Mahkemeden emsal banka kararı: 'Adına kredi çekilen vatandaş borçlu değil'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki müzik tercihleri: Gelir seviyesi ve siyasi tercihlerle ilişkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat: 'CHP'de adaylık için başka isimler de gündeme gelebilir'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Gazeteciler, ya hakikatin bekçisi olacaklar ya da hakikatin celladı olacaklar'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
SGK'dan ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların kutu sayısı kısıtlaması
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Dünyada kendini yere en çok bırakan futbolcular
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Trump, Hamas’a değil İsrail’e baskı yapmalı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Kariyeri ile rekorlara imza atmış bir diva: Whitney Houston
19:15
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/mahkemeden-emsal-banka-karari-adina-kredi-cekilen-vatandas-borclu-degil-1093608635.html
Mahkemeden emsal banka kararı: 'Adına kredi çekilen vatandaş borçlu değil'
Mahkemeden emsal banka kararı: 'Adına kredi çekilen vatandaş borçlu değil'
Sputnik Türkiye
Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, banka dolandırıcılığına uğrayan kişiler için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, kimliği kullanılarak adına kredi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T18:24+0300
2025-02-12T18:24+0300
türkiye
türkiye
ankara
tüketici mahkemesi
banka
banka hesabı
banka dolandırıcılığı
banka kartı
kredi
kredi kartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82aa3bcdc7a6c3a3c315a873a83a0c10.jpg
Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, kimliği kullanılarak adına kredi çekilen Hatice Şap’ın borçlu olmadığını tespit ederek emsal bir karara imza attı.Hatice Şap, 9 Mayıs 2024’te bankadan bilgisi dışında 100 bin TL kredi çekildiğini ve ek hesabından da 50 bin TL kullanılarak yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını belirterek dava açtı. Şap, avukatı aracılığıyla Ankara 13. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak bankaya dava açtı. Dava dilekçesinde, bankanın gerekli güvenlik önlemlerini almadığı öne sürülerek maddi ve manevi tazminat talep edildi. Ayrıca, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek kredinin ödemesinin durdurulması istendi.Mahkeme borcu geçersiz saydıMahkeme, bankaya olan borcun yargılama süreci boyunca durdurulmasına karar verdi. 5 Şubat 2025’te ise mahkeme nihai kararını açıkladı ve Hatice Şap’ın davaya konu olan 100 bin TL kredi sözleşmesi ile ek hesaptan çekilen 50 bin TL nedeniyle borçlu olmadığını tespit etti. Ancak, manevi tazminat talebi reddedildi.Emsal karar niteliği taşıyorDolandırılan Hatice Şap’ın avukatı mahkeme kararının benzer şekilde dolandırıcılığa uğrayanlar için emsal karar niteliğinde olduğunu belirtti. Mağdurlar ise mahkemeye giderek haklarını arayacaklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/tasit-kredileri-dustu-odeme-planlari-belli-oldu-1093592460.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6cad2bc4cb61311fae154002e6e2c6e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ankara, tüketici mahkemesi, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka kartı, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu
türkiye, ankara, tüketici mahkemesi, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka kartı, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu

Mahkemeden emsal banka kararı: 'Adına kredi çekilen vatandaş borçlu değil'

18:24 12.02.2025
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA
Abone ol
Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, banka dolandırıcılığına uğrayan kişiler için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, kimliği kullanılarak adına kredi çekilen Hatice Şap’ın borçlu olmadığına hükmetti. Şap’ın davaya konu olan 100 bin TL kredi sözleşmesi ile ek hesaptan çekilen 50 bin TL'yi ödemeyeceği açıklandı.
Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, kimliği kullanılarak adına kredi çekilen Hatice Şap’ın borçlu olmadığını tespit ederek emsal bir karara imza attı.
Hatice Şap, 9 Mayıs 2024’te bankadan bilgisi dışında 100 bin TL kredi çekildiğini ve ek hesabından da 50 bin TL kullanılarak yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını belirterek dava açtı. Şap, avukatı aracılığıyla Ankara 13. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak bankaya dava açtı. Dava dilekçesinde, bankanın gerekli güvenlik önlemlerini almadığı öne sürülerek maddi ve manevi tazminat talep edildi. Ayrıca, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek kredinin ödemesinin durdurulması istendi.

Mahkeme borcu geçersiz saydı

Mahkeme, bankaya olan borcun yargılama süreci boyunca durdurulmasına karar verdi. 5 Şubat 2025’te ise mahkeme nihai kararını açıkladı ve Hatice Şap’ın davaya konu olan 100 bin TL kredi sözleşmesi ile ek hesaptan çekilen 50 bin TL nedeniyle borçlu olmadığını tespit etti. Ancak, manevi tazminat talebi reddedildi.

Emsal karar niteliği taşıyor

Dolandırılan Hatice Şap’ın avukatı mahkeme kararının benzer şekilde dolandırıcılığa uğrayanlar için emsal karar niteliğinde olduğunu belirtti. Mağdurlar ise mahkemeye giderek haklarını arayacaklarını açıkladı.
Konut-taşıt - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
EKONOMİ
Taşıt kredileri düştü: 12, 24 ve 36 aylık geri ödeme planları belli oldu
10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала