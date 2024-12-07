https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/abdde-kus-gribi-vakalari-cig-sutler-test-edilmeli-1091265662.html
ABD'de kuş gribi vakaları: 'Çiğ sütler test edilmeli'
ABD'de kuş gribi vakaları: 'Çiğ sütler test edilmeli'
Sputnik Türkiye
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ülkede son aylarda artış gözlenen kuş gribi (H5N1) vakaları nedeniyle süt... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T00:10+0300
2024-12-07T00:10+0300
2024-12-07T00:10+0300
dünya
abd
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
kuş gribi
süt
abd tarım departmanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/04/1061929962_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0e240e8382f152ebfc8e143213025ef5.jpg
Bakanlık yeni talimat ile çiğ süt testlerini zorunlu kılacağı belirterek, çiğ süt taşıyıcıları ve işleyici kuruluşların numune toplamaları ve USDA ile paylaşmaları talep etti ve "Burada amaç, kuş gribinden etkilenen süt hayvanı sürülerini hızla belirlemek ve çiftlik hayvanları arasında bulaşmayı önlemektir" ifadesi kullanıldı.Şimdiye kadar 15 eyalette 718 inek sürüsünün kuş gribinden etkilendiği bilgisi verilen açıklamada, bu virüsün kümes hayvanları ve süt ineklerinde salgınlara neden olduğu bildirildi.58 kişide kuş gribi vakası görüldüÖte yandan, ülke genelinde şu ana kadar 58 kişide kuş gribi tespit edildiği de belirtilerek, büyük çoğunluğun enfekte sığır veya kümes hayvanlarından geçtiği, ancak vakaların hafif semptomlarla atlatıldığı kaydedildi.Kuş gribiİnsanların birbirlerine kuş gribi bulaştırabileceğine dair henüz bir kanıt bulunmuyor, ancak bilim insanları H5N1'in bu yönde evrimleşerek bir sonraki insan salgınına yol açabileceğinden endişe ediyor.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de nisanda ülkede 'test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandığını' açıklamıştı. Ancak sonuçlara karşın ticari sütlerin tehlike arz ettiğine ya da canlı virüs bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ancak ilave test çalışması yapılması gerektiği belirtilmişti.FDA, sütün belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasının zararlı bakteri ve virüsleri öldürdüğü için insan tüketimi için güvenli olduğunu bildirmişi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abd-hazine-bakani-yellen-finansal-sistem-riskle-karsi-karsiya-diyerek-kriptoyu-isaret-etti-1091265205.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/04/1061929962_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_1fb7c1a9f90b7da3a2848c3b76b3ab24.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), kuş gribi, süt, abd tarım departmanı
abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), kuş gribi, süt, abd tarım departmanı
ABD'de kuş gribi vakaları: 'Çiğ sütler test edilmeli'
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ülkede son aylarda artış gözlenen kuş gribi (H5N1) vakaları nedeniyle süt stoklarının test edilmesini isteyen federal bir emir yayımladı.
Bakanlık yeni talimat ile çiğ süt testlerini zorunlu kılacağı belirterek, çiğ süt taşıyıcıları ve işleyici kuruluşların numune toplamaları ve USDA ile paylaşmaları talep etti ve "Burada amaç, kuş gribinden etkilenen süt hayvanı sürülerini hızla belirlemek ve çiftlik hayvanları arasında bulaşmayı önlemektir" ifadesi kullanıldı.
Şimdiye kadar 15 eyalette 718 inek sürüsünün kuş gribinden etkilendiği bilgisi verilen açıklamada, bu virüsün kümes hayvanları ve süt ineklerinde salgınlara neden olduğu bildirildi.
58 kişide kuş gribi vakası görüldü
Öte yandan, ülke genelinde şu ana kadar 58 kişide kuş gribi tespit edildiği de belirtilerek, büyük çoğunluğun enfekte sığır veya kümes hayvanlarından geçtiği, ancak vakaların hafif semptomlarla atlatıldığı kaydedildi.
İnsanların birbirlerine kuş gribi bulaştırabileceğine dair henüz bir kanıt bulunmuyor, ancak bilim insanları H5N1'in bu yönde evrimleşerek bir sonraki insan salgınına yol açabileceğinden endişe ediyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de nisanda ülkede 'test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandığını' açıklamıştı. Ancak sonuçlara karşın ticari sütlerin tehlike arz ettiğine ya da canlı virüs bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ancak ilave test çalışması yapılması gerektiği belirtilmişti.
FDA, sütün belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasının zararlı bakteri ve virüsleri öldürdüğü için insan tüketimi için güvenli olduğunu bildirmişi.