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Sosyal medyada 'namaza başlatan krem' ifadesine 880 bin lira ceza
Sosyal medyada 'namaza başlatan krem' ifadesine 880 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomenlerine yönelik eğitimler devam ediyor. Bir influencer, eğitimlerle ilgili yaptığı paylaşımında kritik bilgilere yer verdi. Namaza başlatan... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
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Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle hazırlanan Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın üçünçüsü düzenlendi.Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla hazırlanan programla; tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim verildi.Eğitime katılan 100 bin ve üzerinde takipçisi influencer'ler katılım belgesi almaya hak kazandı.En çok işlem 'ödem atar' ifadesineAkşam Gazetesi'nde yer alan habere göre programa katılan ve 229 bin takipçisi olan influencer Burcu Tunçok, eğitimden yaptığı paylaşımlarda çarpıcı bilgilere yer verdi. İşte Tunçok'un paylaşımlarından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/fenomenlere-100-binlerce-lira-ceza-getiriyor-ortulu-reklam-nedir-ve-ceza-almamak-icin-ne-yapmali-1087485562.html
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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, namaz, yüz kremi, ticaret bakanlığı
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, namaz, yüz kremi, ticaret bakanlığı

Sosyal medyada 'namaza başlatan krem' ifadesine 880 bin lira ceza

12:25 06.02.2025
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZCilt Bakımı (Temsili görsel)
Cilt Bakımı (Temsili görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZ
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Sosyal medya fenomenlerine yönelik eğitimler devam ediyor. Bir influencer, eğitimlerle ilgili yaptığı paylaşımında kritik bilgilere yer verdi. Namaza başlatan kreme 880 bin lira ceza kesildiğini paylaşan fenomen, en çok cezanın "ödem atar" ifadesine verildiğini aktardı.
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle hazırlanan Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın üçünçüsü düzenlendi.

Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla hazırlanan programla; tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim verildi.

Eğitime katılan 100 bin ve üzerinde takipçisi influencer'ler katılım belgesi almaya hak kazandı.

En çok işlem 'ödem atar' ifadesine

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre programa katılan ve 229 bin takipçisi olan influencer Burcu Tunçok, eğitimden yaptığı paylaşımlarda çarpıcı bilgilere yer verdi. İşte Tunçok'un paylaşımlarından öne çıkanlar:

"Birisi bir krem paylaşıp 'Bunu kullanınca namaza başladım' demiş. 880 bin TL ceza yemiş. En çok ceza 'ödem atar' ifadesine ödenmiş. Orijinal olmayan parfüm/kozmetik ürünü paylaşırken '..... markasının muadili; o kadar para vermeye gerek yok. Aynı kokuyor' şeklinde söylemler yasak. 'Sırt ağrılarıma iyi gelen yatak, yastık' ifadesi yasak. Bu yüzden de ceza giden olmuş. İnfluencer'ların içeriklerine çocuklarını dahil ettiği paylaşımlara da belli kuralların gelme durumu varmış. Optikçi (güneş gözlüğü hariç) reklamı yasak. Lens, numaralı gözlük reklamı yasak. Bit şampuanı önermek yasak. Bebekler için mama önerisi yasak. 'Anne sütü yerine geçer' demek yasak. Tedavi eder, sivilceye iyi gelir, gözenek küçültür, bariyer onarır, leke giderir vs yasak. Üzerinde 'paraben içermez' yazsa bile sözel olarak söylemek yasak."

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Fenomenlere 100 binlerce lira ceza getiriyor: Örtülü reklam nedir ve ceza almamak için ne yapmalı?
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