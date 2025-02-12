https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/halit-ergencten-bir-kez-daha-gezi-parki-ifadesi-donemin-basbakani-ile-gorustukten-sonra-gezi-1093604045.html

Halit Ergenç'ten bir kez daha 'Gezi Parkı' ifadesi: 'Dönemin başbakanı ile görüştükten sonra Gezi Parkı'na gitmedik'

Halit Ergenç'ten bir kez daha 'Gezi Parkı' ifadesi: 'Dönemin başbakanı ile görüştükten sonra Gezi Parkı'na gitmedik'

Sputnik Türkiye

Ayşe Barım soruşturmasında, haklarında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, bu kez şüpheli sıfatıyla ifade... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T15:47+0300

2025-02-12T15:47+0300

2025-02-12T15:47+0300

türkiye

gezi parkı

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türkiye

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halit ergenç

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istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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ID İletişim Danışmanlık'ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanmıştı. Barım, gözaltındayken 'tanık' sıfatıyla ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı.Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu bu kez şüpheliHabertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Rıza Kocaoğlu ile Halit Ergenç, bu kez savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ergenç ile Kocaoğlu’na Gezi Parkı fotoğrafları, Memet Ali Alabora ile ilişkileri ve Alabora ile Barım arasında geçen “bildiri” diyaloğuna ilişkin sorular soruldu.'Memet Ali Alabora ile ahbaplık yapmadık'Avukatıyla birlikte ifade veren Halit Ergenç, Memet Ali Alabora ile tanışıklığının konservatuvar yıllarına dayandığını anlatarak şunları söyledi: 'Alabora ile İngiltere'de yaşarken bile görüşmedim'Memet Ali Alabora’nın, Oyuncular Sendikası Başkanı olduğunu anlatan Halit Ergenç; "Sanatçıların birçoğu buraya üyedir. Sendika; sanatçıların yönetmelik, tüzük gibi haklarını korumak için kurulmuştur. Bu hususta da bir ya da iki kez tarihini tam hatırlamamakla birlikte sendikaya gittiğimi biliyorum. Bu dönemde Oyuncular Sendikası başkanı Memet Ali Alabora idi. Ayrıca işle alakalı bir galada veya toplantıda karşılaştığımız olurdu. Ancak planlı bir görüşmemiz olmamıştır. Ben 2021 ve 2024 döneminde İngiltere’de yaşadım. Burada dâhi kendisiyle herhangi bir dönem görüşmem olmadı. Memet Ali Alabora’yı kısacası Gezi Parkı’ndan sonra hiç görmedim ve irtibatım da hiçbir şekilde telefonla dâhi olmadı. Gezi Parkı döneminde farklı bir telefon numarası kullanırdım. O numara içeriklerine bakıldığında belki kendisiyle görüşmem olmuş olabilir. Bunun da sebebi tamamen kendisinin sendika başkanı olması sebebiyledir. Ailece detaylı bir görüşmemiz hiç olmamıştır" ifadelerini kullandı.'O fotoğrafta tanımadığım insanlar da var'Gezi Parkı’nda Memet Ali Alabora ile çekilen fotoğrafları sorulan Halit Ergenç; "Aynı fotoğrafta bulunmamın sebebi ise biz o gün hatırladığım kadarıyla Cihangir’deyken Gezi Parkı’nın halka açıldığı şeklinde bilgisi gelmesiyle bütün Oyuncular Sendikası’na bağlı oyuncularla birlikte Gezi Parkı’na doğru yürümeye başladık. Bizimle birlikte oyuncu olmayan bir çok kişi de fotoğrafa bakıldığında oradadır. Fotoğrafta görüldüğü üzere bizim önümüzde birçok kalabalık var. Ben fotoğrafta iki yanımda bulunan biri kadın ve diğeri erkek olan şahısları da tanımıyorum. Memet Ali Alabora Oyuncular Sendikası başkanı olması sebebiyle orada bulunurdu. Bu sebeple orada öyle bir fotoğraf ortaya çıkmıştır. Hatırladığım kadarıyla o fotoğrafta arka taraftan ön tarafa doğru hatırlamadığım bir kişi tarafından çekildiğimi hatırlıyorum" şeklinde konuştu.'Bana bildiri gelmedi'Ayşe Barım ile Memet Ali Alabora arasında geçen bildiri diyaloğuna ilişkin bir bilgisi olup olmadığı sorulan Halit Ergenç; "O dönem Sanatçılar Sendikası’ndan bana hiçbir bildiri haberi geldiğini hatırlamıyorum. Memet Ali Alabora’nın O dönemlerde Gezi Parkı’nda ana aktör olarak yer aldığına dair hiçbir zaman hiçbir bilgim olmamıştır. Kendisini Sanatçı ve Oyuncular Sendikası Başkanı olarak tanırım. O dönem ve şu anki telefon görüşmelerinin incelenmesine rızam vardır. O dönem çıkması muhtemelen telefon görüşmeleri de yalnızca sendika başkanı olması ve iş gereği olmuştur" diye konuştu.'Dönemin başbakanı ile görüştükten sonra Gezi Parkı'na gitmedik'Halit Ergenç; “Gezi Parkı’na gitme sebebim tamamen çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi adınadır. Amacının çevrecilik olmadığı ancak ne olduğu da belli olmayan bazı gruplar gelmeye başlayınca rahatsız olduk, gidişatın da kötüye gitmesi sebebiyle uzlaşma sağlanabilmesi adına, setten çıkıp sanatçılar grubu olarak Kadir Topbaş, dönemin Valisi Avni Mutlu ve dönemin başbakanı ile görüştük ve bir daha da Gezi Parkı’na da gitmedik. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.'Alabora ile alakası yok'Memet Ali Alabora’yı hem bir oyuncu hem de Gezi Parkı döneminde Oyuncular Sendikası başkanı olduğu için tanıdığını anlatan Rıza Kocaoğlu ise “Memet Ali Alabora’nın numarası bende yoktur, bir irtibatımız olduğunu da hatırlamıyorum” dedi.Gezi Parkı'nda çekilen fotoğraf Rıza Kocaoğlu’na da soruldu. Kocaoğlu, fotoğrafa cevaben; "Bu fotoğraftaki kalabalığın içerisinde bulunan kişi benim, Halit Ergenç’in arkasında bulunuyorum. Memet Ali Alabora’yı O dönem oyuncular Sendikası başkanı diye hatırlıyorum. Ben de bu sendikaya üyeyim. Telif haklarımız olduğu için sendikaya üye oldum fakat sendika kapsamında Memet Ali Alabora ile hiçbir görüşmem olmadı. Ben Gezi Parkı’na çok yakın Cihangir Caddesi’nde oturuyordum. O dönem Gezi Parkı’na gittiğimde sanatçı arkadaşlarımı gördüm. Ben de yanlarına gittim ve hep beraber burada bulunduk. Bana gösterdiğiniz Memet Ali Alabora, Halit Ergenç ve daha bir çok oyuncunun bulunduğu fotoğrafta bulunma sebebim sanatçı arkadaşlarımla bir arada olmamdan kaynaklıdır. Burada bulunmamın Memet Ali Alabora ile bir ilgisi yoktur. Hatırladığım kadarıyla gösterdiğiniz fotoğrafta Gezi Parkı’nın devlet tarafından halka açıldığı bilgisi gelmesi üzerine parka doğru giderken çekilmiştir. Bana o dönem Oyuncular Sendikası’ndan herhangi bir bildiri gelmedi" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kardesi-ve-arkadasi-da-gozaltina-alindi-1093437532.html

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