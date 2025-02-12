https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ermenistanda-abye-katilim-surecine-iliskin-tasari-parlamento-tarafindan-kabul-edildi-1093601523.html
Ermenistan’da AB’ye katılım sürecine ilişkin tasarı parlamento tarafından kabul edildi
Ermenistan’da AB’ye katılım sürecine ilişkin tasarı parlamento tarafından kabul edildi
Sputnik Türkiye
Ermenistan parlamentosunun, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin tasarıyı kabul ettiği belirtildi. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T14:02+0300
2025-02-12T14:02+0300
2025-02-12T14:19+0300
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ermenistan
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üyelik
ermenistan parlamentosu
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Ermenistan parlamentosu Ulusal Meclisi’nde, ülkenin AB’ye katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin tasarı oylandı.Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, yaptığı açıklamada, 63 milletvekilinin tasarıya ‘evet’, 7 milletvekilinin de ‘hayır’ dediğini belirterek, “Tasarı kabul edildi” dedi.İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi tasarıya destek verirken muhalefetteki Ermenistan Partisi oylamaya katılmadı. Muhalefetteki Onurum Var Partisi milletvekilleri de oylamaya katılarak ‘hayır’ oyu kullandı.‘Halkın iradesine’ dayandığı iddia edilen yasa tasarısı, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başladığını ilan ediyor. Tasarıyı hazırlayan milletvekilleri, bu şekilde “Ermenistan'ı güvenli, emniyetli, gelişmiş ve müreffeh bir ülke haline getirmeyi” amaçladıklarını beyan ediyor.Girişim grubunun temsilcisi Artak Zeynalyan daha önce yaptığı açıklamada, yasa tasarısının AB üyeliği konusunda bir referandum öngörmediğini, ancak sürecin başladığını ilan ettiğini söylemişti. Zeynalyan, AB'ye aday ülkelerden hiçbirinin böyle bir yasayı kabul etmediğini de itiraf etmişti.Yasa tasarısını hukuki açıdan saçma olarak nitelendiren Onurum Var Partisi, sadece bir bildiri niteliğinde olan tasarının, Ermenistan ekonomisi için hayati önem taşıyan Avrasya Ekonomik Birliği pazarlarında serbest ticareti tehdit ettiğini savunuyor.Kremlin: Ermenistan’da AB üyeliğinin ülkeye getiri sağlayacağına inananlar varErmenistan Ulusal Meclisi’nin AB üyelik sürecinin başlatılmasına ilişkin yasayı kabul edilmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Şimdilik Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üyelikten getiri elde etmeye devam ettiğini kaydeden Peskov, “Bu getiriler çok daha net” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rusya-abdli-marc-fogeli-serbest-birakti-trump-putine-tesekkur-etti-1093590379.html
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ermenistan, avrupa birliği, katılım, üyelik, ermenistan parlamentosu
ermenistan, avrupa birliği, katılım, üyelik, ermenistan parlamentosu
Ermenistan’da AB’ye katılım sürecine ilişkin tasarı parlamento tarafından kabul edildi
14:02 12.02.2025 (güncellendi: 14:19 12.02.2025)
Ermenistan parlamentosunun, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin tasarıyı kabul ettiği belirtildi.
Ermenistan parlamentosu Ulusal Meclisi’nde, ülkenin AB’ye katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin tasarı oylandı.
Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, yaptığı açıklamada, 63 milletvekilinin tasarıya ‘evet’, 7 milletvekilinin de ‘hayır’ dediğini belirterek, “Tasarı kabul edildi” dedi.
İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi tasarıya destek verirken muhalefetteki Ermenistan Partisi oylamaya katılmadı. Muhalefetteki Onurum Var Partisi milletvekilleri de oylamaya katılarak ‘hayır’ oyu kullandı.
‘Halkın iradesine’ dayandığı iddia edilen yasa tasarısı, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başladığını ilan ediyor. Tasarıyı hazırlayan milletvekilleri, bu şekilde “Ermenistan'ı güvenli, emniyetli, gelişmiş ve müreffeh bir ülke haline getirmeyi” amaçladıklarını beyan ediyor.
Girişim grubunun temsilcisi Artak Zeynalyan daha önce yaptığı açıklamada, yasa tasarısının AB üyeliği konusunda bir referandum öngörmediğini, ancak sürecin başladığını ilan ettiğini söylemişti. Zeynalyan, AB'ye aday ülkelerden hiçbirinin böyle bir yasayı kabul etmediğini de itiraf etmişti.
Yasa tasarısını hukuki açıdan saçma olarak nitelendiren Onurum Var Partisi, sadece bir bildiri niteliğinde olan tasarının, Ermenistan ekonomisi için hayati önem taşıyan Avrasya Ekonomik Birliği pazarlarında serbest ticareti tehdit ettiğini savunuyor.
Kremlin: Ermenistan’da AB üyeliğinin ülkeye getiri sağlayacağına inananlar var
Ermenistan Ulusal Meclisi’nin AB üyelik sürecinin başlatılmasına ilişkin yasayı kabul edilmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Ermenistan'da, muhtemelen AB'nin bu konuya ilgi duyup duymadığı net olarak anlaşılmadığı bir ortamda, AB’ye yönelmenin ülkeye ve halkının çıkarlarına bazı ek getiriler sağlayacağına inanan bazı siyasi güçler var. Bu Ermenistan'ın egemenlik hakkı. Tabii ki, Ermenilerin ve diğer herkesin bu isteğin ne kadar karşılıklı olduğunu ve Avrupalıların bu konuda ne hissettiklerini anlamaları gerekecek. Tabiri caizse uzun kuyruğa giren birçok ülkenin deneyimini biliyoruz. Bu, onlarca yılla ölçülen bir kuyruk.
Şimdilik Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üyelikten getiri elde etmeye devam ettiğini kaydeden Peskov, “Bu getiriler çok daha net” diye kaydetti.