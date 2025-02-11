https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ozelin-aciklamalarindan-sonra-mansur-yavastan-ilk-mesaj-geldi-parlamenter-demokrasi-mesaji-1093577404.html

Özel'in açıklamalarından sonra Mansur Yavaş'tan ilk mesaj geldi: 'Biriz ve beraberiz'

Özel'in açıklamalarından sonra Mansur Yavaş'tan ilk mesaj geldi: 'Biriz ve beraberiz'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı 'tam mutabakat' açıklamasından sonra gözler Mansur Yavaş'a dönmüştü. Yavaş yaptığı paylaşımda... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T16:44+0300

2025-02-11T16:44+0300

2025-02-11T16:54+0300

politika

mansur yavaş

özgür özel

chp

parlamenter sistem

ekrem imamoğlu

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CHP'deki 3'lü ön seçim toplantısı sonrası bugün Özgür Özel grup toplantısında tam mutabakat vurgusu yapıştı. Bu açıklama üzerine gözler Mansur Yavaş'taydı.Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı ve 'parlamenter sistem' vurgusu yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/chpde-on-secim-tarihi-netlesti-23-mart-pazar-sandik-basina-gidilecek-1093570286.html

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2025

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Sputnik Türkiye

mansur yavaş, özgür özel, chp, parlamenter sistem, ekrem imamoğlu