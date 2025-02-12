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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ege-denizinde-51-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1093587263.html
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 04.14'te Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin 7km derinlikte olduğu aktarıldı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD, Ege Denizi'nde bir deprem daha kayıtlara geçtiği bilgisini verdi. 5.1 büyüklüğündeki deprem saat 04.14'te meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.Depremle ilgili olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/hirvatistanda-52-buyuklugunde-deprem-1093584658.html
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Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

04:30 12.02.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA
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AFAD, saat 04.14'te Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin 7km derinlikte olduğu aktarıldı.
AFAD, Ege Denizi'nde bir deprem daha kayıtlara geçtiği bilgisini verdi. 5.1 büyüklüğündeki deprem saat 04.14'te meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Depremle ilgili olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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