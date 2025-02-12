https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ege-denizinde-51-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1093587263.html

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD, saat 04.14'te Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin 7km derinlikte olduğu aktarıldı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

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AFAD, Ege Denizi'nde bir deprem daha kayıtlara geçtiği bilgisini verdi. 5.1 büyüklüğündeki deprem saat 04.14'te meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.Depremle ilgili olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/hirvatistanda-52-buyuklugunde-deprem-1093584658.html

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