https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/koca-bir-ilce-6-ay-boyunca-karantina-altinda-alindi-kimse-hareket-edemeyecek-1093589045.html
Koca bir ilçe 6 ay boyunca karantina altında alındı: Kimse hareket edemeyecek
Koca bir ilçe 6 ay boyunca karantina altında alındı: Kimse hareket edemeyecek
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz taşıdığı belirlenen bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından 4 mahallede 6 ay süreyle karantina... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T07:12+0300
2025-02-12T07:12+0300
2025-02-12T07:12+0300
sağlik
şanlıurfa
siverek belediyesi
kuduz
kuduz
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan olay, 27 Ocak 2025 tarihinde Sungurlu Mahallesi’nde meydana geldi. E.A. (55) adlı bir vatandaş, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek daha sonra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Divan Mahallesi’ne ilerleyerek, M.E.A. (12) ve M.A. (17) isimli iki çocuğu daha yaraladı.Tedavi süreci ve kuduz tespitiYaralanan vatandaşlar, Siverek Devlet Hastanesi’nde tetanos, kuduz aşısı ve IVIG (immünoglobulin) tedavisiyle sağlıklarına kavuştu. E.A., ileri müdahale için Dicle Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi bölümüne sevk edilirken, 6 Şubat’ta taburcu edildi. M.E.A. ve M.A.’nın genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.Saldırgan köpek, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü halde bulundu. Köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi ve 29 Ocak’ta yapılan testte kuduz pozitif çıktı.Karantina uygulaması başladıKuduz vakası tespit edilmesinin ardından, Divan, Bahçe, Takoran ve çevre mahallelerde 6 ay süreyle karantina ilan edildi. Karantina kapsamında bölgedeki tüm sahipli ve sahipsiz kedi-köpeklere acil aşı çalışması başlatıldı.Siverek Belediyesi, karantina bölgelerindeki sahipsiz hayvanları Şanlıurfa’daki hayvan barınağına nakletti. Halk sağlığını korumak amacıyla Kaymakamlık, Belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün koordineli çalıştığı belirtildi.Halk sağlığı i̇çin önemli uyarılarKaymakamlık, vatandaşların kuduz tehlikesine karşı tedbirli olmasını istedi. Halkın, sahipsiz hayvanlarla temas etmekten kaçınması ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi gerektiği vurgulandı. Kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği kaydedildi.Kuduzdan korunmak i̇çin alınması gereken önlemler
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şanlıurfa, siverek belediyesi, kuduz, kuduz
şanlıurfa, siverek belediyesi, kuduz, kuduz
Koca bir ilçe 6 ay boyunca karantina altında alındı: Kimse hareket edemeyecek
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz taşıdığı belirlenen bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından 4 mahallede 6 ay süreyle karantina ilan edildi. Sahipsiz hayvanlar barınağa gönderilirken, bölgedeki tüm kedi ve köpeklere aşılama çalışması başlatıldı. İşte detaylar…
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan olay, 27 Ocak 2025 tarihinde Sungurlu Mahallesi’nde meydana geldi. E.A. (55) adlı bir vatandaş, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek daha sonra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Divan Mahallesi’ne ilerleyerek, M.E.A. (12) ve M.A. (17) isimli iki çocuğu daha yaraladı.
Tedavi süreci ve kuduz tespiti
Yaralanan vatandaşlar, Siverek Devlet Hastanesi’nde tetanos, kuduz aşısı ve IVIG (immünoglobulin) tedavisiyle sağlıklarına kavuştu. E.A., ileri müdahale için Dicle Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi bölümüne sevk edilirken, 6 Şubat’ta taburcu edildi. M.E.A. ve M.A.’nın genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Saldırgan köpek, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü halde bulundu. Köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi ve 29 Ocak’ta yapılan testte kuduz pozitif çıktı.
Karantina uygulaması başladı
Kuduz vakası tespit edilmesinin ardından, Divan, Bahçe, Takoran ve çevre mahallelerde 6 ay süreyle karantina ilan edildi. Karantina kapsamında bölgedeki tüm sahipli ve sahipsiz kedi-köpeklere acil aşı çalışması başlatıldı.
Siverek Belediyesi
, karantina bölgelerindeki sahipsiz hayvanları Şanlıurfa’daki hayvan barınağına nakletti. Halk
sağlığını korumak amacıyla Kaymakamlık, Belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün koordineli çalıştığı belirtildi.
Halk sağlığı i̇çin önemli uyarılar
Kaymakamlık, vatandaşların kuduz tehlikesine karşı tedbirli olmasını istedi. Halkın
, sahipsiz hayvanlarla temas etmekten kaçınması ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi gerektiği vurgulandı. Kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği kaydedildi.
Kuduzdan korunmak i̇çin alınması gereken önlemler
Sahipsiz hayvanlarla temastan kaçının.
Hayvan ısırması durumunda yarayı sabun ve suyla temizleyin ve derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun.
Evcil hayvanlarınızın düzenli olarak kuduz aşılarını yaptırın.
Kuduz riski taşıyan bölgelerde dikkatli olun ve hayvanların durumunu gözlemleyin.