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Kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Sibel Keskiner, dolandırıcılıktan tutuklandı
Kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Sibel Keskiner, dolandırıcılıktan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ailesinin kayıp olarak aradığı ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan noter katibi Sibel Keskiner'in dolandırıcılık suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T18:54+0300
2025-02-12T19:02+0300
yaşam
çorum
sosyal medya fenomeni
izmir
noter katibi
sibel keskiner
tutuklama
evrakta sahtecilik
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Bir süredir kayıp olarak aranan sosyal medyada çektiği noter videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Sibel Keskiner sahte evrak düzenlemekten ve dolandırıcılıktan tutuklandı. Keskiner'in sahte velaketname ile başkalarına ait arsaları üzerlerine geçirerek satış yapmaya çalışan kişilere yardım ettiği iddia edildi. Sahte evrakla başkalarına ait arsaları sattılar İddialara göre, Çorum'da gayrimenkul satışı için Tapu Müdürlüğü'ne giden Müslüm K, Selma D. ve Ali Y., hareketleriyle kuşku çekti. Bunun üzerine alıcılar kurum personelini uyarınca ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Müdürlüğüne sevk edildi.20 yıl önce ölen adamın mallarını sahiplenmişlerYapılan incelemede şüphelilerin, satmaya çalıştıkları gayrimenkulleri 20 yıl önce vefat eden Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı Muharrem Yılmaz'ın çocukları adına düzenledikleri sahte belgelerle kısa süre önce Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğünde üzerlerine aldıkları belirlendi.Gayrimenkullerin devrinin, Yılmaz'ın 4 varisi adına sahte kimliklerle İzmir Torbalı 6. Noterliğinde düzenlenen vekaletname ile yapıldığının anlaşılması üzerine aileyle irtibata geçen polis, ailenin satış işleminden haberdar olmadığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Müslüm K, Selma D. ve Ali Y, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Noter katibi ve sosyal medya fenomeni Sibel Keskiner de tutuklandıİzmir Torbalı 6. Noterliğinde noter katibi olan Sibel K. hakkında da şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Sibel Keskiner çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailesi kayıp diyerek televizyona çıkmıştıİzmir Torbalı 6. Noterliği'nde görevli olan ve sosyal medyada paylaştığı 'noter videolarıyla tanınan Sibel Keskiner'in ailesi bir süre önce Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme isimli programa katılarak kızlarının kayıp olduğunu anlatmıştı. Kızlarının bir erkekle birlikte kaçtığını söyleyen aile Keskiner'in öldürülmesinden şüphelendiklerini dile getirmişti. Programın ardından ise Keskiner, kaçtığı erkek arkadaşı tarafından ailesine teslim edilmişti. Sibel Keskiner kimdir?Sibel Keskiner, sosyal medyada çektiği videolarla tanındı. İzmir Torbalı 6. Noterliği'nde katip olarak çalışan Keskiner, resmi işlemlerle ilgili çektiği videolarla vatandaşlara bilgi veriyordu.
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Kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Sibel Keskiner, dolandırıcılıktan tutuklandı

18:54 12.02.2025 (güncellendi: 19:02 12.02.2025)
Sibel keskiner sosyal medya
Sibel keskiner sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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Ailesinin kayıp olarak aradığı ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan noter katibi Sibel Keskiner'in dolandırıcılık suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.
Bir süredir kayıp olarak aranan sosyal medyada çektiği noter videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Sibel Keskiner sahte evrak düzenlemekten ve dolandırıcılıktan tutuklandı. Keskiner'in sahte velaketname ile başkalarına ait arsaları üzerlerine geçirerek satış yapmaya çalışan kişilere yardım ettiği iddia edildi.

Sahte evrakla başkalarına ait arsaları sattılar

İddialara göre, Çorum'da gayrimenkul satışı için Tapu Müdürlüğü'ne giden Müslüm K, Selma D. ve Ali Y., hareketleriyle kuşku çekti. Bunun üzerine alıcılar kurum personelini uyarınca ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Müdürlüğüne sevk edildi.

20 yıl önce ölen adamın mallarını sahiplenmişler

Yapılan incelemede şüphelilerin, satmaya çalıştıkları gayrimenkulleri 20 yıl önce vefat eden Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı Muharrem Yılmaz'ın çocukları adına düzenledikleri sahte belgelerle kısa süre önce Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğünde üzerlerine aldıkları belirlendi.
Gayrimenkullerin devrinin, Yılmaz'ın 4 varisi adına sahte kimliklerle İzmir Torbalı 6. Noterliğinde düzenlenen vekaletname ile yapıldığının anlaşılması üzerine aileyle irtibata geçen polis, ailenin satış işleminden haberdar olmadığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Müslüm K, Selma D. ve Ali Y, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Noter katibi ve sosyal medya fenomeni Sibel Keskiner de tutuklandı

İzmir Torbalı 6. Noterliğinde noter katibi olan Sibel K. hakkında da şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Sibel Keskiner çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailesi kayıp diyerek televizyona çıkmıştı

İzmir Torbalı 6. Noterliği'nde görevli olan ve sosyal medyada paylaştığı 'noter videolarıyla tanınan Sibel Keskiner'in ailesi bir süre önce Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme isimli programa katılarak kızlarının kayıp olduğunu anlatmıştı. Kızlarının bir erkekle birlikte kaçtığını söyleyen aile Keskiner'in öldürülmesinden şüphelendiklerini dile getirmişti. Programın ardından ise Keskiner, kaçtığı erkek arkadaşı tarafından ailesine teslim edilmişti.

Sibel Keskiner kimdir?

Sibel Keskiner, sosyal medyada çektiği videolarla tanındı. İzmir Torbalı 6. Noterliği'nde katip olarak çalışan Keskiner, resmi işlemlerle ilgili çektiği videolarla vatandaşlara bilgi veriyordu.
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