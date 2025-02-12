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İBB Başkanı İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi: 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi: 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi. İlk duruşma 11 Nisan'da yapılacak. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T13:11+0300
2025-02-12T13:11+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
akın gürlek
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Nisan'da başlanacak.İddianame kabul edildiİmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik suç içerikli ifadeler kullandığı tespiti üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar verdi.İmamoğlu ne ile suçlanıyor?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade ediliyor.İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığına, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığına ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığına, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığına işaret ediliyor.İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı aktarılan iddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer alıyor.İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği belirtiliyor.İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Memuriyette men edilmesi de talep edildiİmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep ediliyor.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, akın gürlek, istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, akın gürlek, istanbul

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi: 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

13:11 12.02.2025
İmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi. İlk duruşma 11 Nisan'da yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Nisan'da başlanacak.

İddianame kabul edildi

İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik suç içerikli ifadeler kullandığı tespiti üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

İmamoğlu ne ile suçlanıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.
Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade ediliyor.
İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığına, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığına ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığına, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığına işaret ediliyor.
İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı aktarılan iddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer alıyor.
İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği belirtiliyor.
İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Memuriyette men edilmesi de talep edildi

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep ediliyor.
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