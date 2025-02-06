https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sosyal-medyada-namaza-baslatan-krem-ifadesine-880-bin-lira-ceza-1093420452.html

Sosyal medyada 'namaza başlatan krem' ifadesine 880 bin lira ceza

Sosyal medyada 'namaza başlatan krem' ifadesine 880 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomenlerine yönelik eğitimler devam ediyor. Bir influencer, eğitimlerle ilgili yaptığı paylaşımında kritik bilgilere yer verdi. Namaza başlatan... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T12:25+0300

2025-02-06T12:25+0300

2025-02-06T12:25+0300

türkiye

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya yasası

sosyal medya akımı

namaz

yüz kremi

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle hazırlanan Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın üçünçüsü düzenlendi.Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla hazırlanan programla; tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim verildi.Eğitime katılan 100 bin ve üzerinde takipçisi influencer'ler katılım belgesi almaya hak kazandı.En çok işlem 'ödem atar' ifadesineAkşam Gazetesi'nde yer alan habere göre programa katılan ve 229 bin takipçisi olan influencer Burcu Tunçok, eğitimden yaptığı paylaşımlarda çarpıcı bilgilere yer verdi. İşte Tunçok'un paylaşımlarından öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/fenomenlere-100-binlerce-lira-ceza-getiriyor-ortulu-reklam-nedir-ve-ceza-almamak-icin-ne-yapmali-1087485562.html

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Sputnik Türkiye

sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, namaz, yüz kremi, ticaret bakanlığı