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Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik, herhangi bir adayı destekleme durumumuz söz konusu değil
Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik, herhangi bir adayı destekleme durumumuz söz konusu değil
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Fatih Erbakan "Cumhurbaşkanı adaylığımız ilan ettik. Yeniden Refah Partisi seçimlere tek girecek. Herhangi bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayını destekleme gibi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T16:47+0300
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek başına gireceğini söyledi ve "Herhangi bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayını destekleme gibi bir durum söz konusu değil" diye de ekledi.Erbakan, bir televizyon kanalına konuk oldu ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve erken seçim olasılığı hakkında değerlendirmelere bulundu:"'Sonbaharda erken seçim olması lazım'Erbakan erken seçim konusunda da hemen bu sonbahar olmalı diyerek, Türkiye açısından faydalı olacağını dile getirdi:
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fatih erbakan, yeniden refah partisi, türkiye cumhuriyeti, haberler, cumhur ittifakı
fatih erbakan, yeniden refah partisi, türkiye cumhuriyeti, haberler, cumhur ittifakı

Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik, herhangi bir adayı destekleme durumumuz söz konusu değil

16:47 12.02.2025 (güncellendi: 16:48 12.02.2025)
© AA / Erçin ErtürkYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Fatih Erbakan "Cumhurbaşkanı adaylığımız ilan ettik. Yeniden Refah Partisi seçimlere tek girecek. Herhangi bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayını destekleme gibi bir durum söz konusu değil." dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek başına gireceğini söyledi ve "Herhangi bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayını destekleme gibi bir durum söz konusu değil" diye de ekledi.
Erbakan, bir televizyon kanalına konuk oldu ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve erken seçim olasılığı hakkında değerlendirmelere bulundu:"
"Cumhurbaşkanı adaylığımız ilan ettik. Yeniden Refah Partisi seçimlere tek girecek. Herhangi bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayını destekleme gibi bir durum söz konusu değil."

'Sonbaharda erken seçim olması lazım'

Erbakan erken seçim konusunda da hemen bu sonbahar olmalı diyerek, Türkiye açısından faydalı olacağını dile getirdi:
Anayasayı değiştirip istedikleri hale getirirlerse, erken seçim yapmayı istemeyeceklerdir. Yani Cumhurbaşkanının seçimin normal yapıldığı 2028’de tekrardan aday olabilmesinin önünü açacak bir düzenleme olursa, sürelerini sonuna kadar kullanmak isteyecekler. Ama anayasa değişikliği olmaz ise cumhurbaşkanını tekrar aday olabilmesi için, meclise bir seçim kararı aldıracaklar, bu sefer 2027’de bu seçimi gerçekleştirirler diye düşünüyorum. Daha da erkene almak istemeyecekler. Cumhurbaşkanının artık yorulduğunu, yaş olarak, sağlık olarak gerçekten yıprandığını Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kimseye nasip olmayacak bir süre iş başında kaldığını ve dinlenmesinin faydalı olacağını, kendisi açısından da Türkiye açısından da daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Erken seçim bize kalırsa sonbaharda olması lazım. Ancak halkın durumu, Türkiye’nin şartları, yapılan erken seçimle ilgili anketlere bakıldığında da erken seçimin bir an önce yapılmasının faydalı olduğunu görüyorum" dedi.
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