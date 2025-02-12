https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/kar-tatili-aciklamalari-pes-pese-geldi-7-ilde-egitime-ara-verildi-1093589485.html

Kar tatili açıklamaları peş peşe geldi: 7 ilde eğitime ara verildi

Kar tatili açıklamaları peş peşe geldi: 7 ilde eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında alınan tedbirlerle, öğrenci ve velilerin güvenliği öncelik taşımakta. Kar tatili haberlerini takip etmek için valiliği izlemeye devam edin

2025-02-12T07:20+0300

2025-02-12T07:20+0300

2025-02-12T07:20+0300

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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı, birçok ilde eğitimi sekteye uğrattı. Öğrenci ve veliler merakla “12 Şubat 2025 Çarşamba hangi illerde okullar tatil?” sorusunun yanıtını ararken, valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi.İstanbul’da kar tatiliİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehir genelindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Gül, “12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki okullar tatil edilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır.” ifadelerini kullandı.Tekirdağ’da 5 i̇lçede eğitim ara verildiTekirdağ Valiliği, Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayıldığı bildirildi.Samsun’da taşımalı eğitime ara verildiSamsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.Kahramanmaraş’ta bazı i̇lçelerde okullar tatilKahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Nurhak ve Göksun ilçelerinde eğitime ara verildi. Ayrıca, Elbistan’da taşımalı eğitim yapılmayacağı, merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki bazı mahallelerde de okulların tatil olduğu açıklandı.Çorum’da taşımalı eğitimde kar tatiliÇorum’un Ortaköy ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde okulların tatil edildiği, diğer köylerde eğitime devam edileceği belirtildi.Kastamonu’da taşımalı eğitime kar engeliKastamonu’nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. İl genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.Sinop’ta kar ve buzlanma eğitimi engellediSinop Valiliği, Türkeli ve Boyabat ilçelerindeki bazı köylerde ve mahallelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayancık ilçesinde ise ilçe genelinde taşımalı eğitimin tatil edildiği duyuruldu.Yetkililerden uyarı: Dikkatli olunYetkililer, sürücüleri buzlanma ve yoğun kar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle karayollarında takip mesafesine dikkat edilmesi ve aşırı hızdan kaçınılması gerektiği bildirildi.Hangi i̇llerde okullar tatil? (12 Şubat 2025)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/meteorolojiden-turkiye-donuyor-uyarisi-istanbul-dahil-3-sehre-sari-alarm-verildi-kar-firtina-gibi-1093588202.html

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