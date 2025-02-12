https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/cumhurbaskani-basdanismani-oktay-saral-mansur-yavasin-cumhurbaskanimizdan-yana-tavir-alacagina-1093599702.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: 'Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanımızdan yana tavır alacağına inanıyorum'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: 'Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanımızdan yana tavır alacağına inanıyorum'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında olabilecek bir seçim senaryosunda, ön seçime... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T13:29+0300
2025-02-12T13:29+0300
2025-02-12T13:29+0300
politika
mansur yavaş
recep tayyip erdoğan
ankara
chp
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Elips TV'de katıldığı programda, önümüzdeki dönemde Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir duruş sergileyeceğini ve bunu kamuoyuna açıklayacağını ileri sürdü.Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Mansur Yavaş iddiası'Mansur Yavaş'ın belediyeciliğini beğenmediğini' belirten Saral, "Ancak hududu da sınırı da aşmamıştır. Devletine, hukuka, yargıya saygıda bir densizliği olmamıştır" diye konuştu.'Yavaş Erdoğan'dan yana tavır alır'CHP'nin cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasının beklendiğini söyleyen Saral; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında olabilecek bir seçim senaryosunda, Yavaş'ın Erdoğan'dan yana bir tavır alacağını iddia etti.'Türkiye'nin istikbalini Ekrem İmamoğlu'na verecek bir karakter olmadığına inanıyorum'"Mansur Beyin Cumhurbaşkanımızdan yana tavır alacağına ve bunu deklare edeceğine inanıyorum" diyen Saral, "Belki de etmez bu benim inancım, düşüncem... Çünkü Mansur Yavaş, Ekrem gibi kendi nefsini düşünmüyor. Kendi nefsini herkes düşünür de şu manada Türkiye'nin istikbali onun için daha önemlidir. Türkiye'nin istikbalini de Ekrem İmamoğlu'na verecek bir karakter olmadığına inanıyorum" diye konuştu.CHP'de ön seçim maratonu başlıyor. CHP lideri Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart'ta sandık başına gideceklerini duyururken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmama kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ozelin-aciklamalarindan-sonra-mansur-yavastan-ilk-mesaj-geldi-parlamenter-demokrasi-mesaji-1093577404.html
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mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, ankara, chp, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, özgür özel
mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, ankara, chp, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, özgür özel
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: 'Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanımızdan yana tavır alacağına inanıyorum'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında olabilecek bir seçim senaryosunda, ön seçime katılmama kararı alan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceğini iddia etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Elips TV'de katıldığı programda, önümüzdeki dönemde Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir duruş sergileyeceğini ve bunu kamuoyuna açıklayacağını ileri sürdü.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Mansur Yavaş iddiası
'Mansur Yavaş'ın belediyeciliğini beğenmediğini' belirten Saral, "Ancak hududu da sınırı da aşmamıştır. Devletine, hukuka, yargıya saygıda bir densizliği olmamıştır" diye konuştu.
'Yavaş Erdoğan'dan yana tavır alır'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasının beklendiğini söyleyen Saral; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında olabilecek bir seçim senaryosunda, Yavaş'ın Erdoğan'dan yana bir tavır alacağını iddia etti.
'Türkiye'nin istikbalini Ekrem İmamoğlu'na verecek bir karakter olmadığına inanıyorum'
"Mansur Beyin Cumhurbaşkanımızdan yana tavır alacağına ve bunu deklare edeceğine inanıyorum" diyen Saral, "Belki de etmez bu benim inancım, düşüncem... Çünkü Mansur Yavaş, Ekrem gibi kendi nefsini düşünmüyor. Kendi nefsini herkes düşünür de şu manada Türkiye'nin istikbali onun için daha önemlidir. Türkiye'nin istikbalini de Ekrem İmamoğlu'na verecek bir karakter olmadığına inanıyorum" diye konuştu.
CHP'de ön seçim maratonu başlıyor. CHP lideri Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart'ta sandık başına gideceklerini duyururken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmama kararı almıştı.