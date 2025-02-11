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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-abd-gazzeyi-satin-almayacak-otoritesine-alacak-1093584467.html
Trump: ABD, Gazze'yi satın almayacak, 'otoritesi' altına alacak
Trump: ABD, Gazze'yi satın almayacak, 'otoritesi' altına alacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinin ardından basın açıklamasında, ABD'nin Gazze'yi satın almayacağını fakat 'otoritesine'... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T22:12+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldiği görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.'Yüzde 99 eminim'Trump, Batı Şeria'nın İsrail tarafından işgal edilip edilmeyeceği garantisiyle ilgili bir soruya yanıt olarak, "Bu çözülecek, Batı Şeria gerçekten çok iyi olacak" dedi.Ayrıca Trump, Gazze'den Filistinlilerin yerinden edilmesiyle ilgili olarak Mısır ile bir çözüm bulunacağından 'yüzde 99' emin olduğunu söyleyerek "Yüzde 100 olmasa da yüzde 99 Mısır ile bir çözüm bulacağımıza inanıyorum" dedi.'ABD, Gazze'yi satın almayacak, 'otoritesi' altına alacak'Konuşmasında Trump, ABD'nin Gazze'yi satın almayacak, ancak Gazze'yi 'kendi otoritesi altına' alacağını ve 'çok düzgün' bir şekilde yöneteceğini söyledi.Trump, "Hiçbir şey satın almayacağız. Gazze'yi alacağız ve tutacağız, ve barış olacağına ve hiçbir sorun olmayacağına emin olacağız, kimse bunu sorgulamayacak, ve çok düzgün bir şekilde yöneteceğiz" ifadelerinde bulundu.'Ürdün ve Mısır 'arazilerine' yerleşebilirler'Açıklamalarında Trump, Gazze'nin yaklaşık iki milyonluk nüfusunun, Ürdün ve Mısır gibi bazı yerlerdeki 'arazilere' yerleştirilebileceğini söyleyerek, "Bence Ürdün'de bir arazi parçası alacağız, Mısır'da bir arazi parçası alacağız. Başka bir yerimiz de olabilir, ama Arap ülkeleriyle görüşmelerimizi tamamladığımızda, onların çok mutlu ve güvende yaşayacakları bir yerimiz olacak" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-ukraynadan-500-milyar-dolar-degerinde-nadir-toprak-elementi-istemisti-abd-hazine-bakani-kieve-1093582882.html
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ortadoğu, abd, donald trump, gazze, mısır, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, batı şeria
ortadoğu, abd, donald trump, gazze, mısır, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, batı şeria

Trump: ABD, Gazze'yi satın almayacak, 'otoritesi' altına alacak

22:12 11.02.2025 (güncellendi: 22:17 11.02.2025)
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinin ardından basın açıklamasında, ABD'nin Gazze'yi satın almayacağını fakat 'otoritesine' alacağını söylerken, Filistinlilerin yerinden edilmesi konusunda Mısır ile 'yüzde 99' çözüleceğini ve Ürdün ile Mısır'da bulunan 'arazilere' yerleşebileceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldiği görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

'Yüzde 99 eminim'

Trump, Batı Şeria'nın İsrail tarafından işgal edilip edilmeyeceği garantisiyle ilgili bir soruya yanıt olarak, "Bu çözülecek, Batı Şeria gerçekten çok iyi olacak" dedi.
Ayrıca Trump, Gazze'den Filistinlilerin yerinden edilmesiyle ilgili olarak Mısır ile bir çözüm bulunacağından 'yüzde 99' emin olduğunu söyleyerek "Yüzde 100 olmasa da yüzde 99 Mısır ile bir çözüm bulacağımıza inanıyorum" dedi.

'ABD, Gazze'yi satın almayacak, 'otoritesi' altına alacak'

Konuşmasında Trump, ABD'nin Gazze'yi satın almayacak, ancak Gazze'yi 'kendi otoritesi altına' alacağını ve 'çok düzgün' bir şekilde yöneteceğini söyledi.
Trump, "Hiçbir şey satın almayacağız. Gazze'yi alacağız ve tutacağız, ve barış olacağına ve hiçbir sorun olmayacağına emin olacağız, kimse bunu sorgulamayacak, ve çok düzgün bir şekilde yöneteceğiz" ifadelerinde bulundu.

'Ürdün ve Mısır 'arazilerine' yerleşebilirler'

Açıklamalarında Trump, Gazze'nin yaklaşık iki milyonluk nüfusunun, Ürdün ve Mısır gibi bazı yerlerdeki 'arazilere' yerleştirilebileceğini söyleyerek, "Bence Ürdün'de bir arazi parçası alacağız, Mısır'da bir arazi parçası alacağız. Başka bir yerimiz de olabilir, ama Arap ülkeleriyle görüşmelerimizi tamamladığımızda, onların çok mutlu ve güvende yaşayacakları bir yerimiz olacak" şeklinde konuştu.
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