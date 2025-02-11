https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ozelin-aciklamalarindan-sonra-mansur-yavastan-ilk-mesaj-geldi-parlamenter-demokrasi-mesaji-1093577404.html
Özel'in açıklamalarından sonra Mansur Yavaş'tan ilk mesaj geldi: 'Biriz ve beraberiz'
Özel'in açıklamalarından sonra Mansur Yavaş'tan ilk mesaj geldi: 'Biriz ve beraberiz'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı 'tam mutabakat' açıklamasından sonra gözler Mansur Yavaş'a dönmüştü. Yavaş yaptığı paylaşımda... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T16:44+0300
2025-02-11T16:44+0300
2025-02-11T16:54+0300
politika
mansur yavaş
özgür özel
chp
parlamenter sistem
ekrem imamoğlu
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CHP'deki 3'lü ön seçim toplantısı sonrası bugün Özgür Özel grup toplantısında tam mutabakat vurgusu yapıştı. Bu açıklama üzerine gözler Mansur Yavaş'taydı.Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı ve 'parlamenter sistem' vurgusu yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/chpde-on-secim-tarihi-netlesti-23-mart-pazar-sandik-basina-gidilecek-1093570286.html
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mansur yavaş, özgür özel, chp, parlamenter sistem, ekrem imamoğlu
mansur yavaş, özgür özel, chp, parlamenter sistem, ekrem imamoğlu
Özel'in açıklamalarından sonra Mansur Yavaş'tan ilk mesaj geldi: 'Biriz ve beraberiz'
16:44 11.02.2025 (güncellendi: 16:54 11.02.2025)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı 'tam mutabakat' açıklamasından sonra gözler Mansur Yavaş'a dönmüştü. Yavaş yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" dedi.
CHP'deki 3'lü ön seçim toplantısı sonrası bugün Özgür Özel grup toplantısında tam mutabakat vurgusu yapıştı. Bu açıklama üzerine gözler Mansur Yavaş'taydı.
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı ve 'parlamenter sistem' vurgusu yaptı:
Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı. Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz.