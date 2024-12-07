https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/abdde-kus-gribi-vakalari-cig-sutler-test-edilmeli-1091265662.html

ABD'de kuş gribi vakaları: 'Çiğ sütler test edilmeli'

ABD'de kuş gribi vakaları: 'Çiğ sütler test edilmeli'

Sputnik Türkiye

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ülkede son aylarda artış gözlenen kuş gribi (H5N1) vakaları nedeniyle süt... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T00:10+0300

2024-12-07T00:10+0300

2024-12-07T00:10+0300

dünya

abd

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

kuş gribi

süt

abd tarım departmanı

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Bakanlık yeni talimat ile çiğ süt testlerini zorunlu kılacağı belirterek, çiğ süt taşıyıcıları ve işleyici kuruluşların numune toplamaları ve USDA ile paylaşmaları talep etti ve "Burada amaç, kuş gribinden etkilenen süt hayvanı sürülerini hızla belirlemek ve çiftlik hayvanları arasında bulaşmayı önlemektir" ifadesi kullanıldı.Şimdiye kadar 15 eyalette 718 inek sürüsünün kuş gribinden etkilendiği bilgisi verilen açıklamada, bu virüsün kümes hayvanları ve süt ineklerinde salgınlara neden olduğu bildirildi.58 kişide kuş gribi vakası görüldüÖte yandan, ülke genelinde şu ana kadar 58 kişide kuş gribi tespit edildiği de belirtilerek, büyük çoğunluğun enfekte sığır veya kümes hayvanlarından geçtiği, ancak vakaların hafif semptomlarla atlatıldığı kaydedildi.Kuş gribiİnsanların birbirlerine kuş gribi bulaştırabileceğine dair henüz bir kanıt bulunmuyor, ancak bilim insanları H5N1'in bu yönde evrimleşerek bir sonraki insan salgınına yol açabileceğinden endişe ediyor.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de nisanda ülkede 'test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandığını' açıklamıştı. Ancak sonuçlara karşın ticari sütlerin tehlike arz ettiğine ya da canlı virüs bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ancak ilave test çalışması yapılması gerektiği belirtilmişti.FDA, sütün belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasının zararlı bakteri ve virüsleri öldürdüğü için insan tüketimi için güvenli olduğunu bildirmişi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abd-hazine-bakani-yellen-finansal-sistem-riskle-karsi-karsiya-diyerek-kriptoyu-isaret-etti-1091265205.html

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abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), kuş gribi, süt, abd tarım departmanı