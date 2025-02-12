Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik, herhangi bir adayı destekleme durumumuz söz konusu değil

Anayasayı değiştirip istedikleri hale getirirlerse, erken seçim yapmayı istemeyeceklerdir. Yani Cumhurbaşkanının seçimin normal yapıldığı 2028’de tekrardan aday olabilmesinin önünü açacak bir düzenleme olursa, sürelerini sonuna kadar kullanmak isteyecekler. Ama anayasa değişikliği olmaz ise cumhurbaşkanını tekrar aday olabilmesi için, meclise bir seçim kararı aldıracaklar, bu sefer 2027’de bu seçimi gerçekleştirirler diye düşünüyorum. Daha da erkene almak istemeyecekler. Cumhurbaşkanının artık yorulduğunu, yaş olarak, sağlık olarak gerçekten yıprandığını Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kimseye nasip olmayacak bir süre iş başında kaldığını ve dinlenmesinin faydalı olacağını, kendisi açısından da Türkiye açısından da daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Erken seçim bize kalırsa sonbaharda olması lazım. Ancak halkın durumu, Türkiye’nin şartları, yapılan erken seçimle ilgili anketlere bakıldığında da erken seçimin bir an önce yapılmasının faydalı olduğunu görüyorum" dedi.