadığını tespit etti. Ancak, manevi tazminat talebi reddedildi.Emsal karar niteliği taşıyorDolandırılan Hatice Şap’ın avukatı mahkeme kararının benzer şekilde dolandırıcılığa uğrayanlar için emsal karar niteliğinde olduğunu belirtti. Mağdurlar ise mahkemeye giderek haklarını arayacaklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/tasit-kredileri-dustu-odeme-planlari-belli-oldu-1093592460.html
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türkiye, ankara, tüketici mahkemesi, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka kartı, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu
türkiye, ankara, tüketici mahkemesi, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka kartı, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu
Mahkemeden emsal banka kararı: 'Adına kredi çekilen vatandaş borçlu değil'
Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, banka dolandırıcılığına uğrayan kişiler için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, kimliği kullanılarak adına kredi çekilen Hatice Şap’ın borçlu olmadığına hükmetti. Şap’ın davaya konu olan 100 bin TL kredi sözleşmesi ile ek hesaptan çekilen 50 bin TL'yi ödemeyeceği açıklandı.
Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, kimliği kullanılarak adına kredi çekilen Hatice Şap’ın borçlu olmadığını tespit ederek emsal bir karara imza attı.
Hatice Şap, 9 Mayıs 2024’te bankadan bilgisi dışında 100 bin TL kredi çekildiğini ve ek hesabından da 50 bin TL kullanılarak yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını belirterek dava açtı. Şap, avukatı aracılığıyla Ankara 13. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak bankaya dava açtı. Dava dilekçesinde, bankanın gerekli güvenlik önlemlerini almadığı öne sürülerek maddi ve manevi tazminat talep edildi. Ayrıca, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek kredinin ödemesinin durdurulması istendi.
Mahkeme borcu geçersiz saydı
Mahkeme, bankaya olan borcun yargılama süreci boyunca durdurulmasına karar verdi. 5 Şubat 2025’te ise mahkeme nihai kararını açıkladı ve Hatice Şap’ın davaya konu olan 100 bin TL kredi sözleşmesi ile ek hesaptan çekilen 50 bin TL nedeniyle borçlu olmadığını tespit etti. Ancak, manevi tazminat talebi reddedildi.
Emsal karar niteliği taşıyor
Dolandırılan Hatice Şap’ın avukatı mahkeme kararının benzer şekilde dolandırıcılığa uğrayanlar için emsal karar niteliğinde olduğunu belirtti. Mağdurlar ise mahkemeye giderek haklarını arayacaklarını açıkladı.